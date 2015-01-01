应“云”而生 Bespin Global引领多云时代MSP市场新方向

近日，云管理服务提供商Bespin Global宣布，已经获得总额超过1.7亿元人民币，由新科电信媒体（STT）领投的新一轮融资。

至顶网CIO与应用频道 03月29日 北京消息：近日，云管理服务提供商Bespin Global宣布，已经获得总额超过1.7亿元人民币，由新科电信媒体（STT）领投的新一轮融资。

2017年7月11日，Bespin Global曾经获得了过亿元的A轮融资，由君联资本领投、Altos Ventures等其他三家机构跟投。两次融资仅仅相隔半年，部分A轮投资人也参与了新一轮融资。

长期以来，STT致力于IT基础设施及基础设施软件的战略投资。Bespin Global将通过本轮融资进一步加速云管理服务和软件解决方案的发展，并在亚洲企业客户中实现更广泛的业务拓展。

Bespin Global速度：一年入选Gartner魔力象限

Bespin Global帮助企业客户从传统的IT环境迁移至云，并助其高效、充分地利用云资源。2015年12月Bespin Global成立，在两年多时间里，Bespin Global共获得了2.7亿元融资。2016年进入中国，Bespin Global去年整体收入增长了13倍。且仅仅用了一年时间就进入Gartner云管理服务商魔力象限，并得到如此高度的认可。

2017年全球公共云基础设施托管服务提供商魔力象限

也许你觉得Bespin Global在魔力象限中不过是个无足轻重的角色，跟10多家公司一起拥挤在第三象限（Niche Player细分市场主导者）。但是看完下面这个表格，你一定会对Bespin Global另眼相看。

2017 Gartner全球云MSP魔力象限中第三象限厂商的成立时间

资料来源：根据公开信息整理

比较Gartner全球公有云管理服务提供商（云MSP）魔力象限中第三象限的所有厂商，发现Bespin Global是最年轻的。Gartner第一版魔力象限公布于2017年3月，也就是说，Bespin Global一成立就受到Gartner关注，并且第一次公布魔力象限就获入选，而且在第三象限12家厂商位列第四。

全球视野，应云而生，立志成为云巨人

Bespin Global源于电影《星球大战》中出现的云城——BESPIN。像行星般成为云巨人，是公司所立志的目标。说到云巨人，全球有亚马逊AWS、微软云、谷歌云，中国有阿里云、腾讯云、金山云、华为云等等，还有很多排队准备加入厮杀的公司，怎么轮得到Bespin Global呢？

Bespin Global首席执行官兼联合创始人李翰柱

但是Bespin Global认为，在这些巨头之间，依然有着巨大的腾挪空间。云管理服务，就是巨头之间留出的空白地带。Bespin Global首席执行官兼联合创始人李翰柱（John Hanjoo Lee）说，Bespin Global的定位是做一家云管理服务公司，帮助中型到大型企业，将IT运维迁移到云上，高效地利用云，完成企业的数字化转型。

加大中国区资源投入

Bespin Global高度重视在中国市场的整体布局。Bespin Global中国总裁李雲（Brad Lee）说，“当今世界，中国市场日益与国际接轨，Bespin Global创业伊始就以中国为重要据点，也体现了中国创业环境的国际吸引力。我们把自己定义为一家Cloud Ops公司——帮助大中型企业在转型过程中，更有效、更安全地上云，实现业务转型的公司。”

Bespin Global中国总裁李雲

李雲介绍说，Bespin Global始终重视研发，在提供服务的时候每天都在收集客户需求，不断加强研发能力，以便更好的为客户服务。据悉，在最新版本的云管理平台OpsNow中，又新增了AI功能AlertNow。OpsNow可整合多种第三方监控，系统会自动筛选无意义的事件和报警，常规事件按照预定义脚本进行自动化处理，需要人工介入会给相关人员发送通知。

成立两年，Bespin Global 已经获得了260多家国内外企业客户，其中既包括大中型企业，也包括快速增长的初创企业。比较知名的客户包括：麦当劳、三星电子、分众传媒、北京同仁堂、蔚来汽车等。

Bespin Global认为，中国的云计算市场已经成为全球潜力最大、最具活力、最具价值的市场之一，落地中国，扎根中国市场势在必行。事实上，在拿下这轮融资之前，Bespin Global就已经建立了中国区总部，并在一年多的时间里收获了近100家企业用户。

Bespin Global相信，唯有更快实现企业本土化，才能更好地为客户提供服务。借助国内资本的力量，可以加快其落地中国的速度。Bespin Global去年公司中国市场整体收入增长了13倍，今年公司在中国市场的团队和资源将会增加3倍。

Bespin Global当下最核心的规划之一，是快速建立一支更加强大的本土化服务团队。他们已经组建了来自微软、阿里云、Salesforce、RightScale、Cisco、Oracle、世纪互联等等知名公司的人才团队，未来还将加大在中国区的人才投入。