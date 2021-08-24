Gartner发布2021年技术成熟度曲线：非同质化代币风头正盛

来源：至顶网CIO与CTO频道 2021-08-24 14:05:21

根据Gartner的2021年技术成熟度曲线报告，非同质化代币（NFT）行将遭遇“泡沫破裂低谷期”，两到五年内将进入稳定生产成熟期（Plateau of Productivity），主动元数据管理、可组合的应用程序和生成性人工智能都在同一阵营。

根据Gartner的2021年技术成熟度曲线报告，非同质化代币（NFT）行将遭遇“泡沫破裂低谷期”，两到五年内将进入稳定生产成熟期（Plateau of Productivity），主动元数据管理、可组合的应用程序和生成性人工智能都在同一阵营。

当然，讨论Gartner技术成熟度曲线报告里的观点总是有些益处的。而技术成熟度曲线对于技术买家而言则更是大有益处，他们需要知道供应商将会用些什么潮语和热词。

Gartner的技术成熟度曲线将1500多项技术提炼成了一个必须知道的工具清单。

请看下面的技术成熟度曲线图。

进入稳定生产成熟期所需时间：白圆点/小于2年；浅绿/2-5年；深蓝/5-10年；三角/10年以上；叉/进入稳定期前被淘汰

报告里一些值得深思的要点。