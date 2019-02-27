上汽大通C2B在线设计平台 汇集人群的智慧

互联网的兴起与发展诞生了众多新型商业模式，其中C2B（消费者到企业）已经成为企业最为关注的发展模式，它改变了原有生产者和消费者的关系，真正实现了有消费者需求从而进行企业生产，甚至进行个性化定制。

至顶网CIO与应用频道 02月27日 人物访谈（文/王聪彬）：互联网的兴起与发展诞生了众多新型商业模式，其中C2B（消费者到企业）已经成为企业最为关注的发展模式，它改变了原有生产者和消费者的关系，真正实现了有消费者需求从而进行企业生产，甚至进行个性化定制。

C2B的核心是以消费者为中心，适用于多种行业，尤其在汽车行业应用广泛。因为汽车市场整体增长逐渐趋缓，同质化竞争日益激烈，消费者的需求越来越个性化，需要无处不在的O2O体验。

C2B模式则可以让汽车行业更好的与消费者进行全方位连接，2015年10月上汽大通汽车有限公司（以下简称“上汽大通”）正式启动C2B项目。上汽大通对于C2B的理解是用户驱动企业，实现全价值链数字化直联。满足用户高质量互动体验、满足用户个性化需求、形成有温度的相互认可关系。

上汽大通是上海汽车集团股份有限公司全资子公司。产品包括“上汽大通MAXUS”品牌的MPV、SUV、房车，宽体轻客、皮卡等乘商并举的产品组合和“上汽跃进”品牌的各类轻、中型货车以及各类特种改装车。拥有无锡、南京、溧阳、临港四大产业基地。

上汽大通的C2B经历了多个阶段，2016年4月D90 C2B模式启动，2017年11月全系列车型C2B模式启动，2018年我行App上线、蜘蛛智选发布、房车生活家App上线，上汽大通在C2B上的探索已经越来越深化。

近期，上汽大通又与达索系统开展战略合作，基于达索系统3DEXPERIENCE平台，建设C2B协同设计模式、C2B社会化协同设计社区及“新体验研发在线平台”，深化上汽大通C2B大规模个性化智能定制模式，催化“开发”环节与资深用户和广大设计师的化合反应，将传统意义上的消费者转变为“生产型消费者”。

“汽车行业在经历了一百多年的发展，竞争越来越同质化。大规模标准化使得汽车从性能，造型，驾控体验等都相对同质化。”上汽集团副总裁蓝青松说，从设计到制造的全程参与是一个非常有前景的业务，上汽大通2B业务正与将近一千万的粉丝沟通需求和想法。

上汽集团副总裁蓝青松

但是上汽大通还缺少一个开放的设计平台，能够使工程师、供应商、潜在设计者、在校学生等实现联合创新。

此次合作将成为汽车行业内首个C2B在线设计平台。上汽大通CIO吴钢表示，合作带来了三大变化，第一、根据用户需求定制产品，为用户赋能；第二、将供应商纳入开发体系；第三、吸纳更多社会上的设计资源，同时面向未来设计。

上汽大通CIO吴钢

在获得大阶段性成果之后，这一模式也将在上汽集团中进行推广，尤其在上汽自主品牌业务中，同时包括合资企业。

C2B模式并不是车企的选择是用户的选择，达索系统执行副总裁兼亚太区总裁罗熙文（Sylvain Laurent）指出，我们面临的问题是打造所有群体的生态圈，提供创新性的思维，为用户带来新型服务和体验。合作的意义不仅是设计研发不同的零件，更重要的是汇集不同资源，汇集人群的智慧。

达索系统执行副总裁兼亚太区总裁罗熙文（Sylvain Laurent）

达索系统大中华区总裁张鹰也提到C2B横向和纵向的协同，横向将所有客户、设计师、生产制造形成协同，纵向通过云、达索系统3DEXPERIENCE平台等技术形成协同，最终成为汽车行业业务转型的动力。

达索系统大中华区总裁张鹰