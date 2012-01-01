 GMC Software更名Quadient 为用户量身定做的体验

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至顶网CIO与应用频道 09月14日 北京消息：“当下产品和价格已不再是赢得消费者青睐的决定性因素，而客户的体验才是。”Quadient首席营销官Tamir Sigal看到不仅仅是IT巨头、银行业、保险业和电信通讯行业正面临客户体验的多重挑战。
很多传统大公司有庞大的客户量，却仍担心新兴公司会通过技术创新占据既有市场。正是因为移动设备的重要性，其已融入每个人的日常生活之中。人们开始使用它来管理银行业务、保险业务，分享对品牌的观点。
2017年9月12日GMC Software今天宣布更名为Quadient。Quadient整合Neopost旗下GMC Software、Human Inference和Satori Software三家子公司业务，将全渠道客户沟通管理、数据质量和邮政传输软件的领先优势合并为统一解决方案，旨在优化印刷、数字渠道和社交媒体上的客户旅程管理，提升客户体验。
从2012年起，原属Neopost企业数字解决方案部门的GMC Software、Human Inference、Satori Software各自独立运营，两年前Human Inference与Satori Software着手开始技术合并和文化融合。现在GMC Software更名为Quadient，是企业内部全面整合的最后一步。
Quadient中国区总经理蔡康华表示，更名后的愿景是“能够帮助客户迅速实施，为用户量身定做体验”。帮助客户在不同技术、渠道，合规要求下优化客户旅程，完善客户体验。
Quadient中国区总经理蔡康华
企业客户体验正在面临五大问题：
Quadient则可以提供各种解决方案，包括客户沟通管理：更优质、更高效的客户沟通管理；数字化体验：优化移动应用和网页应用；客户旅程地图绘制：通过清晰、可视化的客户的旅程，帮助客户认知各触点的客户体验。
Quadient重点解决四个客户体验影响因素：
而且Quadient在今年早些时候推出了Inspire R11，拥有500 个强化功能及 25 个特色功能，包括支持业务部门协同作业、客户旅程地图可视化操作、及时沟通反馈等。
从2013年起，Quadient助力平安银行实施“大零售”战略，Quadient承担起银行系统扩容与账单管理平台优化及应用扩展的重任。随着业务量的跨越式增长，平安银行综合账单负载能力亟待提高，Quadient解决方案一次模板设计、全渠道发布，保证信息的高度一致性。用户收到产品推荐邮件，可随时随地利用不同媒体渠道完成产品购买，如在手提电脑上填写申请表，手机查看申请表，用平板电脑发送申请。
与海峡金桥保险公司的合作通过搭建综合单证管理平台，将核心系统与电销、网销业务系统整合，实现纸质单证与电子单证的自动化输出、企业印章集中管理并保证管理流程的合规性、邮寄单证可追溯管理和邮寄成本控制。交互式、全渠道、个性化互动电子保单有效解决保险公司客户回执收集难题，Inspire平台可自动收集保单回执信息，提升约35%的回执响应率；页面在线编辑器模板发布、权限控制和生产流程监控全方位保证操作规范，提升法规依从能力，提高内部工作效率，原先半个月或一个月上线的产品现在3-5天即可发布；结合大数据技术，精准分析客户需求，为其提供定制化的保险组合推荐，未来还会给予投保客户自助式保险服务。
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