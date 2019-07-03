兰石集团：我们对设计进行了一场革命

能源装备行业长期以来有着“大而不强”的称号，主要体现在自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、产品推广应用困难等方面。虽然目前传统石化能源还占主流，但新能源正在迅速崛起，这也造成能源装备的产品设计理念呈现出多元化发展趋势。

至顶网CIO与应用频道 07月03日 人物访谈（文/王聪彬）：能源是我们生产、生活中都不可缺少的必需品，能源行业的需求正随着经济的发展逐渐扩大。之前能源行业将大量的精力都放在资源的开发，以及产业链上游的发展，而如今能源行业也开始将目光投向能源装备的升级改造上。

能源装备行业长期以来有着“大而不强”的称号，主要体现在自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、产品推广应用困难等方面。

高端能源装备是中国智能制造的重点发展领域，深入推进高端能源装备产业结构调整，积极发展与之配套的基础工业和智造产业，切实推进能源重大技术装备应用推广是产业做优做强的方向。

中国正处在能源转型的过程中，在兰石集团总经理冯西平看来，虽然目前传统石化能源还占主流，但新能源正在迅速崛起，这也造成能源装备的产品设计理念呈现出多元化发展趋势。

兰石集团总经理冯西平

设计贯穿转型理念升级

作为能源装备行业的一员，兰石集团始建于1953年，前身是由新中国“一五”期间156个国家重点项目中的两项——兰州石油机械厂和兰州炼油化工设备厂合并而成。其是我国建厂时间最早、规模最大、实力最强的唯一集石油钻采、炼化、通用机械研发设计制造为一体的企业集团。

主营炼油、化工装置、大型快速锻压设备、核电装置、各类换热设备以及新能源设备等能源装备的研发与制造，市场涵盖石油化工、煤化工、石油钻采、矿山冶金、军工、核电、航空航天、采暖、物流等多个行业。

随着市场环境的变化，兰石集团的战略也在转变，现阶段将重点发力高端装备研发制造，房地产和现代服务则作为辅助支撑，同时针对产业转型提出了四大转型方向：

第一、向能源装备转型，除了传统石油化工装备外，还包括煤化工、核电、清洁能源等；

第二、单台设备向系统集成和EPC工程总承包转型，从设备设计到整个炼厂的设计、生产、交付等；

第三、从传统制造向智能制造转型，实现数字化设计、制造、管理；

第四、金融+工业转型，实现产融结合，通过金融支持传统制造业快速发展；

技术出身的冯西平说，技术人员画图只做两件事，画直线和圆，重要的是设计理念的革新。所以设计也将贯穿在所有的转型方向中，通过设计提高效益、提升竞争优势、打造品牌、持续创新。

产品多元化设计的改造

企业数字化转型是一个循序渐进的过程，早在1984年初，兰石集团就已经引入小型机和工作站用于产品设计研发和经营管理。2000年由于采取分块搞活战略，信息化建设相对独立，也产生了信息孤岛等问题，到了2013年集团进行了整合并制定了整体信息化规划。2014年10月14日，兰石集团兰州新区高端装备产业园项目正式投产。

以出城入园为契机，兰石集团打造两化融合战略平台，陆续建设了企业资源计划系统、产品生命周期管理系统、制造企业生产过程执行管理系统、分布式数控机床联网系统、自动化办公系统等，实现了横向辐射集团国内外所有机构，纵向覆盖集团人财物、产供销等企业全部生产经营管理活动的全方位信息化应用覆盖。

为了进一步扩大效益，向整体能源装备转型。2016年兰石集团与达索系统达成智能制造战略合作，开始使用SOLIDWORKS软件及标准件库和配件库，包括Solidworks三维设计工具、Solidworks Simulation分析仿真工具、Solidworks Electrical电气设计工具、Solidworks Composer发布工具、Solidworks Inspection检验工具、Solidworks MBD三维标注工具。2018年又引入了设计工期工具，整体投资超过1800万。

“引入SOLIDWORKS对于当时的兰石集团可以说是一场革命。”冯西平说，从前的二维设计，经常会出现产品之间的互相干涉，尤其复杂零件会存在很多设计失误，三维设计的理念更加先进，大大提升设计准确性和设计效率，同时提升设计人员素质。

经过三年时间，兰石集团在3D设计上有了明显的提升，实现数字化、多元化设计。未来兰石集团还要通过分析和验证提高产品竞争力，双方将打造创新的数据管理平台，加强数据应用的准确性。

达索系统SOLIDWORKS大中华区销售副总裁吴俊杰也提到SOLIDWORKS对于代理商的持续投入、人员配置、能力提升都在同兰石集团的需求同步发展。其实早在2017年SOLIDWORKS就提出了335战略，强化企业续订意识，增加代理商、合作伙伴、技术资源的投入，通过打造良好的生态环境，帮助客户实现持续性的创新。