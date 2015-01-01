SOLIDWORKS吴俊杰：抱有使命感的帮助客户成功

近日，达索系统宣布推出SOLIDWORKS 2018，其3D设计和工程应用产品组合的最新版本。除了在功能上的大幅更新外，在渠道上今年也推出“三三五”新计划。

至顶网CIO与应用频道 11月15日 人物访谈（文/王聪彬）：近日，达索系统宣布推出SOLIDWORKS 2018，其3D设计和工程应用产品组合的最新版本。除了在功能上的大幅更新外，在渠道上今年也推出“三三五”新计划。

作为全分销的SOLIDWORKS，产品和渠道相互相生，只有更加了解客户才能提供更好的产品。达索系统SOLIDWORKS大中华区销售副总裁吴俊杰提出在面对每一个客户时都要有一个使命“帮助客户成功”。

达索系统SOLIDWORKS大中华区销售副总裁吴俊杰

吴俊杰在上个月拜访一家台湾健身器材的公司，这是一家20年的老客户。他问客户：你们在行业里面排第几？客户说：第二。他又接着问觉得和第一差在哪里，哪些地方需要加强？客户很自然的就说出了模块化设计的需求，这正是SOLIDWORKS 2018可以满足的。也正是吴俊杰一直所说的使命感，将所有精力都投入在如何满足客户，如何帮助渠道成长。

持续推进设计验证一体化

目前SOLIDWORKS已经分为四大方向，从实际到制造、分布式数据管理、设计到分析师仿真、物联网。10月11日，SOLIDWORKS推出2018版本，其将模型置于设计和制造流程的中心，提供单一智能信息源。

依托达索系统3DEXPERIENCE平台，SOLIDWORKS 2018通过简化产品开发工作流程及各专业领域间的交互，支持企业从设计到制造的完整战略。这是一种充分发挥智能制造优势的统一流程，它建立起连贯无缝的数据流，在任何需要的时间和地点以任何需要的格式提供给产品开发涉及的所有团队，无需在系统间导入导出数据。

SOLIDWORKS 2018可以让各团队能并行协作，更快速、更低成本地设计产品或部件，验证其功能和可制造性，管理其数据和相关流程，优化和自动化其制造并予以检验。由于能够在设计流程早期嵌入知识产权，设计或制造中发生的任何修改都能快速轻松地得到管理，并自动提供所有的相关模型、程序、图纸和文档。

SOLIDWORKS CAM是一款提供基于规则的机加功能的新应用，能够采集知识，实现制造编程自动化。设计师和工程师能够更深入地理解他们的设计的构成，进行更加明智的决策，迅速自主制作原型部件和自主制造，以控制质量、成本和交付。

使用SOLIDWORKS CAM来执行新的“按订单制造”策略，该应用程序可以在几秒而非以往的数小时完成自动设计和编程定制零件。

SOLIDWORKS 2018还新增了设计优化，包括优化设计构形、真实载荷条件基于目标、包含制造流程、为传统制造提供直接结果、直接增材制造。“好的设计和不好的设计区别在哪里？”吴俊杰说，三维在目前已经不是关键，差别在分析软件，怎样在CAD的基础上用好分析保证设计质量，这也是SOLIDWORKS一直在倡导的设计验证一体化。

现在SOLIDWORKS还可以通过云的方式获得服务，SOLIDWORKS在线许可允许在多个机器上使用许可，SOLIDWORKS登录可以将自定义内容和设置迁移到安装有SOLIDWORKS的任意机器上。从市场角度，吴俊杰已经看到越来越多的客户接受利用云计算实现创新，但是很多客户还在观望，当然SOLIDWORKS不会强迫客户一定要使用云服务，在几年后客户需要时，则可以第一时间满足这些需求。

渠道转型与渠道增值

吴俊杰一直都认为渠道是SOLIDWORKS立命的根本，现在SOLIDWORKS拥有100多家代理商，其中有将近30家核心代理商，所有代理商每年都要经过评核。

从运营和代理商承受能力出发，SOLIDWORKS的渠道划分为两组，一部分做市场教育，一部分做商业，其中商业又分为CAD（SOLIDWORKS、SOLIDWORKS Electrical）等和Non CAD（Simulation、PDM、Composer等）。这样的组成可以看到SOLIDWORKS对于分析、数据管理的重视。

吴俊杰指出，代理商会根据SOLIDWORKS的架构调整进行调整，有的代理商可能卖一个产品线，有的可能卖四个产品线。这样的好处在于可以让代理商更加专注，按套数计算SOLIDWORKS、Simulation、Composer、MBD在亚太地区，包括日本都是排名第一。

另外，入云的SOLIDWORKS不能对代理商产生影响，代理商也要转型从之前的卖什么，到怎么卖。

SOLIDWORKS同时也在和客户更多的沟通和调研，今年也推出“三三五”计划，即三年、五年的打包，通过长期合作来提升更大的价值。

企业对这种长期续订会存有疑虑，也就是常说的被厂商锁定。SOLIDWORKS一方面全心全意的帮助客户实现创新，一方面在合同上给出保障，在续订时客户可以更换代理商。“三三五”在合作伙伴的盈利和客户的利益之间实现了彼此的监督。

“三三五”还有不同的合作等级，包括携手共进包、卓越进取包、战略合作包，很多企业都选择卓越进取包实现线上线下的合作。吴俊杰也希望让更多客户知道创新一定是一个长期合作的成果。

到2030年SOLIDWORKS在中国还进行了长远的规划，也让所有代理商意识到我们不是一个短期三维工具的合作，逐步实现代理商咨询能力的提升，促使代理商招聘更多技术人才，因为SOLIDWORKS的品牌就是所有代理商集体打造的成果。