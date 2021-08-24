Gartner通过信任、增长和变革三大新兴技术趋势主题发布推动创新的关键新兴技术

Gartner最新发布的“2021年新兴技术成熟度曲线”，建立信任，加速增长以及塑造变革将是三大主要趋势，并可推动企业机构去探索诸如非同质化通证（NFT）、主权云、数据编织、生成式人工智能和组装式网络等新兴技术从而确保竞争优势。

根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner最新发布的“2021年新兴技术成熟度曲线”（Hype Cycle for Emerging Technologies, 2021），建立信任，加速增长以及塑造变革将是三大主要趋势，并可推动企业机构去探索诸如非同质化通证（NFT）、主权云、数据编织、生成式人工智能和组装式网络等新兴技术从而确保竞争优势。

Gartner研究副总裁Brian Burke表示：“技术创新是实现竞争差异化的一个关键因素而且是改变许多行业的催化剂。随着突破性的技术不断出现，即使是最具创新力的企业机构想要紧跟这一速度也极具挑战。在持续战略变革和经济不确定性的背景下，领先的企业机构将依靠今年新兴技术成熟度曲线中的新兴技术来建立信任和创造新的增长机会。”

在Gartner众多技术成熟度曲线中，新兴技术成熟度曲线是比较独特的一个，它对Gartner所研究的1500多项技术进行精选，生成一个“必须了解”的新兴技术和趋势的技术集，而这些技术有望在未来五至十年内提供较大的竞争优势。（参见图一）。

图一、2021年新兴技术成熟度曲线

来源：Gartner（2021年8月）

Gartner研究副总裁Melissa Davis表示：“随着企业机构继续专注于数字业务转型，它们必须加快变革速度并穿越围绕新兴技术的炒作。”

Gartner研究副总裁Philip Dawson表示：“本篇技术成熟度曲线从高层次的视角提供了企业机构必须追踪的重要新兴趋势以及必须以信任、增长和变革为主题进行监测的具体技术。”

三大新兴技术趋势主题

建立信任：只有安全性和可靠性才能带来信任。这一点也可以延伸至将创新作为IT提供业务价值的弹性核心和基础。该基础必须包括工程化的、可重复的、可信的、经过验证的和可扩展的工作实践和创新。

例如数字和云技术与服务市场目前由美国和亚洲的供应商主导。因此，许多欧洲公司将它们的数据存储在这些地区，这引发了政治上的不安以及对保留数据控制权和遵守当地法规方面的担忧。各国可以使用主权云来实现数字和数据主权，而这又将提供数据保护控制、驻留要求、保护政策和情报采集方面的法律要求。

建立信任时需要关注的技术包括主权云、非同质化通证（NFT）、机读法规、去中心化身份、去中心化金融、同态加密、主动元数据管理、数据编织、实时事件中心和员工通信应用。

加速增长：在建立可信的核心业务之后，恢复和增长才会变成可能。为了确保短期目标的可实现性，企业机构应平衡技术风险和业务风险偏好。当以创新为主导的核心业务扩大规模时，加速增长将会扩展交付范围和价值。

例如制药业正在使用生成式人工智能这项新兴技术帮助减少药物研发的成本和时间。Gartner预测到2025年，超过30%的新药和材料将通过生成式人工智能技术进行系统性的研发。生成式人工智能不仅将增强和加速许多领域的设计，它还有可能“发明”人类可能错过的新颖设计。

为了加速增长，应探索以下技术：多重体验、行业云、人工智能驱动的创新、量子机器学习（ML）、生成式人工智能和数字人类。

塑造变革：变革一般具有颠覆性而且往往与混乱联系在一起，但企业机构可以利用创新来塑造变革，于混乱中带来秩序。关键在于预测并根据变革需求进行自动调整。

例如组装式业务应用能够更好地匹配应用体验与不断变化的业务运营环境。建立在组装式应用技术基础上并且以组装式思维构建的组装式业务使企业机构能够识别和把握业务机会、应对意外的颠覆并以客户的节奏满足他们不断变化的需求，从而维持客户的忠诚度。

希望塑造变革的企业机构应考虑组装式应用、组装式网络、人工智能增强设计、人工智能增强软件工程、基于物理信息的人工智能、影响力工程化、数字平台指挥者工具、命名数据网络和自集成应用。