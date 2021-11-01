聚焦创新生态系统，通过投资未来业务模式推进企业长期增长

大多数大型企业机构往往会在推动业务模式创新（BMI）时遇到困难。它们常常不知道该如何在运行当前业务模式的同时，将新业务模式的搜索、学习和测试需求分离。大型企业还经常倾向于将创新职责完全交给首席信息官（CIO）。

大多数大型企业机构往往会在推动业务模式创新（BMI）时遇到困难。它们常常不知道该如何在运行当前业务模式的同时，将新业务模式的搜索、学习和测试需求分离。大型企业还经常倾向于将创新职责完全交给首席信息官（CIO）。这使得许多创新团队专注于技术，寻找时髦的新想法和推动“引人注目”的科技创新实验。

业务模式创新不该被隐藏在主营业务之外，也不该在技术型企业机构中孤立存在。它必须成为企业机构整体战略目标的一部分并与之保持一致，而且该团队中应包含关键业务领导人。为了推动BMI、创造未来并维系新业务，首席信息官可以帮助领导层了解并建立一个多元化的业务和技术团队来发觉具有长期盈利潜力的新业务模式。首席信息官也需要专门、独立的BMI能力来不断寻找洞察，假设和测试未来的业务模式。同时，首席信息官可以通过Gartner描述的创新生态系统来推动这项能力的构建。

本文将为首席信息官提供四个步骤，通过创建一个协作式创新周期帮助企业机构创造可持续的优势。

建立一支多元化的业务和技术团队

为确保BMI不会围绕技术或者被炒作的趋势和技术实验，首席信息官应组建一支由领导人和拥有不同背景和观点、同时具备业务和技术经验的人所组成的多元化团队。与初创企业一样，为了推动不断规划、创建和测试未来业务模式的能力，首席信息官需要让团队思考、想象和表述新的业务模式机会或计划。

最重要的是，首席信息官应寻找充满好奇心、思想开放和善于提问（而不是拥有所有答案）的人。这是预测技术可能性并连接各个环节以创造未来的关键。

创建您自己的BMI框架

业务模式为企业机构提供如何创造、提供和获取价值的蓝图。一个业务模式由四个部分组成，分别是：客户、价值主张、能力和财务模式。Gartner的BMI框架突出了作为创新领域的业务模式和相关运营模式的属性。

这个出色的工具让您能够以直接、结构化的方式了解新的业务模式机会和创新，从而确保市场变现潜力。它还将制定一个清晰的远景和高级别的总结性业务计划。初创企业的创始人使用该方法向投资者介绍可行性和规模，并且该方法也可以用于企业机构。

首席信息官和团队也可以通过该工具向高管和董事会陈述机会并有效地说明可进行实验的技术可能性（见图一）。该视觉辅助工具还将有助于建立一个与创新生态系统合作伙伴合作的起点。

图一、业务模式创新

发现多元化的生态系统参与者

在建立可持续BMI方面取得成功的公司会在自身以外寻找趋势、想法和洞察。企业机构的长期成功取决于是否拥有一群全面、多元化的外部市场参与者，而这些参与者可以增强、加速和扩大创新流程。

生态系统参与者将要评估的创新候选人包括研究公司、社区、机构、学校、大学、供应商、合作伙伴、初创企业、企业加速器、孵化器、创业投资和私募股权公司、主要的行业参与者、政府以及监管机构。

充分发挥创新生态系统合作伙伴的力量

自定义业务模式将揭示已确认的机会所需要的关键资源，然后通过创新生态系统来筛选、吸引和招募所需的外部能力。

一群多元化的参与者能够更好地释放创新潜力，进而推动市场增长。具有包容性的多元化团队可以推动促进创新所需的非线性创新思维、创造力和适应性。多元化程度高于平均水平的公司通过创新产生的收入比例高出45%，而这能够转换为更好的总体财务业绩。企业机构可以通过使用创新生态系统来快速实现这一点。

在发挥创新生态系统合作伙伴的力量时，每个希望更快实现其多元化和包容性的企业机构都会获得两项额外的关键优势。企业机构可以通过创新生态系统广泛接触到全球各地有才华的多元化团队成员并消除地点偏见。通过将更多的多元化和包容性技能嵌入到创新中，企业机构可以创造更好的产品和服务并发展未来的业务模式。

培养能够获得市场洞察的共享能力

企业机构往往把更多的时间和重点放在其解决方案上，却很少有时间通过了解端到端客户旅程、接触点和体验进行创新。我们无法从自己的视角和角度进行创造和创新，也无法依赖“客户反馈”。创新的关键不是关注技术，而是关注客户行为。

创新生态系统可以推动客户情报和洞察的共享，这既包括客户分享的已知问题，也包括在他们的旅程中通过行为和模式发现的未知问题。了解现有客户以外的新型客户行为对于实现现有业务模式的创新，进而为生态系统所确定的新机会创造价值至关重要。

在端到端客户旅程中收集内部和外部数据洞察

为了促进洞察的另一个主要促成因素，首席信息官应组装一个端到端客户旅程图并探索在哪些方面可以运用预测性分析，比如人工智能（AI）和机器学习（ML），从而通过部署来自历史数据和社交媒体洞察等来源的语言、视觉和情感分析等用例来增强洞察。在可能的情况下，还可以经常与生态系统共享不受监管的数据并能够进一步实现正确BMI框架的创建。

学习、实验和共创

创新生态系统已降低了许多行业和部门的准入门槛。例如地缘社区正在迅速扩大——这个过去只为政府服务的行业，现在通过生态系统合作伙伴关系而普及。

在BMI流程中扩展并加入创新生态系统参与者

对于许多行业的企业机构来说，为了跟上变化步伐并保持自身的竞争优势，就需要评估并融入创新生态系统以推动业务创新。如今的知识产权已经从“垄断和保护”转变为“共享”，而创新也从企业角度转变为鼓励开放创新的讨论。

创新生态系统的五个关键要素是：价值交换、多元化的人才和参与者、共享能力、互动规则以及模式的持续管理、学习和发展。

对于推动BMI的企业机构而言，当务之急是扩展其学习、构思、共同解决问题和实验流程以及业务创新运营模式并加入创新生态系统的参与者。

参与者可以根据自身的能力和需要，选择加入/退出构思、精益创业和实验的各个阶段。

总而言之，随着变革和变化步伐的加快，成熟的企业必须创建一种业务创新能力来不断地与创新生态系统中的主要参与者一起搜索、协作和实验，测试并推出新的、可盈利的业务想法和模式。即便是高利润的企业机构也必须通过这样做才能维系长期业务。