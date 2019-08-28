“智能+”时代，达索系统为工业转型升级赋能

一次在博鳌论坛的会面，让达索系统大中华区总裁张鹰与河北省省长就以工业转型为题推诚相见，正是这次契机，2019年达索系统行业巡展将最后一站定在了石家庄。

至顶网商用办公频道 08月28日 人物访谈（文/黄当当）：工业转型本就是一条充满挑战的路，不仅有时代背景下共同面临的难题，还有特性行业自身所独有的，就像“家家都有本难念的经”，工业转型同样讲究“对症下药”。

一次在博鳌论坛的会面，让达索系统大中华区总裁张鹰与河北省省长就以工业转型为题推诚相见，正是这次契机，2019年达索系统行业巡展将最后一站定在了石家庄。

数据显示，过去二十年，河北省的工业总量在全国均排在第六位，堪称工业大省。目前河北面临最关键的问题，正是如何实现转型升级，从工业大省变为工业强省，其中，工业设计成为了转型升级的突破口。

如何帮助企业迈过转型升级这道坎？正是达索系统的强项所在。

张鹰表示，河北省传统产业其实是很多年的累积，不同的县有不同的产业聚集，怎么样能够让他们上一个台阶，更好地国际化，更好地在转型升级的过程中形成产业链，能够更好地服务于整个的工业大背景的理念，变成一个很重要的环节，让它们更有竞争力，这一系列是达索系统这次设计的一个目的。

有着对行业拓展的清晰逻辑，达索系统整合了旗下11个品牌，再从设计、数据模拟、协同到生产自动控制四大维度出发，将不同产品组合放入11个细分行业中，构成不同的行业解决方案，品牌+行业的交叉，就构成了达索系统的工业能力，更神奇的是达索早已将这一能力整合在一起，那就是3D体验平台。

正如张鹰所言，虽然工业错综复杂，但从平台角度，不同行业在业务上却有着相同的规律：第一步是建模设计，第二步是仿真模拟，第三步是协同管理，第四步是生产制造。也就是说，达索系统有很多设计模块，既能完成飞机的设计，也能完成建筑设计、铁路、城市等等，而所有操作都可以在3D体验平台上实现。

所以，3D体验平台外观看上去像一个罗盘，实际装载的正是达索系统“包罗万象”的工业能力。目前，达索系统也是全球唯一一家公司，可以从点到线到面，把设计、生产、管理整体串联起来，打造产业链的完整与协同。

这也符合了智能制造在“智能+”时代的新诉求。张鹰表示，智能制造不仅仅是制造环节的智能化，而是把研发、生产、供应、销售、服务等企业全价值链的环节都串联起来的全面智能化，这恰恰也是达索系统3D体验平台的核心价值所在。

正如这次以转型升级为主旨的达索系统全国工业巡展，主要是针对用户当前所面临的业务和IT的挑战，分享3D体验平台的创新理念、在全球范围内的最佳实践以及可量身定制的解决方案，帮助更广泛的制造企业提升可持续创新的能力。

比如这次在石家庄的巡展首次出现钢铁行业，其实就是因地适宜的考虑，河北省是全国乃至全球最大的钢铁工业基地，在钢铁行业达索系统早已有着成熟的解决方案，在矿山方面有一体化矿业开采、数字化矿山解决方案；在研发方面有新材料研发、增材制造、质量仿真方案；在销售、生产制造工艺方面有产销质量管理、月度资源计划、出入厂物流计划、钢轧排产、订单承诺、大数据分析、MES2.0等解决方案；在设备方面有设备管理、数字化工厂方案；在基建方面有厂房设计、施工管理方案。

对于达索系统而言，或许这将是赋能中国钢铁企业的新起点，同样也是推进河北省 ‘智能+’进程的一次有益的实践，张鹰表示，达索系统愿意将服务于全球25万家企业客户的丰富经验， 分享给更多的河北制造企业，推动产业向高端化、智能化、绿色化迈进。