达索系统：从设计到制造的全方位提升

现如今，制造业数字转型正向着平台化、行业化、模型化、仿真化、体验化、智能化、云化等趋势发展。到制造业未来的竞争力在于如何让产品更快的上市，获取利润。例如波音公司除了将飞机机身建模，在外圈同时将机身装配也进行建模，使生产灵活的同时提高产量。

至顶网CIO与应用频道 12月07日 人物访谈（文/王聪彬）：“5年以前，达索系统为人所知的更多是在设计领域，天上飞的、地上跑的、海里面游的都在用达索系统在做设计。” 达索系统工业设备行业副总裁Philippe BARTISSOL说，现在达索系统在制造层面和设计一样具有相当强的竞争力。

尤其是数字化双胞胎在中国已经越来越被重视，即在虚拟环境中优化、仿真和测试，在生产过程中也可同步优化整个企业流程。达索系统正通过统一的平台帮助企业从设计到制造进行全方位的提升和优化。

达索系统工业设备行业副总裁Philippe BARTISSOL

虚实结合的体验提升

现如今，制造业数字转型正向着平台化、行业化、模型化、仿真化、体验化、智能化、云化等趋势发展。Philippe BARTISSOL看到制造业未来的竞争力在于如何让产品更快的上市，获取利润。例如波音公司除了将飞机机身建模，在外圈同时将机身装配也进行建模，使生产灵活的同时提高产量。

对于工业设备行业这个庞大的市场来说，就更加需要重视这一边变化。因为工业设备行业甚至和所有行业都能沾边，像产线 、模具、机器人、自动化设备等都是智能制造的核心关键部位。

达索系统在中国有庞大的客户群，Philippe BARTISSOL在今年世界智能制造大会谈到了更多初创型企业的成功案例。在他看来，中国、美国、德国的初创企业数量相对较多，目前像初创型电动汽车企业、机器人企业都在通过达索系统云计算解决方案来进行设计。

达索系统已经形成了一套完整的制造虚到实的解决方案，未来在制造虚实结合上会成为一个潜在的增长点。

当然未来的5年达索系统也将重点投资服务领域，这里的服务并不是帮助售后维修人员，而是怎么提前规划好，这样在设计上进行服务策略规划。目前，中国装备制造业的售后服务还不成熟，未来售后服务的收入可能将达到50%以上，是一个经营模式转变带来的增长点。

统一数据之上能做的更多

对于未来制造业而言，统一数据源至关重要。因为有了单一数据源，不用做任接口，不用做任何集成，所有的引擎变更都是贯通的。

Philippe BARTISSOL指出，在数据链无缝打通后，一旦设计数据变化，指导书、工序等都可以实时的进行调整，在服务上怎么做维修，更新备品备件等等。

而达索系统3DEXPERIENCE体验平台就是一个开放互联、数据驱动、基于模型、虚实融合的企业业务平台，可以实现企业围绕产品创新展开的几乎所有环节，可以实现端到端的变更、配置等管理。

除了3DEXPERIENCE体验平台外，达索系统还覆盖了制造执行系统（MES）、高级计划和排产系统（APS）等，形成统一的解决方案。

在世界智能制造大会期间，达索系统展出了一系列前沿智能制造解决方案，包括：多学科协同产品工程、虚拟调试与试运行、客户购买体验、数字化工艺管理、生产计划调度与制造运营、交互式车间、工业物联网与实时监控、沉浸式人机合作装配培训等，覆盖了智能制造领域设计、仿真、生产、调度、协同的全流程管理。