Gartner发布对2022年及以后IT组织和用户的十大预测

Gartner于今日发布对2022年及以后的十大战略预测。Gartner的十大预测从三个方面探讨了企业和IT领导人在持续中断和不确定性中获得的经验教训。

Gartner于今日发布对2022年及以后的十大战略预测。Gartner的十大预测从三个方面探讨了企业和IT领导人在持续中断和不确定性中获得的经验教训。这三个方面分别是：朝以人为本的方向推进、努力提高韧性以及超越期望的能力。

Gartner杰出研究副总裁兼院士级分析师Daryl Plummer表示：“我们从此次疫情中学到的经验教训是应预测意料之外的事情并做好同时向多个战略方向发展的准备。致力于支持工作模式选择、提高企业效率和加速转型计划的领导人在应对变化时具有更大的韧性。

“韧性、机会和风险一直是优秀业务战略的组成部分，但它们在今天有了新的意义。今年的预测体现了从人才到业务模块化，必须以更加非传统的方式建立韧性，同时还必须以比以往更强的紧迫感对待机会和风险。”

到2024年，40%的消费者将故意误导个人设备中行为追踪数据，从而降低被收集个人信息的价值，使个人信息难以变为再销售机会。

消费者日益意识到公司从他们的个人信息中获取的价值以及在通过推荐算法操纵行为时，这些数据所起到的作用。作为回应，有些消费者正试图采取各种策略破坏这种追踪方法的有效性，例如通过分享虚假信息或点击他们不感兴趣的广告或产品链接等。

Plummer认为：“消费者正在通过操纵算法和误导数据来违抗‘如果你不是客户，那么你就是产品’这句名言。无论是出于对隐私和安全的考虑，还是泄露错误信息或追求个人经济利益，消费者这么做都是为了降低公司决策所依赖的个人行为数据的价值。”

到2024年，由于工作的自我导向和混合性质，30%的企业团队将没有经理人管理。

此次疫情使企业机构将敏捷性嵌入到业务运营的内部并将业务流程精简到只剩下具有核心价值的部分。这包括从中心化的决策机制转变为基于点对点网络的决策机制，而后一种机制可以在混合工作环境中减少瓶颈并节省时间。随着企业机构继续采用混合工作模式，减少传统的经理人角色可能是一种更加务实的效率提高方法。

Plummer认为：“在一个需要团队赋权和自主性才能实现业务敏捷性的时代，作为工作指挥官和控制者的经理人已成为商业敏捷一个主要的障碍。企业机构仍必须保留对工作的规划，优先级判别和组织安排，但需要将‘企业管理’与传统的‘经理人’角色脱钩，这样才能受益于业务敏捷性和混合工作模式。”

到2025年，合成数据的使用将减少针对个人客户的数据采集，从而避免70%的隐私侵犯违规。

使用人工智能（AI）技术产生的数据，即所谓的合成数据，正在加速发展。合成数据可以代替真实数据，这将减少敏感信息的采集、使用或分享。由于不断成熟并且存在地区差异的隐私法规对企业机构施压，要求企业机构减少隐私侵犯风险并确保韧性，因此这一点意义重大。

Plummer认为：“由于合成数据可以反映未来的各种现实，而不仅限于真实数据所反映的过去，因此它使AI真正成为了预言师。大量质量高的合成数据将有效地帮助我们了解普通人类行为模式。”

到2024年，网络攻击将严重破坏关键基础设施，使G20成员将采取武力进行回应。

网络攻击一直被各国视为犯罪而不是战争。但由于近期针对关键基础设施的大规模攻击所造成的损失已达到了前所未有的水平，一些政府正在通过专门的网络防御单位为网络战争做准备。

在短期内，企业仍是负责防御网络攻击的主体。但企业从来没有被赋予担任网络战争第一道防线的责任，因此未来日益加剧的网络攻击将迫使军队介入，最终阻止非国家行为者针对关键基础设施的攻击。

到2024年，80%的受访首席信息官将通过业务能力组装方式，将业务模块化并重新设计列为加速业绩提升的五大原因之一。

Plummer认为：“市场动荡在疫情之前便已出现并将在疫情之后延续。努力回归稳定并不能使企业机构在当前中断之后的‘恢复’阶段茁壮发展。

积极进取的首席信息官正在转变自己的思维模式，将市场不确定视为一种机会。业务组装能力或业务流程的模块化重新设计能够最大程度地减少相互耦合性，使我们能够快速、轻松、安全地重新组合工作流。它有效填充了企业机构的工具箱，使首席信息官能够驾驭业务加速变化所带来的风险。

到2025年，75%的公司将与非目标客户“分手”，其原因是维系此类客户的成本超过了获取合适客户的成本。

企业机构常常清除销售渠道中潜在非目标客户，但很少有企业机构会在他们购买产品或服务后，主动把此类客户认定为非目标客户并与他们“分手”。但无论是满足此类客户需求所花费的时间，还是可能产生的机会成本、品牌降级和长期利润侵蚀，维系这些客户都会产生高昂的费用。

从现在起到2026年，全非洲的开发者人才将增加30%，这将帮助非洲转变为一个全球领先的创业生态系统，并且其创投基金增长率能与亚洲相媲美。

大量创投资本的流入使得非洲地区的一些国家通过开发“创新中心”来扩大大型企业和初创企业之间的合作，进而吸引人才和外国投资。例如肯尼亚蓬勃发展的科技行业被誉为东非的“硅谷”，其10亿美元科技生态系统为创业家、投资者和技术专家提供了一个充满吸引力的空间。

到2026年，非同质化通证（NFT）游戏化将推动企业跻身市值排名前十公司之列。

NFT正在成为一种利用超通证化实现业务模式成倍增长的方法。NFT的价值定位基于以下预期：在一个由志趣相投的人所组成的网络中，买家愿意为数字人工制品支付更多的钱。

Gartner预测，到2024年，50%的上市公司都将有某种支撑其品牌和/或数字生态系统存在的NFT。NFT将成为一种支撑数字生态系统影响力并加速企业市值增长的强大营销工具。

到2027年，低轨道卫星将把网络覆盖范围扩大到全球10亿最贫穷的人，帮助其中50%的人摆脱贫困。

卫星回传技术的使用可以大大降低部署蜂窝基站的安装和运营成本。卫星还能够根据客户的位置提供岛屿式连接。随着LEO（低地球轨道）卫星群的出现，我们将能够以经济的方式将网络覆盖范围扩展到人口稀少的地区。

Plummer认为：“网络的到来使人们可以参与一个更大生态系统的经济和政治活动。新增的数十亿新‘网民’将在文化和内容方面对现有的互联网产生深远影响。”

到2027年，《财富》前20强企业中有四分之一将被那些对潜意识行为进行大规模挖掘并施加影响的公司所取代。

Plummer认为：“大多数高管已经意识到，每家公司都是一家技术型公司。未来十年的赢家将是神经挖掘领域的专家，他们将使用应用行为智能和相关技术来大规模地分析、了解和影响人类行为。”