Gartner评估连续两年成绩卓然，Teradata缘何成为云数据库领导者？

随着千行百业纷纷启动数字化转型和上云计划，居于企业数字化转型核心的数据管理领域，正悄然发生着一次影响甚至决定企业数据治理未来的重大变革：根据Gartner数据，2021年，云数据库为整个数据库市场贡献了93%的增长；到2022年，云数据库营收将占整个市场营收的50%。毫无疑问，数据库云化趋势加速，云数据库超越非云数据库的历史拐点已经到来。
与此相应，全球企业也在加速行动。由Teradata委托独立市场研究机构Vanson Bourne进行的一项调研显示，93%的企业将云架构现代化、改善数据管理和分析视为加速数字化转型的最重要投资领域。然而，一方面，云端部署导致数据治理和集成的复杂性大大增加；另一方面，在快速发展的云数据库市场，不同产品在功能完整性和成熟度上存在显著差异。这些都使得企业在应对云环境方面准备不足，甚至感到捉襟见肘。
全球权威IT研究与顾问咨询公司Gartner与时俱进，对数据管理拥抱云技术的进展给予高度关注，自2020年起便将原有的两大数据库市场魔力象限报告整合为一项“云数据库管理系统”魔力象限评估，从行业发展、产品策略、市场份额、服务能力等多维度，对入选供应商及其产品做出评价，一般认为其结论独立、客观，具备高度公信力。
在深受业界瞩目的Gartner云数据库管理系统魔力象限报告中，Teradata天睿公司连续两年入选领导者象限，稳居全球第一梯队。同时，在Gartner基于四大分析用例开展的云数据库管理系统关键能力评估中，2020年，Teradata荣获三项排名第一，一项排名第二；2021年，Teradata百尺竿头更进一步，在全部四个用例中均以最高得分排名居首。
这家数据分析领域的资深厂商，在“云优先 (Cloud First)”战略的指引下，如今已成功转型为一家能力卓然的企业级云数据分析平台厂商。在2021年魔力象限报告中，Teradata收获的评价是：
“Teradata天睿公司持续对其混合多云生态系统进行投资，
将许多不同风格的数据库设计和分析整合到一个通用平台上。
Teradata Vantage在多个公有云、Teradata自有云服务和企业内部环境中
均可实现一致部署。”
多云、互联、企业级的智能数据平台，灵活产品带来的高性价比，再加上开放式分析和数据访问，正是Teradata能在竞争激烈的云数据库市场上胜出的关键。接下来，就让我们深入解读Gartner报告，借此了解云数据库、云数据分析领域的最新趋势与进展，以及它们对企业而言意味着什么。
四大分析用例排名第一，Teradata凭借全面实力稳居领先地位
Gartner围绕当今最重要、在所有工作负载中占比极高的四个应用场景——数据仓库、逻辑数据仓库、数据湖和运营智能（“四大分析用例”）来构建其评估体系，以高级分析、自动化性能调试/优化、分布式访问、动态弹性、财务管控、高速处理和摄入、多云/互联云/混合云部署、性能监测与管理、工作负载管理（“九大关键能力”）为比较维度，对入选厂商的产品/服务在四个分析用例下的表现进行评估。
每个用例项下，Teradata旗下多云互联的企业级智能数据平台Vantage均以最高得分名列榜首：
纵向比较Teradata自身获得的四个得分可以看出，Teradata Vantage在逻辑数据仓库用例中表现最为出色，获得了4.54的最高分，Gartner认为这“反映了其分布式访问能力的深度”；同时，Vantage在数据仓库用例中的得分也很高，这无疑是基于“Teradata在该领域的传统优势”。与此同时，在业界一般认为Teradata不太具有优势的“数据湖”和“运营智能”这两大用例中，Teradata也击败了老牌大厂、云厂商以及一众新兴技术厂商获得第一，既出人意料又在情理之中，表明Teradata在这两个领域领先的“湖仓一体数据生态架构”和“开放式分析框架”得到了Gartner的高度认可。另外，在Gartner看重的九项关键能力中，Teradata Vantage有八项得分超过4分，在高级分析、分布式访问、工作负载管理方面，其领先优势尤为突出（得分均≥4.8分）。
报告同时指出，当今云数据库管理系统市场呈现两大发展趋势：
其一，云数据库管理系统要与其他分析组件实现互操作，特别是整合数据仓库、数据湖、人工智能和机器学习服务的能力已经确立，这就产生了所谓的“分析生态系统”，它涵盖了多种类型的分析，正在成为竞争的新基础。
其二，随着Teradata等老牌供应商携全面的云产品进入市场，一些更成熟的功能，如工作负载管理，现已成为整体功能的一部分；而较为年轻的产品，通常还不能在其服务中增加这种复杂的能力。
三大优势造就领导者，Teradata深入多云缔造云数据分析平台
自该评估两年前问世以来，Teradata连续两年入选云数据库管理系统魔力象限领导者，稳居全球云数据库第一阵营。Gartner所定义的“领导者”可为客户提供成熟的云产品及完善的服务支持，获得客户一致满意；并需具备敏锐的洞察力及远见，在支持当前需求的同时，促进新兴趋势的发展。在魔力象限报告中，Gartner阐明了支撑Teradata领导者地位的三大显著优势：
优势一：多云/互联/混合云部署
Gartner评价：
“Teradata将SQL、ML、图形、多模型和数据联邦整合至一个易用的系统中，
可部署在多个公有云、私有云、混合云架构中，包括企业本地数据中心。”
事实上，近年来，Teradata不断优化其面向互联多云和混合云生态系统的Vantage平台，已成为唯一一家产品可跨三大顶级公有云 (AWS、Azure，Google Cloud) 运行的数据平台提供商。Vantage既支持基于多种公有云方式部署，又支持传统一体机方式部署，还可以支持基于VMware的私有云化部署，所有平台上Vantage版本统一，从而有效保证了系统间高效互访、数据无缝对接、应用平滑迁移。
这一独特的产品优势，可以更好地满足企业客户对于云的真实需求。Teradata调查发现，九成以上客户以拥有混合云架构为目标。在此架构下，如何将不同云平台的数据和本地数据整合到一起，真正将数据转化为价值，是企业每天都会遇到的问题，也正是Teradata每天都在解决的问题——Teradata Vantage的湖仓一体架构能对原生对象存储进行查询，并且可以将这些查询结果进行整合，同时可以从其他技术平台（包括从其他数据库）访问这些结果，在不同的生态系统中实现数据共享。
优势二：系统和财务可预测性
Gartner评价：
“Teradata Vantage提供运营可靠性和高吞吐量，
在价格可预测性和财务管控方面具备关键优势。”
当企业试图实现数据管理云转型，性价比是他们所考虑的一个重要方面。在上云之初，企业要迁移体量庞大的数据，既困难，又牵涉到巨额花费；上云之后，随着云端数据量不断增长，成本也会不断上升。Vantage可以很好地解决这个问题，因为Teradata提供的是在标准云部署中运行的软件，无需特殊硬件，且可以在不同平台当中运行，因此能够为企业级应用和部署提供不同的选择以及高性价比，帮助企业以新的、更加敏捷的方式实现自身数字化转型。
Vantage实现高性价比的另一基础在于开放式分析。面向未来的分析必须拥抱开放的生态，全新的Teradata Vantage拥有广泛的分析合作伙伴集成，从Looker、Tableau到Dataiku，以及H2O.ai等高级AI/ML合作伙伴，构建起一个更加开放的平台。数据分析用户在Vantage内部和外部都能构建模型，同时也可以在Teradata数据库中运行自己的模型。这就使得客户既可以利用Teradata所提供的企业级高性价比，同时又可以利用自己所喜爱的数据分析工具，包括R、Python、SQL、SAS、Jupyter Notebook等，尽可能提升云端部署的经济性。
优势三：数据结构定位
Gartner评价：
“Teradata在数据库管理系统和QueryGrid技术方面拥有深厚经验，
可满足数据结构 (data fabric) 各项需求，
包括成熟的分布式数据访问、高级的优化器技术和强大的工作负载管理。”
已被证明可以处理大规模、高性能多源连接的QueryGrid，堪称Teradata Vantage的“秘密武器”。QueryGrid是另一种实现湖仓一体架构的方式，它是同构或异构平台之间互联互通的数据结构组件，可以确保将正确的数据存放在合适的地方，并且在需要的时候自动传送至正确的地方进行处理。多年以来，Teradata一直使用QueryGrid来将Vantage与其他Vantage环境相连接，同时还与Oracle、Hadoop环境进行连接，这样可以成功进行跨平台数据分析查询并减少数据的移动。如今，Vantage用户能够在云环境和本地环境中使用QueryGrid来处理各种不同的用例，更快地获取数据分析的结果，并且成本更低。
结语
Teradata Vantage是面向企业级客户的多云互联智能数据平台。Gartner连续两年对Teradata在云数据库领域的领导者地位、关键能力的高度肯定，充分证明了Teradata全面深厚的技术实力，及其“云优先 (Cloud First)”战略的有效性。
今天，Teradata已成为金融服务、电信、零售、医疗、制造、政府、交通等关键行业的核心供应商，越来越多与Teradata合作超过10年、20年、甚至30年的大型企业客户开始选择Teradata混合云方案，而更多从未使用过Teradata产品的中小企业客户也从Vantage on Public Cloud起步，逐步构建起属于自己的大数据管理和开放式分析平台。
凭借Teradata Vantage提供的多云、开放生态、高性价比以及更多优势，我们相信，无论企业的云旅程走到何处，Teradata都可以为其提供行业领先的大数据管理和开放式分析方案，帮助企业真正有效利用数据，收获有影响力的业务成果，全方位兑现数据价值。
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