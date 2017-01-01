科技行者

行者学院 转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网CIO与应用频道达索系统与中国航天科技集团有限公司签署战略合作协议：服务未来客户 关注航天全方位数字化转型

达索系统与中国航天科技集团有限公司签署战略合作协议：服务未来客户 关注航天全方位数字化转型

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

在中国制造2025的背景下，在两国元首的见证下，达索系统也与中国航天科技集团有限公司（CASC）签署战略合作协议，这不仅是两家公司的合作，更是两个国家之间高度合作。

来源：至顶网CIO与应用频道【原创】 2018年2月6日

关键字： 达索系统

  • 评论
  • 分享微博
  • 分享邮件

至顶网CIO与应用频道 02月06日 北京消息（文/王聪彬）：2018年1月法国总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)对中国进行了首次国事访问，这也是自十九大之后到访的第一位欧洲国家元首。

马克龙访华的首站选择了历史文化悠久的西安，既体现了他对于中国文化的认识，又体现了他对于“一带一路”的认识。马不停蹄从西安到北京，两国紧锣密鼓的签订了数十亿美元的双边经贸协议，寻求深化双边贸易关系。

而且在中国制造2025的背景下，在两国元首的见证下，达索系统也与中国航天科技集团有限公司（CASC）签署战略合作协议。

达索系统与中国航天科技集团有限公司签署战略合作协议：服务未来客户 关注航天全方位数字化转型

这不仅是两家公司的合作，更是两个国家之间高度合作。中国航天科技集团有限公司将与达索系统开展信息技术、数字化软件和咨询服务方面的合作，提升数字化与智能制造水平。

对于达索系统和航天的合作，中国航天科技集团有限公司总工程师、北京神舟航天软件技术有限公司董事长龚波表示，航空制造急需在数字化技术转型升级中开展国际合作，提升航天智能制造水平。

为什么是达索系统？可以总结为三点，第一、中法已在多领域展开合作，包括航天领域；第二、达索系统在全球航空航天领域拥有众多成功案例；第三、达索系统的团队、产品、技术对中国航天数字化转型具有提升作用。

双方合作以成立合资公司的模式开展，合作除了推动航空航天行业的数字化转型外，还将开发更多新的技术和应用。达索系统执行副总裁、亚太区总裁罗熙文指出，达索系统将把全球丰富的经验，技术、咨询等带到中国市场，帮助双方实现可持续的共赢发展，合作也将着眼为航空航天行业带来价值。

“信息化对于企业并不是锦上添花，而是企业改变认识，进行价值提升的手段。”北京神舟航天软件技术有限公司总经理吕伯儒说，合作对于双方都有着巨大的意义和价值。

其实中国航空航天的信息化已经进入数字化转型阶段，神软的下一阶段任务也是怎样解决航天迈向中国制造2025问题。神软拥有独立自主知识产权的产品和技术，支撑了中国航天领域的快速发展，但面向未来，需要有国际级的合作伙伴同行，以支撑航天打造成为世界一流的宇航企业，这也是合作的重点任务。

尤其在虚拟与实体技术之间的有效协同上，达索系统有着非常深的积淀。达索系统在虚拟仿真上最著名的案例就是新加坡数字城市项目，新加坡政府通过在3DEXPERIENCE平台上建了一个虚拟的新加坡城，它不仅将整个新加坡城都精确数字化，还能在这个城市分身中导入数据，模拟真实的场景。

当然在虚拟仿真之外，达索系统还有很多行业经验和成功案例，达索系统希望通过合作带来更多价值用于服务未来客户，因为这比今天所做的更具价值。罗熙文认为，我们不应该只关注在某一项技术的改进，而是需要包括方法论、最佳实践、工作方式、组织机构、流程优化等等，关注全方位的数字化转型，当然这也是双方共同面临的挑战。

同时，达索系统宣布其成为新组建的法中商业委员会创始会员。该委员会由来自航空航天、建筑、食品、能源、医疗卫生和高科技等行业的30家公司组成，肩负在中法企业间建立协同并在产业、创新和数字化方面为两国政府提供建议的使命。其他创始成员还包括空客、阿里巴巴、中国商飞、达能集团、东风汽车公司、华为、路威酩轩、米其林和赛诺菲等。

工业控制系统迈向开放 你想好如何进行安全防范了吗？

科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

    • 评论
    • 分享微博
    • 分享邮件
    邮件订阅

    如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

    重磅专题
    往期文章
    最新文章

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号