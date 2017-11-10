Forrester2018年市场趋势预测 许多公司思考如何决策的一年

Forrester Research, Inc.在一篇对2018年各领域市场预测的研究报告中，针对2018年对商业领袖来说最重要的市场动态进行了预测。

至顶网CIO与应用频道 11月14日 北京消息：Forrester Research, Inc.在一篇对2018年各领域市场预测的研究报告中，针对2018年对商业领袖来说最重要的市场动态进行了预测。在2018年的主要市场动态的影响下，锐意进取的企业将会迫使因循守旧的公司面临生存危机。



不同市场动态的差异对财务业绩的影响与日俱增，企业仍在对此努力适应。客户期望未能得到满足导致客户流失；数字化转型收益欠佳，使得市场份额减少；行业界限不断被冲破，某些企业失去了保护伞；一直以来广泛应用的商业模型也正在逐渐失效。



Forrester副总裁、研究总监和亚太地区总经理Dane Anderson表示：“2018年，客户要求越来越高，将迫使企业采取果断行动，唯一留给亚太企业的商业决策就是以客户至上的原则为客户服务。亚太的企业和组织要想成功，必须采取大胆的行动，将战略，运营和预算的重点放在更好的理解客户和与客户互动上。”



2018年决定性的市场动态包括：



1. 客户体验的业绩预期

2. 数字化转型尝试的成功率

3. 稀缺人才如何影响市场

4. 智能代理对消费者支出的影响

5. 品牌如何理解平台算法的通用语

6. 消费者隔绝“数字噪音”所带来的影响

7. 传统广告的命运

8. 企业遵守通用数据保护条例的可能性

9. 开放银行将如何决定众多银行的未来

10. 数字平台将如何影响传统零售

11. 人工智能的未来和发展速度

12. 区块链的未来和发展速度

13. 安全技术如何在不影响客户体验的情况下发展及应对威胁