催化与推动工业复兴 达索系统创造制造体验的升级

9月20日，在达索系统体验时代的制造业大会上，这条生产线活生生的呈现在我们面前，展示了现实世界与虚拟世界间的结合，这也是通过3DEXPERIENCE平台支持的创新中心基础构造，达索系统希望其衍生的价值推动工业复兴。

至顶网CIO与应用频道 11月02日 北京消息（文/王聪彬）：“今天的尝试是一种新的、独特的体验。”达索系统全球品牌、渠道营销、全球运营（北美）高级执行副总裁Bruno Latchague说道，三个月前，我们有了这样一个想法，在会议现场建立一条真正的生产线。”

9月20日，在达索系统体验时代的制造业大会上，这条生产线活生生的呈现在我们面前，展示了现实世界与虚拟世界间的结合，这也是通过3DEXPERIENCE平台支持的创新中心基础构造，达索系统希望其衍生的价值推动工业复兴。

当前环境下，各种新型行业也正在为新型消费者开发新型解决方案。达索系统行业解决方案、市场营销和全球事务的执行副总裁Florence Verzelen表示，工业复兴超越制造业数字化的范畴，将虚拟世界与现实运营结合起来。市场对创新的需求倍增，因此企业需要迅速反应。领导者与其他人的不同之处在于，他们具备快速洞察大数据的能力，将有效信息融入用于开发和交付体验的知识与专业技术。体验时代的制造业大会面向的正是计划进行数字化转型以实现21世纪可持续创新的企业。

麦肯锡看到，全球制造业正在发生三大趋势，第一、新工具与“敏捷”的工作方式；第二、新进者、合作伙伴与生态系统；第三、新增值服务与业务模式。

麦肯锡高级合伙人Karel Eloot指出，企业正在投资联通、智能、灵活自动化来提升盈利水平。

联通：基于物联网的实时绩效管理、使用增强现实指导运营；

智能：预测性预报、机器学习支持解决质量根源问题、预测性维护；

灵活自动化：机器人与人机协作机器人自动完成高难度工作、自动规划与排产、自动驾驶车辆；

未来新技术将迫使人们采用综合的方法进行协作，而3D EXPERIENCE平台就是一个完全数字化端到端的工具，可以从工厂到生产制造到生产工程到车间到服务，同时可以反向从车间再回到工程。

Bruno Latchague表示，3D EXPERIENCE平台的知识和技能是可重复使用的，运用到所有的产品设计、生产、制造上，而且为消费者提供更好的体验，就要捕捉所有的知识和技能，才能更好的进行分享和合作。

对于中国这一个关键的市场，达索系统认为在一些领域中国的制造业已经成为世界级领先者，所以数字化转型在中国的需求非常之高，达索系统每年增长10%跟进需求生产、技术、销售。同时达索系统还与清华大学合作建立联合创新中心，以及与像麦肯锡这样的咨询公司合作。

达索系统的解决方案已经覆盖了12个行业，70个子行业，大会现场8大展区展示了供应链规划与优化：从战略销售与运营计划（S&OP）到车间规划、增材制造交易平台的流程意义、数字连续性助力优化生产、交互式车间、工业物联网与现场监控、智能制造、实现人本数字化协作、沉浸式人机合作装配培训、用于服务与维护的交互式头戴显示器、增强现实工作指令。

达索系统的解决方案适用于多种硬件，其中多个展台展示了与合作伙伴的合作。Bruno Latchague表示，我们的产品理念是能够普世的应用，而且平台是开放的，可以融合更多的合作伙伴。