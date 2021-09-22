从CIO到CEO，波音公司CEO的五条心得

Ted迅速地晋升为一家财富100强公司的最高管理层，他认为这要归功于他在不同行业、工作和组织领域工作过程中不断的学习和知识积累。

Ted Colbert 是波音全球服务公司的总裁兼首席执行官，他领导着该公司面向全球商业、政府和公务航空业客户的服务开发和交付。在2019年10月份成为该公司的首席执行官之前，Ted 曾担任波音公司的首席信息官兼信息技术和数据分析高级副总裁。在该职位上，他领导了信息技术、信息安全、数据和分析等方面的工作，并通过 IT 和分析相关的创收计划支持了波音公司的业务增长。

Ted迅速地晋升为一家财富100强公司的最高管理层，他认为这要归功于他在不同行业、工作和组织领域工作过程中不断的学习和知识积累。

当我在CIO Whisperer 的播客节目中采访Ted的时候，我们谈到了帮助他做好准备接受重要工作和机会的领导榜样、导师和课程，其中包含了他从首席信息官到首席执行官的过渡以及他被任命为ADM的董事会董事的事。在节目结束之后，他分享了更多他的领导智慧、哲学和成功秘诀。接下来是非直播的对话，为了方便清晰阅读并出于长度考虑，我们进行了少许编辑。

Dan Roberts：你能带我们了解一下“Ted Colbert剧本”吗？据我所知，你现在已经至少跨越了四个领导阶层：总监、副总裁、首席信息官和首席执行官。

Ted Colbert：在我的职业生涯中，我曾经在汽车、金融服务和现在的航空航天业中工作过，并且经历过一些很重大的挑战。在这些工作经历中，我曾经在每家公司担任过不同级别的领导职务，而从每次危机中学到的经验教训都是无价的。

我的领导风格源自那些在过去二十多年里教给我最重要的东西的人。这些学习不断强化了我的“剧本”中几个重要的元素，包括重视所有人、拥抱和利用复杂性、从大局思考（真的很大）、多笑一笑，持续关注期望和一致性，以及意识到每天都必须追求卓越。

让我引用最著名的莫尔豪斯学院校长Benjamin E. Mays 博士的一句话来清楚地说明这一点吧：

莫尔豪斯学院洋溢着期待的气氛。大家都预期进入这里的学生会做得很好。大家都觉得，如果一个人获得了莫尔豪斯学院毕业生的徽章，他就会表现得异常出色。我们亦怀有这样的期待……当你所在的领域需要一个人来从事一份重要的工作，愿你表现出色，你的工作将如此令人印象深刻，以至于遴选委员会将不得不审查你的资历。愿你永远品格高尚，追求卓越。不要让任何人挥挥手或者耸耸肩，就能够轻轻松松地解雇你。

这个剧本自始至终都在追求卓越——无论是在顺境还是充满挑战的艰难时刻。按照这个剧本行事就为卓越创造了条件。

那些充满挑战的艰难时刻让你学到了什么？

我相信，我所有的经历构成了对于领导力、企业文化、团队动力、固有偏见等因素如何在美国企业管理世界中发挥作用的全面看法。例如，在完成了 AT&T 贝尔实验室的实习计划后，我希望毕业后能够在该公司找到一份全职工作。然而，由于该公司当时正在经历结构调整，并且最终进行了拆分，所以实习生无法获得全职职位。

所以，我不得不掉头，并且问自己我想去哪里。你如何应对这样的可怕时刻塑造了你的性格和韧性。如果你能够花点时间汲取学到的教训，并且对于前方的各种机会保持开放的心态，那么你的职业生涯的每一步都会具有价值。职业生涯更像是孩子们玩的格子爬梯，而不是直上直下的梯子，你必须保持敏捷才能不断向上攀登。

多年来，我所拥有的经验的深度和广度让我能够更快地做出决定，而且我对于承担经过仔细计算过的风险感到比较轻松。最终，虽然我仍然在使用事实和数据，可是与此同时，我更愿意相信自己的直觉。我也在自己对直觉的信任和通过不同来源寻求更多信息之间寻找平衡。

我有几个“Ted式”的问题想问问你。首先，你说过“如果你不喜欢对话，如果你不喜欢叙述，就改变该死的对话，改变该死的叙述！”能和我们谈谈你这句话的意思吗？

这是在说在游戏中保持头脑清醒，并且为你的团队和组织提供价值。当我们展现自己的时候，就会成为更好的倾听者和学习者。这正是独特的观点形成，激发发言的勇气，提出解决方案的时刻。最成功的领导者是那些一头冲进混乱局面之中，并且承担最具挑战性工作的人，他们都怀有无限的好奇心。归根结底，他们是能够鼓舞人心的思想家和实干家，他们知道自己的立场，并且能够找到方法为自己服务的组织创造并提供价值。

改变叙述和对话完全是为了快速实现价值。如果你在结果中看到价值，而你试图影响的相关方正在关注错误的事情，你就必须影响他们，让他们关注可以创造价值的地方。

例如，我们曾经有一些首席财务官只关心每台电脑的成本，却没有看到我们从供应商那里获得的端到端服务的整体情况。我们将谈话的主题从每台电脑的成本转移开，解释了我们得到的服务的价值，然后利用这个机会提出了一个问题，即我们如何利用技术来降低我们销售给客户的产品的单位成本——每台电脑的成本和产品的成本比起来简直是微不足道。你认为首席财务官会对哪一种讨论更感兴趣？我认识的最好的首席信息官们都是优秀的商业人士，他们都是按照这个顺序进行思考的：人、业务、技术。

你说“你必须站在擂台中间战斗，如果你没有准备好，那么就改天再战”，这是什么意思？

这是在说要展示自己最好的一面，并且要明白，在朝着目标努力的时候是没有休息日的。投入时间和精力去你想去的地方。走出舒适区，报名参加专业发展计划，或者尽一切努力培养技能和经验以实现你的目标。但是也要记住，虽然你的职业很重要，但是它并不需要成为你的全部生活。在完成了漫长一周的工作之后，寻找能够给你带来快乐的活动，帮助你的思想、身体和精神充电。你是一个人，既有工作，也有在办公室之外的生活。在发展自己的时候不要忽视任何一面。

在擂台中央战斗意味着要在你有“一席之地”的时候，要确立你作为价值创造者的地位。作为IT领导者，你要么作为业务领导者被动参与，要么就要做好准备每天都要增加价值。你的业务伙伴可能无法完全理解推迟“过渡”的影响，或者技术债务会给业务带来什么风险，又或者是数字支持带来的大量机会。在擂台中央战斗要求你首先要将技术支持置于业务术语之中，然后说清楚为什么你的想法和其他的业务生产力或者增长计划相比很有吸引力。如果达不到这个标准，那你就只能算是组织的IT看门人而已。

我的一位直接下属曾经畏缩，并对我说：“业务部门不想要这样做。”我的回答是：“给他们想要的东西并不是你的工作。你的工作是领导并促进变革，帮助我们的企业提高生产力并成长。成为领导者，在擂台的中央战斗！”

你关于天才与勇气的哲学是什么？

虽然持久的成功确实需要基本的技能和智慧，但是我相信热情和毅力的作用超越了这些天生的天赋。每天起床的热情、真正努力解决问题的热情以及永不放弃的毅力会让一切都不一样。在我的职业生涯中，我和我的团队找到了超越竞争对手的方法。我从不言弃，直到找到其他的解决办法。

从领导力的角度来看，协调不同的团队需要大量的勇气，这些团队里有“天才”、勤奋工作的员工和对工作充满热情的队友。实际上，我相信天才根植于勇气。不懈地专注于利用每一个人的个人优势，打破阻碍进步的障碍，推动创新，这需要天才。这个天才始于对使命的极大热情和实现目标的毅力。

这种观点可以追溯到我的成长岁月。我高中毕业的成绩是全班的第四名，远远领先于那些在综合状态测试中得分超过我的同学，综合状态测试是小学阶段的考试。我将这种成功归功于热情和毅力，而不是其他任何东西。在我明白这种模式是奏效的之后，我就把它应用到我做的每一件事上，然后我意识到它帮助我成功。这就是我兴奋的方式，我每天都在坚持。