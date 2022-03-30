Gartner：2022年政府行业重要业务趋势

时至2022年，政府领导人继续面临疫情带来不断变化的挑战，包括社会和经济领域的不确定因素。

时至2022年，政府领导人继续面临疫情带来不断变化的挑战，包括社会和经济领域的不确定因素。在2020年至2021年这段刚开始应对疫情的时期，为了满足公民服务和远程办公的需求，全球数字化程度呈指数级增长。疫情应对措施的战术性本质，即加速了数字化轨迹，并理所当然地将数字政府提升到了政策层面。

可持续发展和韧性相关的重要议题

世界各国的政治领导人已经认识到数字化对国家未来发展的核心重要性。因此，2022年将见证历史性的政府投资，以增强可持续性和韧性。各国政府都制定了针对社会和经济复苏和韧性的刺激和恢复计划（见图一）。主要的投资领域包括以下方面。

可持续性和绿色能源

交通运输

竞争性经济

数字化和创新

数字化基础设施

图一、世界各国复苏计划中的常见主题

复苏和韧性是许多政治议程短期计划的核心。但政府领导层的周期性特点往往会导致技术投资脱节，并可能减缓数字化转型的执行速度。同时，数字化颠覆及其对经济和社会日益增长的影响，对政府在负责任的技术执行方面的愿景和监督提出了更高要求（见图二）。

图二、实现政府机构的敏捷性

为了应对这些挑战并保持数字创新步伐，政府部门的首席信息官和IT领导者必须了解数字化颠覆和政治需求之间的关系，以及它们对关键数字政策优先事项的影响，才能使信任、韧性和敏捷性成为可能。以下数字政策是推动2022年主要政府业务趋势的驱动力（见图三）。

图三、2022年政府业务趋势

数字领导力的重要性

数字领导力是有效应对2022年趋势的基础。推动政府部门的数字化能力和政策竞争力，从而优化、发展和改造他们所领导的政府机构是政府高层和民选官员的职责。数字政府为优化现有的公民服务和转变政府价值的衡量和交付方式带来了契机。政府需要在其组织的每一个层面以及相关部门中发挥数字化领导作用。

有效的数字领导力对于政府领导人认识到其他业务趋势所带来的机遇并降低风险至关重要。反之，薄弱的数字领导力会加剧紧张关系，使政府无法履行维护公民社会的职责。

业务趋势和战略技术之间的联系

政府部门的首席信息官和IT领导者可以运用我们对政府业务趋势的研究，进一步理解政治和社会层面的宏观挑战与应对这些挑战所需的技术能力和投资之间的联系。这些趋势分析可以帮助首席信息官做出明智的决策，从而提高他们的业务能力并帮助他们实现政府机构的目标。