云MSP的能量还能继续爆发

业界一直有一句玩笑，企业与云之间相差的可能只有一个云MSP的距离。随着云计算逐渐进入落地期，云MSP在云计算生态中已经越来越成为不可或缺的一员。

至顶网CIO与CTO频道 09月02日 北京消息（文/王聪彬）：业界一直有一句玩笑，企业与云之间相差的可能只有一个云MSP的距离。随着云计算逐渐进入落地期，云MSP在云计算生态中已经越来越成为不可或缺的一员。

2017年Gartner首次发布了全球公共云托管服务提供商（MSP）魔力象限，由于MSP有别于数据中心外包（DCO）提供商，Gartner也对MSP应具备的能力进行了解释，应能提供三大功能：云管理平台（CMP）、托管服务以及专业服务（咨询和实施）。

而作为一家年轻的公司Bespin Global在Gartner第一次公布魔力象限时就已经入选，如今其已经连续三年入选。Bespin Global副总裁周秋野用八个字“观云、上云、管云、享云”描述了Bespin Global的服务能力矩阵。

观云：Bespin Global在上云前根据企业的业务特性和IT实践，对其进行业务规划、系统评估、架构设计、容量规划，为企业定制最适合的迁移及建设方案；上云：帮助企业建设云上系统或者将系统无缝迁移上云，保证业务连续无间断；管云：Bespin Global基于自主研发的OpsNow智能化混合多云管理平台，提供混合多云环境的云管理服务，包括7x24的监控服务，从基础层到应用层的运维服务，为企业的云上业务保驾护航；享云：Bespin Global结合自身的智能平台、技术优势及运营能力，帮助客户优化云端资源和云端成本，让客户享受云计算的带来的灵活与便利，促进业务的发展和创新。

Bespin Global副总裁周秋野

OpsNow Galaxy未来业务的增长点

现阶段很多企业都在为多云管理而苦恼，OpsNow是Bespin Global基于客户和行业痛点自主开发的多云管理平台，帮助企业实现智能化、一站式的云管理服务。OpsNow主要可以帮助客户实现三大能力，包括：第一、混合资源的聚合及纳管；第二、账单统一管理及成本优化；第三、智能监控及运维。

OpsNow的混合资源聚合纳管能力旨在满足企业用户对混合多云环境管理的需求，平台能够深度对接主流公有云、私有云及本地IDC资源，支持近2000款云产品接入；在账单管理及优化方面，OpsNow为企业用户提供实时、精准的账单和多维度费用报表，通过掌握支出明细进行成本管控，并能够识别未使用的资源，通过合理化配置降低客户的云资源使用成本；在智能监控及运维层面，OpsNow通过智能的告警分析、故障定位、事件集成SLA等功能，快速定位故障，缩短故障的恢复时间，并将运维流程自动化、标准化，让企业客户脱离繁冗的基础维护工作，专注业务发展。

OpsNow分为四个版本，OpsNow SaaS、OpsNow Private、OpsNow Galaxy、OpsNow定制化开发。OpsNow SaaS基于云提供服务，OpsNow Private部署在本地终端，OpsNow Galaxy则是为IDC行业打造的智能化混合多云管理平台，并在今年6月正式投入市场进行了试运营。

从2014年开始，中国IDC市场就出现了逐年下滑的趋势，传统IDC业务主要集中在大带宽和机柜租赁，但现在越来越多的企业在上云，传统数据中心的客户正从传统企业转变成云服务提供商。

在这个过程中IDC数据中心也面临着上云的挑战，周秋野看到，IDC正从传统的硬件租赁转变为各种层次的云服务，因为云计算数据中心能够解决传统数据中心成本和能源等问题。

同时，5G和物联网也正带动数据量的增长，这也会造成集约型的大型数据中心比重的增加。而且智能化管理平台逐渐实现精细化运维，将大量替代了传统人工巡检。

OpsNow Galaxy还可以帮助IDC进行良好的成本管理，包括定制设备机型、监控应用系统使用效率和使用CPU、内存、磁盘等资源的利用率，发现资源盲区。同时提供费用支出账单明细，帮助管理系统审计。

不断积蓄的能力

到目前为止，Bespin Global在全球拥有5个运营中心，横跨了12个行业，全球超过700家客户，年处理账单180GB，累计管理云主机数量超过35000台，累计维护资产总额超过4.6亿。

Bespin Global首席云布道师臧大磊看到未来云服务已经是以增值服务为主，他所带领的团队会帮助客户进行技术画像，找到问题在哪？想要完成什么？能解决什么？等问题。

Bespin Global首席云布道师臧大磊

因为每个企业所处的技术发展阶段都有所不同，并不是所有企业都要从迁移做起，所以通过客户画像，Bespin Global可以根据需求提供相应的服务。

臧大磊举了一个案例，一家企业拥有6朵云，2000多个接口，通过智能化的工具辅助厂商进行管理，实现了自动化的云迁移工作，这也将形成产品在未来进行发布。

Bespin Global已经通过了包括AWS、微软、SAP、阿里云、华为云、腾讯云、谷歌云在内的全球主流云服务提供商认证的云管理服务商。同时还在持续拓展合作伙伴生态圈，包括：互联网数据中心（IDC）、互联网接入服务（ISP）、系统集成（SI）、独立软件开发商类（ISV）等业务领域。

对于人才，Bespin Global同样非常重视，通过建立Bespin Global云学院赋予他们更多能力，云学院将重点分析目前中国和全球市场云计算、大数据、AI实际应用场景，帮助Bespin Global的客户进行科技赋能和数字化转型。