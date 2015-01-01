如何区分首席数据官、首席数字官和首席分析官？

IT正在迅速变化，IT领导力也是如此。随着数字化转型成为许多企业组织的首要关注点，数据分析的变革全面展开，企业将挖掘可能被划归在CIO之下的新管理角色。最受欢迎的C级技术管理角色有首席数据官、首席分析官以及首席数字官。

IT正在迅速变化，IT领导力也是如此。随着数字化转型成为许多企业组织的首要关注点，数据分析的变革全面展开，企业将挖掘可能被划归在CIO之下的新管理角色。最受欢迎的C级技术管理角色有首席数据官、首席分析官以及首席数字官。

尽管这三个头衔描述了不同的职责，但彼此之间的重叠却比你想象要多得多。这是因为这些新职责的出现都是因为同一个原因：一个大型企业组织存在于一个瞬息万变的世界中，面临着各种技术颠覆，需要一个能够让企业更加以数据为导向、更加数字化、为未来挑战做更好的准备。

房地产市场公司Ten-X首席人力官Chris Galy表示：“如果你看到这些人总体在做的工作，就会发现有一些元素是与产品、与行为目标和收入模式相关的。所有三个职责都与执行这些工作所需的恰当设计和基础设施。以前这可能是CIO的职责，有可能现在对很多组织来说仍然是。但是在很多企业中，负担过重的IT部门及其领导乐于从数据中汲取价值，并给这些新的职责带来数字化的颠覆。”

尽管所有这三个职责都是源自于发起数字化转型和利用数据的力量这一需求，但是每一种职责在解决问题的方向上略有不同。下面就让我们来看看这些新兴IT领导者的角色和责任。

首席数据官的角色和责任

首席数据官监管他们企业组织内的数据，但每家公司对其定义有所不同。在有些企业组织内，首席数据官主要是管理数据，确保这些数据是高质量且有意义的，创建能恰当保存和处理这些数据的基础设施。这种首席数据官将数据分析的工作交给首席分析官或者其他职能人员。也有一些公司，首席数据官也负责数据分析，以及从数据中获得有用的洞察。他/她可能还会监管数据管理和存储，或者属于IT部门的某些任务。

Gartner研究副总裁、知名分析师Andrew White表示，最有效的首席数据官是那些将数据管理监管交给其他人的人。他说：“首席数据官说他们是为他们的业务增加价值，而不对管理数据负责。这与技术专家是一致的，他们往往把重点放在战略、优先事项以及商业案例上。他们代表其他业务部门行事，他们会优先考虑董事会最重视的任务。”

White还认为，在这三种职责中，首席数据官最有可能长期存在。“6年或者7年前，银行有首席安全官、首席隐私官、首席信息官。但即使他们有很多这样的高管，没有人是发挥数据商业价值的带头人。他们设置了首席数据官这个角色，希望让某个人来负责数据的商业使用，其他公司也纷纷效仿。”

尽管一些CIO和CTO会把这个新角色视为对他们地盘的入侵，但大多数人很乐意交出获取数据价值的这个工作。“所以首席数据官这个头衔合法化了，最初这个角色主要是面向外部的。首席分析官随后出现，但似乎与首席数据官是相关的。是否会逐渐合并为其他的角色，值得期待。”

首席分析官的角色和责任

首席分析官和首席数据官之间的区别是什么？这取决于你问的是谁。首席分析官负责数据分析和商业智能。但是有一些专家认为这是首席数据官工作的一部分。旧金山高科技招聘公司SPMB合伙人Mike Doonan表示：“我不知道首席数据官和首席分析官之间是否有很大的差别。企业正在面对各种各样的头衔名称，却并不知道这些头衔将可以做些什么。”

还有人把这两个角色视为有着不同背景的不同职位。咨询公司Russell Reynolds Associates数据和分析实践负责人Justin Cerilli表示：“首席数据官是关于数据实现的，首席分析官是关于你如何从数据中获得洞察的。你如何让数据用于商业行为？”他补充说，首席数据官通常不具备数据科学背景，而首席分析官需要。

同时，优秀的首席分析官希望确保他们正在使用正确的数据，且数据质量很高。“让企业机构了解这其中的数据管理是非常困难的。我已经看到有优秀的数据分析管理者去了数据还没有就绪的企业组织，结果感到沮丧并离开。”这也是为什么一些首席分析官希望最终对数据管理负责，这也是为什么一些专家建议让一位高管同时承担这两个角色。

如果首席分析官能够很好地承担这项工作，他/她就很有可能颠覆现有的业务流程。这意味着一位优秀的首席分析官必须在组织内建立牢固的关系，对业务有深入的了解，并且具备良好的沟通技巧。安永公司的首席分析官Chris Mazzei表示：“数据科学技能、技术技能和所有这些都是必要的，但还不够。最终，企业组织需要使用分析，意味着改变业务决策。”

这也是很多首席分析官遇到的难题。Mazzei在成为首席分析官之前已经在安永工作了20年，上一个职责是首席战略官。“我的优势是很了解业务，我和高层有很好的关系。当时我没有被委以这个职责，是因为我是公司里最好的技术人员，其他技能真的被低估了，但实际上这些技能是至关重要的。”

首席数字官的角色和责任

如果为汲取数据价值和改变业务流程布道是首席分析官角色的工作内容之一，那么这些工作内容就是首席数字官的重点和核心。但是除了需要拿出更加数字化的新方法来解决业务难题的话，那么这个角色在不同的组织内有不同的含义。

保险软件公司Duck Creek首席数字官Curt Stevenson表示：“这是一个跨职能的角色，对不同人有截然不同的含义。在某些情况下，首席数字官是一个最大限度发挥数字营销的内部角色。对我们自己来说，就是帮助我们的客户拥抱数字化，为客户提供更好的体验。”

他们向谁汇报？

在汇报结构中，首席数据官、首席数字官和首席分析官处于什么位置？在最近Gartner一项对首席数据官和首席分析官的调研中，有40%的受访者表示他们汇报给CEO。有16%的受访者汇报给CIO，其他受访者汇报给CFO、CTO或者非C级高管。

对于那些期待这些新职责扮演变革角色的企业组织来说，让他们汇报给CEO是最明智的，有专家这样表示。数据分析平台公司Looker首席分析官Colin Zima表示，他知道首席分析官有汇报给CFO、CIO或者CEO的，但是情况改变了。“我看到有越来越多的首席分析官是汇报给CEO的，目的是把数据分析提升到和市场营销或者销售同等重要的位置。”

那些没有汇报给CEO的首席分析官们仍然可以为企业组织创造价值，但是很难推动组织性变革，Zima说。“如果你在为其他组织服务，你需要和他们保持平等的地位，如果你是给CFO汇报的，你就不是处于一个平等的环境中。”

除了正确的汇报线之外，你还需要有正确的组织价值观，以及领导层对创造真正改变的支持。Zima说：“需要把数据用于决策中的期望，这绝对是自上而下的。如果人们期望他们可以利用数据做出更好的决策，那么他们就将能够利用数据做更好的决策。”他补充说，Google就是一个很好的例子，Google已经成为数据驱动型决策公司的典范。

“还有文化上的期望，那就是即使你的头衔中没有‘数据’这个词，你也期望能够利用数据来进行决策。”另一方面，Zima也警告说：“如果你的CMO和CFO并不关心数据驱动决策的话，他们的企业组织也不会关心的，那么就从文化开始着手吧。”