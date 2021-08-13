存在争议的低代码，真的能火吗？

随着市场环境的快速变化，传统的应用开发对于企业来说越来越难以适应，这时低代码平台也随之出现。2019年，低代码成为一个被市场看好的技术，最近SD Times杂志又宣布2021年是低代码平台之年。

一名年近40的程序员，从业已经超过15年，他在面对低代码技术时，是有些恐惧的，因为没有受过专业训练的平民开发者可以先学习SQL，甚至可以跳过这一步，然后学习低代码工具并投入开发过程，这样他的工作可能也就终结了。

写代码是开发者们奋斗一生的事业，但是现在有人却说不用写那么多代码了，甚至可以不写代码了，确实压力油然而生 。

但这只是一种短暂的恐慌，因为真正了解了低代码，这种恐慌也会烟消云散。

这要从市场环境的快速变化说起，传统的应用开发对于企业来说越来越难以适应，这时低代码平台也随之出现。2019年，低代码成为一个被市场看好的技术，最近SD Times杂志又宣布2021年是低代码平台之年。

我们可以把软件开发看成搭积木，很多小模块组装起来就可以成为大软件，低代码就是通过图形化、可视化模式让企业可以像搭积木一样，把积木块积累起来，让软件开发不是从零开始。

Forrester分析师卢冠男指出，低代码开发平台本身价值主要体现在：加速应用交付速度，为创新实践提供测试验证的可靠环境，便捷的实现了多终端渠道覆盖。

企业也开始关注低代码开发平台这一新鲜事物，虽然现阶段低代码还存在一些争议，但是越来越多的企业已经开始尝试以低代码/零代码技术，提高业务效率，降低经营成本，有效地提升企业利润，最终重构数字化业务。

低代码的前世今生

虽然业界一直在说低代码，低代码，其实低代码很好理解，按照字面意思就可以分析出个大概，低代码开发平台（LCDP）是无需编码（0代码）或通过少量代码就可以快速生成应用程序的开发平台。

其实在上世纪八十年代，就有美国公司和实验室开始研究程序可视化编程这一领域，做出了4GL“第四代编程语言”，后来2000年衍生成VPL（Visual Programming Language可视化编程语言）。

到2014年，Forrester Research正式提出了“低代码/零代码”的概念，定义是“利用很少或几乎不需要写代码就可以快速开发应用，并可以快速配置和部署的一种技术和工具”。随后Forrester又定义了低代码开发平台，其是一种应用程序开发的平台，采用可视化、声明性的技术，而不是编程，以满足各种应用和流程自动化的使用情况。

Forrester分析师卢冠男表示，低代码开发平台可以分为两种平台：针对专业开发者（for professional developer）的平台，主要服务于研发团队；针对业务开发者（for business developer）的平台，不要求使用者具备专业开发能力，也常被形容为无代码（no-code）。

随后Gartner也提出了aPaaS和iPaaS的概念，其中aPaaS概念和低代码/零代码非常吻合。

目前全球已经涌现出众多低代码开发平台，2018年，OutSystems宣布融资3.6亿美金，成为该领域的独角兽，几乎同时，荷兰公司Mendix以7亿美元被西门子收购。

有优势同样也有劣势

相比于传统开发，低代码拥有很多优势，而且对于中小企业低代码开发平台可以说非常友好。

降低开发门槛、成本、周期：对编程专业知识掌握要求较低，普通的开发人员即可进行软件应用开发，从而缩短软件开发周期、降低开发成本、提高开发质量。

满足用户个性化需求：随着市场的变化，企业业务需求也在不断变化，通过快速灵活的开发组件可以快速解决企业各种多元化、多变化的需求。

易运维：低代码开发平台系统搭建采用组件形式，以及面向对象的开发方式，所以代码的结构化程度更高，更容易维护。

摆脱对IT的依赖：降低IT部门的压力，业务人员在无需懂大量IT技术的情况下，也能设计出需要的应用程序，大大减轻了对内外部技术供应商的依赖。

至顶网针对低代码优势的调查显示，用户认为最突出的优势是减少IT依赖，之后是节省成本、提升开发速度、提高生产力和易于维护。可以看到IT对于目前企业业务的重要性之高，而且业务和IT在看问题的角度上也各不相同，所以业务人员也希望在条件允许的情况下可以做一些力所能及的事，改变这一现状。

当然低代码不是万能的，如果只是希望应用程序更加灵活、个性化，低代码开发平台显然是不够的，需要集成更多的第三方工具，但这也意味着对于开发要求的逐渐增高。而且迁移应用程序也会成为未来面临的问题，造成了依赖性。

普元信息CTO焦烈焱认为，低代码平台要具备“中台思想”，通过领域工程侧的专业开发人员用Pro-Code（高代码）开发解决问题，把企业的业务抽象成一个一个的业务组件，注入到低代码开发平台，让业务人员或者非专业的技术人员，可以在线快速地根据领域工程侧提供的商业能力，在应用开发层面对应Low-Code（低代码）组装出需要的个性化软件。

低代码是需求还是噱头？

低代码永远不会取代传统开发，也根本不打算取代传统开发，低代码只是对传统开发的一个很好的补充。

最近几年低代码一直有两种呼声，到底是需求还是噱头？

至顶网调查显示，64%的用户认为是需求、23.6%的用户还不能不确定、12.4%的用户认为是噱头。用户普遍看好低代码的发展，但是也有部分用户比较迷茫，对于低代码没有一个清晰的认知，不了解低代码要如何应用，这也是新技术应用过程中的一个阶段。当然还是有部分人唱衰低代码，认为可能是一个伪命题。

“低代码应用开发不是新鲜事物，数字化带来的颠覆、超级自动化、可组合业务的兴起，都导致了各种工具的涌入和需求的激增。”Gartner研究副总裁Fabrizio Biscotti说道。

西门子数字化工业软件全球高级副总裁兼大中华区董事总经理梁乃明认为，过去几年SaaS应用的普及对市场起到了促进作用，但是企业发现，这些应用并没有覆盖到企业本身。于是他们开始思考，应该有一个工具可以帮助企业做到这些，这也促进企业更快使用aPaaS平台的需求。

同时新冠疫情也是促进大家选择低代码平台的因素之一，以前很多需求都可以面对面地跟客户谈，现在都是远程，这个时候一种共享的可视化工具能够帮助他们快速实现自己的想法。

据Gartner预计，2021年全球低码开发技术市场总额将达到138亿美元，比2020年增长22.6％。尤其疫情期间远程开发需求的激增，进一步推动了低代码的发展。

低代码已经初显普及趋势，因为业务人员希望提出并执行自己的想法，推动业务应用和工作流程融入更多的自动化。到2022年，业务驱动的超级自动化需求将成为低代码普及的三大驱动因素之一。Gartner预测，到2023年，超过50%的中大型企业将使用低代码作为战略应用平台。

低代码的整体图景

Gertner认为，全球低代码市场由低代码开发平台（LCDP）、智能业务流程管理套件、MDXP、RPA和CADP五部分组成。

目前低代码市场的竞争已经非常激烈，国内外低代码产品也是百花齐放，各有侧重。

Gartner《2020年企业LCAP魔力象限》显示，六家领航者分别是Appian、ServiceNow、Mendix、Microsoft、OutSystems和Salesforce。其中Appian通过提供一整套能够处理复杂工作流、业务规则和案例管理的低代码自动化工具来区别于其他供应商。

Gartner《2020年企业LCAP魔力象限》

《Forrester Wave™：面向自动化和数字化专业人员的低代码开发平台，2021年第二季度》报告也有异曲同工之处，Microsoft、OutSystems、Mendix、ServiceNow在海外处于头部位置，一些后起之秀也呈现出强劲的追赶之势。

《Forrester Wave™：面向自动化和数字化专业人员的低代码开发平台，2021年第二季度》

在焦烈焱看来，工程能力是判断低代码开发平台的一个非常重要的指标，测试能力上，可以进行在线测试，在版本控制上，拥有软件工程层面严格的版本控制能力。

“Mendix的目标是以低于70%的资源10倍速构建应用程序。”Mendix中国区总经理王炯指出，Mendix可以提供众多组件，连接各种数据库、ERP、IoT、机器学习、人工智能等组件，以及Mendix爱好者共享的开源数据组件，同时企业也可以开发私有组件，加速在企业的复用。

“如何保证开发出应用的系统安全性”是至顶网调查企业在采用低代码开发平台时考虑最多的问题。安全性成为中国用户最关心的问题是一个出乎意料的结果，因为在过往针对中国的调研，安全性选项往往可以进入前三，但并不是用户最关注的重点，这也说明对于新技术，中国用户的安全意识正逐渐提高。

卢冠男表示，低代码并不能取代核心开发系统，不应高估其效用和应用场景。目前企业对低代码开发平台的主要诉求仍是实现快速应用交付，同时也会关注平台的使用成本。

中国的低代码热

艾瑞咨询发布的《2021 年中国低代码/无代码市场研究报告》指出，目前国内低代码行业竞争格局主要分为通用型厂商、垂直型厂商、其他低代码开发平台三种类型，其中通用型厂商中又有低代码原生厂商、以应用开发为主的厂商以及SaaS软件或者云厂商转型做低代码的厂商，市场整体格局较为分散。

近两年国内市场的突起主要有四方面因素：

第一，中国企业决策者认识到新兴技术对中国企业数字化转型的重要意义，但新兴技术本身的复杂性和开发、运维人员能力的局限之间的矛盾日益凸显；

第二，云原生技术对市场的颠覆性重构从包括公有云/私有云/ PaaS/混合云管理等在内的云计算本身逐渐拓展到包括BPM/DPA、RPA、ITSM/BSM、AI/ML、大数据/BI等在内的各个领域，也为低代码的平台化发展带来了全新的机遇；

第三，以Microsoft、Salesforce、OutSystems、Mendix等企业为代表的国际低代码平台厂商的迅猛发展起到了推动效应。

第四，疫情期间，企业需要使用新的平台和工具来保证业务的连续运营，同时满足特殊时期的临时增量需求。通过对低代码开发平台的尝试，部分企业逐步认可低代码开发平台的价值。在市场需求的驱动下，叠加短期频繁的低代码平台厂商融资事件，将低代码这一概念推到热点。

焦烈焱认为，低代码开发平台是让没有那么多软件开发经验的人，也可以把自己的经验、知识、需求，用自己的手落实下来。从这个角度看，低代码开发也是帮企业培养数字化人才。

低代码为数字化转型加把火

低代码开发平台提供了不同于传统编码的界面，通过拖拽的操作即可将各个字段进行部署，是传统开发的一个补充手段。

而且低代码开发平台可以在小范围、小规模、流程简单的场景下，根据业务需求去搭建应用程序。对于业务轻量化的中小微企业，低代码甚至可以承载企业核心业务系统。

“目前低代码开发平台正在简化自身的使用方式，期望获得更多非技术（业务）人员的使用和采纳。”卢冠男认为，通过使用低代码开发平台，企业可以便捷的利用现有的流程自动化工具和人工智能能力。

ResearchAndMarkets.com报告显示，在全球范围内，能源和公用事业、信息技术(IT)、教育、银行、金融服务和保险、媒体和娱乐、零售、制造、医疗保健和政府等行业都在使用低代码开发平台。

上汽乘用车就采用Mendix打造精益制造人力资源管理应用，覆盖了国内四大基地、万余名员工，IT开发的时间缩短了50%，部署维护成本降低了30%。低代码实现了三大突破，第一，从手工排班到真正的智能排班算法，定期刷新排班并自动触发推送信息告知调整；第二，大大提高考勤管理的精益水准和数字化水平，从月到天甚至小时；第三，对人员、生产线、车间的智能化绩效洞察，帮助工厂管理人员有数据可依，更好地提高生产效率并降低生产成本。

Mendix还给中国客户和ISV提供一个新思路，无需更改软件核心的前提下，通过Mendix补充个性化需求。SAP也通过此模式与Mendix开展合作，缩短应用上线的时间，降低开发成本，帮助客户解决最后一公里需求。

焦烈焱希望低代码开发平台不止能做小软件，同时可以做出复杂度较高的软件。他表示，一方面，低代码开发平台能完成复杂业务场景下数字化应用的快速开发，支撑企业自助化开发、个性化交付的开发模式变革；另一方面，又充分考虑了信创环境，让企业的数字化应用可以在符合国家战略政策的生态中实现，在快速落地信创的同时满足数字化转型需求。

成为未来业务的实践工具

中国低代码市场目前还处于蓝海阶段，产品及市场渗透相较于国外都有一定差距。

2019年8月，Gartner对5年内的低代码应用平台发展做出了两大预测：低代码应用开发将占所有应用程序开发活动的65％以上，3/4的大型企业将至少使用4个低代码开发工具以满足不同复杂度的应用开发。

2年过去了，低代码确实在市场上成为一股新鲜势力，各家厂商也在推广低代码产品，企业也开始慢慢认知低代码的能力和优势，但是5年内想要达到Gartner的预期，可能还会有一定的差距，当然也不排除外国可以实现。

从技术演进趋势和市场需求上看，低代码还会进一步发展壮大，但普及与否还要看真正落地企业的应用情况而定。金融、制造行业将会是低代码落地的先驱，通过在项目中积累的业务组件，可以快速满足场景化的需求。

当然如果业务可以熟练通过低代码开发平台来解决的最后一公里的问题，对于CIO也是一个挑战，一方面是管理问题，一方面是系统整体规划的问题。

说到底写代码这件事，无论是现在还是将来依然是应用开发的中流砥柱，低代码的出现确实填补了企业的一些需求空白，所以兴起低代码的风潮，也并非偶然，要用更加开放的态度面对低代码。

而且很多企业在之前并没有考虑使用平台开发的概念，在未来企业数字化转型的实践中，低代码开发平台将有机会成为帮助业务专家实践的工具。

未来人人都是开发者，技术世界等你探索。