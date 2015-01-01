滴滴披露首个开源项目VirtualAPK 四大特点曝光

滴滴出行今日披露了首个开源项目VirtualAPK，该款插件化框架可帮助企业随时通过更新插件的方式来发布新功能，包括修复严重crash或进行业务“试错”，拥有功能完备、基本无入侵、插件可轻松访问宿主代码和资源、高兼容性这四大核心优势。

至顶网CIO与应用频道 06月30日 北京消息：滴滴出行今日披露了首个开源项目VirtualAPK，该款插件化框架可帮助企业随时通过更新插件的方式来发布新功能，包括修复严重crash或进行业务“试错”，拥有功能完备、基本无入侵、插件可轻松访问宿主代码和资源、高兼容性这四大核心优势。

滴滴方面表示， VirtualAPK支持四大组件和几乎所有的Android特性，且插件开发等同于原生Android开发。该项目在内部已得到成功验证，在迭代过程中不断的进行高密度机型适配和细节特性支持，运行状态稳定，足以支撑滴滴部分乃至全部业务的动态发版需求。

目前开发者可登陆Github(https://github.com/didi/VirtualAPK)查看该项目的详细介绍和源代码，也可在滴滴的开源平台上（https://didi.github.io/）获取更多信息。

在传统APP发布过程中，大多数开发者采用固定时段发版节奏，比如两周或一个月更新一次，但如果一个新版本发布运行后发现存在大量crash，此时大多数公司会选择立刻发一个紧急版本，但紧急版本虽然可解决燃眉之急，但在用户体验方面将造成不可挽回的损失。

除此之外，还有一种常见情况，比如早期创业公司，需要通过迅速“试错”来尝试找准市场方向，要进行频繁发版，甚至一天一发，但在正常发版流程中，显然不现实。

VirtualAPK有效解决了上述问题，通过VirtualAPK将业务模块插件化，就可以随时通过更新插件的方式来发布新功能，无论是修复crash还是业务“试错”都可以高效进行。

实际上，市场上已经有很多优秀的开源插件化框架，滴滴之所以选择自行研发VirtualAPK，相关负责人称，首先，大部分开源框架支持的功能还不够全面。除了DroidPlugin，大部分都只支持Activity。

其次，兼容性问题严重，大部分开源方案不够健全。由于国内Rom尝试深度定制Android系统，这导致了诸多的插件框架的兼容性问题，而目前已有的开源方案中，除了个别开源方案外，其他方案对兼容性问题的适配度严重不足。

第三，已有的开源方案不适合滴滴的业务场景，虽然DroidPlugin从功能的完整性和兼容性上来看，是一款非常完善的插件框架，然而它的使用场景和滴滴的业务不符，DroidPlugin侧重于加载第三方独立插件，比如微信，并且插件不能访问宿主的代码和资源。而在滴滴打车中，其他业务模块均需要宿主提供的订单、定位、账号等数据，因此插件不可能和宿主没有交互。

基于上述，滴滴自行研发了这款插件化框架，它功能全面、兼容性好，还能够适用于有耦合的业务插件，这就是VirtualAPK存在的意义。业内认为，在加载耦合插件方面，VirtualAPK可以说是开源方案的首选。