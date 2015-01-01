85%的90/95后为梦想异地打拼 晋升速度远超以往

7月8日“领英影响力.新青年”专场在北京大学百年讲堂举办，现场请来了几位不走寻常路的青年代表，他们中的大多数都是90/95后的年轻人，却勇敢地打破着常规，在追求自我的过程中实现了非凡成就。

至顶网CIO与应用频道 07月14日 北京消息：7月8日“领英影响力.新青年”专场在北京大学百年讲堂举办，现场请来了几位不走寻常路的青年代表，他们中的大多数都是90/95后的年轻人，却勇敢地打破着常规，在追求自我的过程中实现了非凡成就。嘉宾包括：邱晨，米果文化创始人、COO，知名辩手、设计师和媒体人；郝景芳，科幻作家，经济研究员；胡辛束，作家，自媒体人，辛里有束CEO；钱庄，KnowYourself创始人兼CEO；任剑，暴走漫画创始人兼CEO；陈鸿宇，独立音乐人，众乐纪创始人；吕晓慧，北京大学国家发展研究院助理教授。

这些被看作新兴一代的90/95后，始终备受社会各界关注。他们勇敢、特立独行，但也常常被不负责任地冠以自私、缺乏责任心、负能量等污名化标签。而今年，第一批95后已经正式毕业进入社会，他们能否顺利融入职场环境，又面临着怎样的优势和挑战？

正值毕业季，全球最大的职场社交平台LinkedIn（领英）发布了一份《90/95后职场吐槽报告》，通过对一批出生于90-00年的大学在校生及毕业生的调查，发现85%的人正经历背井离乡的异地打拼、70%的人工作与专业不对口。然而，在这些看起来并不如意的现象背后，其实蕴含的并不是负能量，而是因为这些90/95后们自主选择了一条更难走的路：承受着社会传统价值观的压力，他们甘愿为了梦想放弃稳定的工作；追求更高的职业发展，他们通过加倍的努力将晋升速度大大提前。

嘉宾合影，从左至右分别为：陈鸿宇、钱庄、任剑、胡辛束、郝景芳、吕晓慧

九成人月薪不过万 VS 三成人为梦想放弃稳定工作

在此次调查中，围绕工作后的吐槽排名第一的就是“收入低”。90/95后中九成人的月收入不过万，想要在毕业后真正实现经济独立，“穷”成了他们共同的感受。数据显示，95后应届毕业生中一半人的月收入在5,000元以下，工作了3-5年的90后中有53%月收入处于5,000-10,000元之间。

虽然普遍收入较低，但90/95后并没有因此放弃对自我价值的追求。领英发现，30%的人毕业后没有直接进入企业或政府机关，而是选择间隔年、自由职业者或自主创业，这样的就业方式往往在短期内没有稳定或较高的收入保障。“90/95后从小接触的是更为自由和多元的文化环境，因此会更早地形成自我意识。加之随着社会开放和包容程度的提高，他们更有机会和渠道去获取资源，将想法付诸于实践。”领英副总裁王迪表示。

毕业后压力值激增 VS 1.4年的晋升速度远超以往

“压力大”是工作中被吐槽的第二名原因，在被问及是否会愿意在竞争激烈的大公司或大城市工作时，选择的比例随着毕业年限的增加而显著下降；而选择在生活压力小的地方工作的比例则直线上升。毕业后，工作和生活的压力让这些90/95后也不可避免地变得越来越理性。

不过领英发现，压力的背后除了职场天然的丛林法则外，其实还源于新青年对自身的严格要求。在激烈的竞争下，他们在职场上表现得更加积极进取，毕业后平均1.4年就实现了晋升，远远高于80、70后的2.3年。“现在我身上肩负着双重身份，粉丝眼中的网红和投资人眼中的创业者，对于一个25岁的年轻人来说，社会对我的期待不同，压力不小。但我很享受这个过程，主动承担起这些责任，相信自己还能做的更多。”辛里有束CEO胡辛束在“领英影响力.新青年”专场上分享。

85%的人表示孤独 VS 异地打拼新一线城市已成首选

“孤独”不仅是一种心理上的感受，更已经成为现代人的生活方式。虽然90/95后不乏频繁的社交活动，但背井离乡的异地打拼依然让他们感受着强烈的孤独感。数据显示，85%的新青年正在经历异地求学、实习或是工作，离开熟悉的环境，独自打拼。不过，这份已知的孤独感同样源自新青年的自主选择，是他们更加独立的性格特质，以及跳出舒适区、追求更好发展的勇气和决心。

在去向地的选择方面，新一线城市以55%的比例首次超越一线城市成为异地打拼的首选。一批正在崛起的新一线城市凭借蓬勃发展的新兴产业，和更为优越的待遇环境，为年轻人提供着极具吸引力的发展机会，因就业引发的城市流动越来越健康。同时我们也看到，在吸取了80、70后职场人在一线城市打拼的经验教训后，90后在对待个人发展选择时开始进行更为理性地分析，会基于工作和生活的综合考量。

七成人工作与专业不对口 VS 三成人通过实习找到方向

对于初入职场的90/95后来说，面临择业和就业往往会经历较长的一段“迷茫”期。调查显示，有七成人的工作与专业并不对口，而三成人对正在从事的工作表示不满意。面对迷茫，新青年并非消极怠工，而是采取了更加积极的反击。他们更早地开始实习，有近六成的人在大三开始前就有过实习经历。同时对于实习的态度也更为严肃和认真，有三成人都因表现优异而成功在毕业后转正留任。

“如此高的专业不对口率需要引起不仅是学生、高校以及企业的共同重视。一方面，在学生填报专业志愿时应该综合考量自己的兴趣、未来规划及行业发展前景，不能一味地追随潮流；另一方面高校如何更好地进行学科规划，并与企业建立更多的沟通与合作，帮助学生顺利地将专业所学转化为职场上的优势。”领英副总裁王迪表示。

焦虑的罪魁祸首是攀比 VS 做斜杠青年曲线救国

“焦虑”是年轻职场人另一普遍的心理状态。在调查过程中，领英发现90/95后的焦虑最大来源是与身边人的攀比。在被问到选择工作的主要原因时，排在第一位的是社会价值观，七成人会依据社会对于一份好工作的评判标准而决定自己的选择，一半人会与同学和朋友进行比较。不同工作在社会声望、薪资水平、体面程度等方面的高下都成为了新青年焦虑的来源。

在这样的现状下，越来越多的斜杠青年涌现而出，他们在兼顾一份被社会认可的稳定工作的同时，再去发展自己的兴趣爱好，采取一种曲线救国的方式。这样的方式也更能打造一份多元的个人品牌，未来连接起更多机会和资源。“生命中不仅有主线剧情，还应该有很多支线剧情。对所有的支线剧情都保持敬畏之心，坚持做下去有一天可能发现这条支线剧情会给你带来意想不到的收获。”曾跨界辩论、设计、编辑等领域，现为《好好说话》、《小学问》系列音频及图书主创，米果文化创始人、COO的邱晨在“领英影响力.新青年”专场上分享。