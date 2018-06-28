新能源和无人驾驶 达索系统积极响应中国市场

达索系统交通与运输行业副总裁Olivier Sappin观察到中国整车厂在工程研发能力上已经非常成熟，中国市场也是达索系统汽车行业优先级最高的市场，目前达索系统同中国几乎所有的主机厂都展开了合作。

至顶网CIO与应用频道 06月28日 人物访谈（文/王聪彬）： 按照地域，达索系统将全球划分为美国、欧洲、中国、印度等12个区域，其中达索系统一直把中国看做潜力增长市场。达索系统交通与运输行业副总裁Olivier Sappin观察到中国整车厂在工程研发能力上已经非常成熟，中国市场也是达索系统汽车行业优先级最高的市场，目前达索系统同中国几乎所有的主机厂都展开了合作。

达索系统交通与运输行业副总裁Olivier Sappin

趋势变化的应对之法

新能源和自动驾驶是Olivier Sappin看到现在主机厂的主要需求变化。达索系统也因此收购了很多专业仿真工具，尤其在CFD（计算流体力学）仿真、振动仿真、电磁仿真领域。

新能源需要电机和电池两大重要支撑系统，在两个系统开发时需要很多的仿真工具，这是传统研发过程中不会遇到的，例如在电机转速增大时对整车的振动、噪音、电磁场等影响都可以通过仿真进行验证，控制电机的变化。

自动驾驶主要侧重对系统级别的仿真，进行整车行为仿真，以支持无人驾驶技术的虚拟验证。因为无人驾驶中很难用实际实验来验证，通过虚拟化对前期行为进行仿真，达索系统也将DELMIA行为仿真工具整合到3D体验平台中。

在自动驾驶中，很重要的能力是多专业协同。开发流程中会引入不同的工程人员，像机械结构设计定义整车如何布置不同的传感器、电气工程师从整车定义电气系统架构、软件工程师定义整车中软件控制的逻辑。这也是3D体验平台的价值所在，其可以提供一个协同的环境，让多专业的工程人员能在统一的平台上进行协同工作和开发。同时平台上可以追溯整车从需求到开发到实现等全流程，最终评估整体性能和架构逻辑性。

同时，针对汽车行业的两大需求变化，达索系统解决方案引入了系统工程的概念，更好的支持整车系统的设计。“系统工程在航空航天领域已经成为最佳实践和研发方法，但汽车行业在过去的十年才意识到系统工程的重要性。”Olivier Sappin表示，达索系统在3D体验平台上为汽车客户提供支持系统工程方法论的工具，不仅解决系统架构设计，同时应对系统仿真。

客户所想 行之所动

中国市场对于仿真的需求正在逐渐增长，之前为了快速响应市场需求，投入新产品，更多主机厂将工程设计外包，现在随着中国产品研发能力的逐渐增强，希望更多自主完成工程上的工作。

而且达索系统在与系统集成商的合作也在逐渐深入，Olivier Sappin并不认为系统集成商仅仅是简单的软件实施，还要了解如何去管理客户，帮助客户进行整个开发流程的转变。因为现在中国主机厂已经不是跟随国际趋势，随着研发能力的增强，他们希望自定义业务流程。

达索系统的云解决方案也为小型企业带来更多选择，上海一家创新企业Detroit Electric并不是汽车供应商，公司只有10个用于机械设计的CATIA用户，通过云解决方案让其可以快速的开始设计工作，达到和普通主机厂商一样的成熟度。

达索系统在全球有四个研发中心，分别在法国、德国、美国、印度，根据地域的不同，有的是致力于仿真工具和3D体验平台的研发，有的是致力于代码的开发测试。未来如果相关专业领域迅速发展，在中国市场也会考虑成立研发中心。当然达索系统遵循全球化的研发体系，为全球客户提供统一的产品和服务。