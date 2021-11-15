科技风向标看这里，Gartner 2022年重要战略科技趋势来啦！

“增长、数字化、效率”是今年的三个关键词，增长体现在经济和业务的反弹，数字化对于恢复企业运营起到了帮助作用，最后在恢复增长，推动数字化的同时要保证企业的利润和现金流。

“重要战略科技趋势”是Gartner每年都会发布的报告之一，是科技趋势的一个风向标。

“增长、数字化、效率”是今年的三个关键词，增长体现在经济和业务的反弹，数字化对于恢复企业运营起到了帮助作用，最后在恢复增长，推动数字化的同时要保证企业的利润和现金流。

因为CEO的三点新期望，CIO的工作重点也发生了改变。Gartner高级研究总监高挺谈到，找到加速数字化的技术、赋能业务增长、创建一个可扩展的技术底座保证现金流和利润的实现成为CIO新的工作重点。

Gartner高级研究总监高挺

而且今年“重要战略科技趋势”更加聚焦技术性，Gartner也把今年的主题定为，工程化信任、塑造变革、加速增长。

工程化信任

工程化的信任，本质上是为了构建一个安全可靠的数据处理基础设施，为数字经济夯实数据的基础。具体有四个技术趋势：数据编织（Data Fabric）、网络安全网格（Cybersecurity Mesh）、隐私增强计算（Privacy-Enhancing Computation，PEC）、云原生平台（Cloud-Native Platform，CNP）。

Gartner对数据编织有两方面解读，第一，技术层面，企业内部数据很多时候依然是孤岛形式存在于各个系统中，数据编织是一种新型的数据管理设计理念，目的是达到灵活、可复用的数据管道和数据服务，以支持更多的数据运用、分析等场景；第二，业务层面，需要有一套统一的数据分析框架把各部门已有的零散数据整合起来，用来表征和回答真实世界的现实问题。

很多企业会使用云原生平台作为打造数据底座的最后一个环节，其最大的好处是在开发时就可以把应用和基础设施的关联性剥离，缩短上线的时间，充分利用公有云的优势。而且云原生时代也解决了像应用性能、负载、安全性、扩展性等一系列问题。Gartner也针对于此提出了“LIFESPAR”原则。

塑造变革

塑造变革，是一组用来加速数字化的技术趋势，其中包括：组装式应用（Composable Applications）、决策智能（Decision Intelligence，DI）、超级自动化（Hyperautomation）、人工智能工程化（AI Engineering）。

高挺强调，“组装式应用”是架构式的解决方案，希望引入模块化的理念使技术和业务团队可以更敏捷、更有效的重用密码。

Gartner预测，到2023年超过33%的组织会由分析师进行决策职能，Gartner 2020年的一项调查发现一个普遍现象，包括四点：第一，决策比两年之前更复杂；第二，对决策者能够解释自己决策的期望提高了；第三，基于数据事实的基础是决策时的一个最重要参考因素；第四，在足够的数据和AI模型基础上，一些决策可以被自动化。

超级自动化和去年有一些区别，今年更加强调IT和业务的融合团队。超级自动化包含了AI、机器学习、RPA、BPMS等多种技术，并且在企业运营里已经看到越来越多的案例，例如全自动化运营的矿山以及24小时无人值守便利店等等。

加速增长

加速增长的本质是一组将数字化技术用以连接物理和虚拟世界，以构建一种新的工作方式（包括新的体验模式、新的商业模式等）的技术趋势。其中涵盖了分布式企业（Distributed Enterprise）、全面体验（Total Experience，TX）、自治系统（Autonomic Systems）、生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence）。

分布式企业除了远程办公的本质以外，未来推出服务和产品时，会采用数字优先、远程优先的逻辑。

Gartner把体验分为客户体验、用户体验、员工体验、多重体验，企业需要将四个模块全面考虑达到全面体验。

自治系统是从自主系统演化而来，自治系统是随着环境的改变而改变，同时算法也在实时更新。高挺表示，自治系统的好处是可以自我迭代，但其还处于萌芽期，有时候会变得不可控。

生成式人工智能是用人工智能创造新的事物，包括文章、视频、合成数据、开发新药等。

Gartner北亚区集团副总裁Mike Ryan

可以看到，中国市场更加关注隐私增强计算、全面体验、生成式人工智能。Gartner北亚区集团副总裁Mike Ryan表示，Gartner一直重视为高管及其团队提供可执行的客观性洞察，2021年Gartner根据市场变化进行了三个重要调整，即本土化，扩建分析师团队、以中国市场为导向，明年将使用中文出版研究报告、扩大销售团队。