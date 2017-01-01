达索系统与中国航天科技集团有限公司签署战略合作协议：服务未来客户 关注航天全方位数字化转型

在中国制造2025的背景下，在两国元首的见证下，达索系统也与中国航天科技集团有限公司（CASC）签署战略合作协议，这不仅是两家公司的合作，更是两个国家之间高度合作。

至顶网CIO与应用频道 02月06日 北京消息（文/王聪彬）：2018年1月法国总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)对中国进行了首次国事访问，这也是自十九大之后到访的第一位欧洲国家元首。

马克龙访华的首站选择了历史文化悠久的西安，既体现了他对于中国文化的认识，又体现了他对于“一带一路”的认识。马不停蹄从西安到北京，两国紧锣密鼓的签订了数十亿美元的双边经贸协议，寻求深化双边贸易关系。

而且在中国制造2025的背景下，在两国元首的见证下，达索系统也与中国航天科技集团有限公司（CASC）签署战略合作协议。

这不仅是两家公司的合作，更是两个国家之间高度合作。中国航天科技集团有限公司将与达索系统开展信息技术、数字化软件和咨询服务方面的合作，提升数字化与智能制造水平。

对于达索系统和航天的合作，中国航天科技集团有限公司总工程师、北京神舟航天软件技术有限公司董事长龚波表示，航空制造急需在数字化技术转型升级中开展国际合作，提升航天智能制造水平。

为什么是达索系统？可以总结为三点，第一、中法已在多领域展开合作，包括航天领域；第二、达索系统在全球航空航天领域拥有众多成功案例；第三、达索系统的团队、产品、技术对中国航天数字化转型具有提升作用。

双方合作以成立合资公司的模式开展，合作除了推动航空航天行业的数字化转型外，还将开发更多新的技术和应用。达索系统执行副总裁、亚太区总裁罗熙文指出，达索系统将把全球丰富的经验，技术、咨询等带到中国市场，帮助双方实现可持续的共赢发展，合作也将着眼为航空航天行业带来价值。

“信息化对于企业并不是锦上添花，而是企业改变认识，进行价值提升的手段。”北京神舟航天软件技术有限公司总经理吕伯儒说，合作对于双方都有着巨大的意义和价值。

其实中国航空航天的信息化已经进入数字化转型阶段，神软的下一阶段任务也是怎样解决航天迈向中国制造2025问题。神软拥有独立自主知识产权的产品和技术，支撑了中国航天领域的快速发展，但面向未来，需要有国际级的合作伙伴同行，以支撑航天打造成为世界一流的宇航企业，这也是合作的重点任务。

尤其在虚拟与实体技术之间的有效协同上，达索系统有着非常深的积淀。达索系统在虚拟仿真上最著名的案例就是新加坡数字城市项目，新加坡政府通过在3DEXPERIENCE平台上建了一个虚拟的新加坡城，它不仅将整个新加坡城都精确数字化，还能在这个城市分身中导入数据，模拟真实的场景。

当然在虚拟仿真之外，达索系统还有很多行业经验和成功案例，达索系统希望通过合作带来更多价值用于服务未来客户，因为这比今天所做的更具价值。罗熙文认为，我们不应该只关注在某一项技术的改进，而是需要包括方法论、最佳实践、工作方式、组织机构、流程优化等等，关注全方位的数字化转型，当然这也是双方共同面临的挑战。

同时，达索系统宣布其成为新组建的法中商业委员会创始会员。该委员会由来自航空航天、建筑、食品、能源、医疗卫生和高科技等行业的30家公司组成，肩负在中法企业间建立协同并在产业、创新和数字化方面为两国政府提供建议的使命。其他创始成员还包括空客、阿里巴巴、中国商飞、达能集团、东风汽车公司、华为、路威酩轩、米其林和赛诺菲等。