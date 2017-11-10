Forrester2018年市场趋势预测 许多公司思考如何决策的一年

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来源：至顶网CIO与应用频道 2017年11月14日
关键字：Forrester
至顶网CIO与应用频道 11月14日 北京消息：Forrester Research, Inc.在一篇对2018年各领域市场预测的研究报告中，针对2018年对商业领袖来说最重要的市场动态进行了预测。在2018年的主要市场动态的影响下，锐意进取的企业将会迫使因循守旧的公司面临生存危机。
不同市场动态的差异对财务业绩的影响与日俱增，企业仍在对此努力适应。客户期望未能得到满足导致客户流失；数字化转型收益欠佳，使得市场份额减少；行业界限不断被冲破，某些企业失去了保护伞；一直以来广泛应用的商业模型也正在逐渐失效。
Forrester副总裁、研究总监和亚太地区总经理Dane Anderson表示：“2018年，客户要求越来越高，将迫使企业采取果断行动，唯一留给亚太企业的商业决策就是以客户至上的原则为客户服务。亚太的企业和组织要想成功，必须采取大胆的行动，将战略，运营和预算的重点放在更好的理解客户和与客户互动上。”
2018年决定性的市场动态包括：
1. 客户体验的业绩预期
2. 数字化转型尝试的成功率
3. 稀缺人才如何影响市场
4. 智能代理对消费者支出的影响
5. 品牌如何理解平台算法的通用语
6. 消费者隔绝“数字噪音”所带来的影响
7. 传统广告的命运
8. 企业遵守通用数据保护条例的可能性
9. 开放银行将如何决定众多银行的未来
10. 数字平台将如何影响传统零售
11. 人工智能的未来和发展速度
12. 区块链的未来和发展速度
13. 安全技术如何在不影响客户体验的情况下发展及应对威胁
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