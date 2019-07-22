赛迪百强县（2019）发布 县域经济需要新定位、新思路

当前县域经济既存在发展不平衡不充分的问题，也是推进区域协调发展的重要一环和有力支撑。

至顶网CIO与应用频道 07月22日 北京消息：2019年7月19日，由赛迪顾问主办的2019县域经济创新发展论坛在京召开，论坛上发布了《2019年赛迪县域经济百强研究》及“县域经济100强（2019年）榜单”。

随着我国经济转向高质量发展阶段，着力解决发展不平衡不充分的问题也将成为重点。工信部赛迪研究院总工程师、工信部电子科学技术委员会副秘书长乌宝贵表示，当前县域经济既存在发展不平衡不充分的问题，也是推进区域协调发展的重要一环和有力支撑。

同时，县域也是实施创新驱动发展战略的基础，新型城镇化建设的关键，乡村振兴战略的主阵地。在新的发展阶段，县域经济的发展亟需科学解析县域经济高质量发展的内涵和新方略，探讨县域如何利用新要素实现转型发展，如何扩展产业发展新空间，如何谋划发展新产业。

国家发改委城市和小城镇改革发展中心副理事长、研究员乔润令表示，县域经济依靠低成本、粗放制外延扩张的发展方式已经难以为继，县域经济需要一个新的定位、新的思路。县域经济需要三个创新，产业发展模式创新、搭建新的平台、融资模式创新。

据介绍，县域经济是国民经济的重要组成部分，是区域发展的基石，也是全面建成小康社会的主战场，截至2019年6月，除港澳台外，全国县级行政区划（不包括市辖区、林区、特区）一共1879个，包括375个县级市、1335个县、117个自治县、49个旗、3个自治旗。

改革开放以来，全国撤县建区之地已达100多个，90%集中在最近几年，大多集中在东南沿海，其中北京、天津、广州、深圳、武汉、青岛、南京等地已经成为“无县市”。 中国的撤县设区正在加速推进。2000年，全国有市辖区781个、县级市404个、县1621个；到2015年：有市辖区920个、县级市362个、县1513个。

中国进入创新发展新阶段，创新需要的资源、平台、机会、人才、信息、资金、技术、国际合作等机会几乎全部集中在省会等大城市，大城市成为创新发展的引领者和促进经济增长的火车头。

“双门槛”筛选硬核县域

此次赛迪顾问县域经济研究中心坚持五大发展理念，遵循科学、系统、客观、可操作、可对比的基本原则，建立地区生产总值>400亿元、一般公共预算收入>20亿元“双门槛”，从除市辖区、林区特区外的1879个县级行政区划中筛选出200多个县（县级市、旗），最终评选出2019年中国百强县。

县域经济高质量发展的评价指标体系，包括一级指标4个，二级指标8个，三级指标22个。

百强县分布不均，东部独占71席

百强县的区域发展极不平衡。百强县东部地区占71席，中部地区占19席、西部地区占7席，东北地区有3席。与2018年相比，东部地区席位减少3位，中部地区增加3席，西部地区减少1席位，东北地区增1席。中部崛起和东北振兴发展初现成效。

在百强县前10名中，江苏省占6席，并包揽前4位。江苏、浙江、山东三省表现抢眼，分别占26席、19席和18席。黑龙江、吉林、山西、甘肃、青海、宁夏、四川、云南、重庆、西藏、广西、海南等省市（自治区）的县域均无缘百强。

2019年赛迪百强县