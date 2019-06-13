BIM与GIS融合 应用前景可期

近年来，GIS（地理信息系统）软件厂商越来越重视向BIM（建筑信息模型）市场的渗透。BIM与GIS的融合价值正在被双方领域中的供给侧和需求侧所认可。

至顶网CIO与应用频道 06月13日 北京消息（文/王聪彬）：近年来，GIS（地理信息系统）软件厂商越来越重视向BIM（建筑信息模型）市场的渗透。BIM与GIS的融合价值正在被双方领域中的供给侧和需求侧所认可。

中国地理信息产业协会常务副会长胥燕婴曾指出，“BIM+GIS”在工程建设、水利、电力以及公共服务的运维和管理等方面都大有可为，并且其应用前景还将更为广阔。

北京超图软件股份有限公司总裁宋关福曾在2018 GIS软件技术大会上表示，以GIS为平台支持的空间信息服务将由“ABCDE”技术所驱动，其中B既代表着区块链技术对于空间数据底层的支持，也代表了BIM技术和GIS融合的应用前景。

近日，达索系统与北京超图软件股份有限公司宣布达成全球战略合作。其实，从达索系统董事会副主席兼首席执行官伯纳德·查尔斯第一次来北京到访超图，宋关福就和伯纳德·查尔斯成为了微信好友，之后去年十月宋关福到访巴黎达索系统，每一次会面双方都有更进一步的设想和推进。

达索系统与北京超图软件股份有限公司战略合作签约

根据谅解备忘录，双方将基于3DEXPERIENCE平台的3DEXPERIENCity解决方案和超图的SuperMap GIS基础软件、应用平台，自中国市场开始，在全球范围内推动智能运营和协作创新，实现建筑、城市和地域开发行业的科技转型，并为这些领域的地理建模和仿真工作制定新的标准，为数字孪生、智慧建筑、智慧园区和智慧城市创造更多价值。

双方经过了长时间的沟通，定义了完整的合作框架，达索系统和超图的平台将实现数据的共享和交换，在融合之后建立三维数字化环境，为城市和建筑行业提供完整的解决方案。

具体将在产品技术、品牌建设和市场营销三个层面的深度合作，其中既有平台级产品，也有解决方案的合作，双方将实现互相集成，根据不同客户和不同的项目需求决定有哪一方为主面向客户。

伯纳德·查尔斯指出，BIM和GIS是基于客户具体的应用场景整合解决方案，解决方案由市场需求驱动，共同将双方优势发挥到最大。

“城市建筑领域的数字化转型进程是比较缓慢的，可能也是因为目前市场上的解决方案不能满足当前智慧城市、智慧建筑的发展需要。” 伯纳德·查尔斯说，为行业提供BIM甚至是CIM城市信息模型全新的解决方案。

而且现在也是合作最好的时机，一方面建筑行业市场容量很大，有着良好的机遇，一方面现在是2D向3D的转折点，市场上需要面对转型需求的解决方案。

因为城市都在追求高质量发展，包括为市民提供良好的服务、提升基础设施管理水平、提供更加便捷的交通出行服务、提供更加创新安全的解决方案等。而双方的合作能够很好地覆盖市场上的需求，一起创新现在的城市和建筑行业。

智慧城市建设是一个长期的过程，达索系统专注微观世界的设计和管理，超图软件擅长宏观世界的设计，让设计更加优化，就需要从微观向宏观迈进。达索系统BIM技术和超图GIS技术的结合，将提供给用户宏观微观一体化、室内室外一体化、地上地下一体化设计和管理能力，将共同定义设计、建设、管理真正全生命周期的技术平台，给各行业带去全新的价值。

此次联手或将解决中国和全球多个城市和地域的问题，世界各地的智能城市和大型交通基础设施项目为预测和规划更宜居、更富弹性的城市带来了潜力，同时也需要共同提供成功的协作创新和智能运营。