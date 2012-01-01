滴滴参加智能交通国际论坛 透露已优化超200个智慧信号灯

至顶网CIO与应用频道 09月14日 北京消息：近日，滴滴出行高级副总裁、智慧交通负责人章文嵩博士在南京透露，滴滴智慧交通团队已经在全国优化超过200个红绿灯，对城市交通的改善效果显著。章文嵩称，滴滴希望和更多城市管理者携手起来，提升城市的交通效率和市民出行体验。

章文嵩是在应邀参加“2017智能交通国际论坛”时披露上述信息。该论坛由交通运输部指导，交通运输部公路科学研究院主办，围绕国内外智能交通产业化政策研究、新能源智能汽车发展趋势、新型智能基础设施、未来交通技术和发展规划等内容展开了深入讨论。

经十路是济南较为拥堵的一条路，滴滴今年开始在这里持续优化的智慧信号灯

滴滴智慧交通经过半年多的发展，成果颇丰，在多地利用大数据、高科技算法，搭建了功能丰富的滴禹智慧交通信息平台，帮助城市交通变得更通畅、更有效率，从而提升城市居民的生活品质，让整座城市变得更智慧。

今年年初，滴滴出行在济南上线了国内首个以浮动车轨迹作为数据基础的“智慧信号灯”，随后，滴滴又在武汉、成都、苏州、贵阳等城市持续优化当地信号灯，目前已优化超200个，其中在济南超过100个，且均取得效果。在济南，经十路早晚高峰期的交通延误时间均下降了超过10%；在武汉，江发路早高峰各路口平均通行时间降低13.30%，各路口平均延误时间降低29.74%，干线方向整体延误时间降低23.37%。

滴滴参与设计的首条潮汐车道在济南旅游路上线

章文嵩表示，滴滴每日新增轨迹原始数70TB+，每天处理路径规划请求200亿+次，高峰期平台每分钟接收超过3万乘车需求，滴滴浮动车就成为“行走的传感器”，而滴滴“智慧信号灯”打破了原有的交通流信息采集模式，运用移动互联网数据来优化调整信号灯配时，这为解决城市道路拥堵提供了新的思路。

除了“智慧信号灯”，滴滴8月份还与济南交警合作，上线基于滴滴大数据分析的潮汐车道，精准把握潮汐规律，并采用拉链车和信号灯结合的方式持续优化，属于全国首创。

滴滴智慧交通落地的智慧诱导屏项目

据悉，智慧交通是滴滴今年的重点战略之一。目前，滴滴已和国内20多个城市展开智慧交通合作，在武汉、济南、深圳、贵阳等地，滴滴陆续落地了智慧信号灯、智慧诱导屏、智慧公交、智慧代驾热力图、智慧交通运行报告等多个项目。滴滴正在积极展开与城市交通管理者的合作，以大数据分析能力参与智慧城市建设。

滴滴出行是全球领先的一站式多元化出行平台，其业务包括出租车、专车、快车、顺风车、代驾以及租车等，每天为用户提供超过2000万次的出行服务。与此相关的每日路径规划超过200亿次，每日处理数据超过4500TB。在满足巨大出行需求的同时，滴滴希望在海量数据里挖掘出一条让城市交通 “更聪明” 的路径--智慧交通。