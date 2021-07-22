诸葛智能将用户行为数据分析做到极致，成为企业数字化转型的基建者

数字化的第一步就是数据，智能商业时代，万物互联互通，企业没有数据就如同一台没有燃料的机器，很难在当下的经济环境中运转起来。现在越来越多的企业也开始重视数据，然而有了数据并不意味着一切。

随着移动通信、物联网等基础技术的爆发，技术红利已经渗透进社会生活的方方面面。商业更是进入了前所未有的繁荣，新物种一波又一波地崛起，可谓百家争鸣。尤其是体量庞大的互联网企业，在场景革命之下，迎来了爆发的奇点，因为当技术的发展契合了商业趋势，商业就会到达一个爆发的高潮。

今天，随着消费升级，中国已经进入存量经济时代，挖掘和满足用户更多需求成为企业发展的新方向。随着Z世代的崛起，用户个性化需求叠加，消费者还有很多需求未被满足，企业还有很多痛点亟待解决，数字化成为新商业的增长点和突破点。

而数字化的第一步就是数据，智能商业时代，万物互联互通，企业没有数据就如同一台没有燃料的机器，很难在当下的经济环境中运转起来。现在越来越多的企业也开始重视数据，然而有了数据并不意味着一切。

“器术法”组成驱动企业增长的飞轮

数据的价值已经不用再诸多赘述，在获客相对容易的早期，企业更多关注流程数据，而现在企业则将重点转移到业务数据和用户数据，开始从过去粗放的消费者运营转向基于大数据的全渠道精细化运营，通过数据分析更精准的了解用户在使用产品前后的整个生命周期，也就是我们常说的转化漏斗2A3R模型。

当然企业采集数据，不能盲目。诸葛智能合伙人&COO白忱建议企业在运用数据技术的第一步就是数据采集，也叫数据积累，全面采集用户触点的数据；再进行用户数据统一构建更加全面完整的用户视图，打通线上线下、公域私域的用户数据，打造一体化用户数据中心；既而展开用户管理和细分基于全域用户数据，建立全面用户画像，用户行为标签化支撑精细化运营；最后企业可以对“用户数据激活”让数据发挥价值，赋能业务增长。

诸葛智能合伙人&COO白忱

但是数据从采集到分析再到应用，对于企业而言并非易事。白忱从“器术法”三个层面进行了解读，器是需要一个成熟强大的工具，法是实现战术上的方法论，术是企业的数字营销思维，三者相结合形成增长飞轮。

从技术创新到商业变革的完成，不是一瞬间的事，它要经历一个复杂而漫长的过程。作为数据智能变革的参与者和推动者诸葛智能，是新一代敏捷开放的数据智能服务商，正通过数据技术助力企业与组织实现数字化升级。其主要产品诸葛io专注用户行为采集与分析，利用数据挖掘帮助企业在海量用户数据中发现那些无法被经验获取且极具价值的信息和规律，帮助企业运用数据驱动实现增长。

白忱认为，用户行为数据只有一个核心点，让企业更了解用户，甚至比用户自己更了解用户，既而服务好用户满足用户深层需求。所以在用户行为分析上诸葛io有着自己的器术法：

器：诸葛io不断打磨用户行为采集与分析的能力，并且下沉到客户现场，进一步帮助用户进行数据治理；

术：诸葛io的团队一直秉承着数据做驱动，小步快跑，不停试验的数字化转型科学方法观，同时帮助客户树立企业数字化意识，科学的帮助企业进行增长；

法：诸葛io服务了近1000+不同行业不同类型的企业，包括金融、地产、零售、互联网等行业，形成了各种增长经验和方法论。

据介绍，诸葛io主要包括三个模块，即诸葛客户数据管理平台（Data）、诸葛用户数据分析平台（Insight）、诸葛智能营销平台（Action）。同时诸葛io具备SaaS服务、“PaaS平台+应用层产品”双重能力，聚焦数据采集、数据治理、数据分析、智能营销全链条服务。

七年磨一剑，真正实现全员分析

据统计，2016年以来中国数字经济总体规模持续上升,截至2020年，规模高达41.4万亿元。精细化和个性化服务将成为新的行业发展方向，服务提供商将打通企业主体和服务商间的数据壁垒、扩大服务半径，为数字化市场规模增长带来新的驱动力。

今年是诸葛io产品面世的第七年，产品伴着行业发展而诞生，七年时间只专注用户行为数据采集与分析，认真服务好每一个客户，投入时间和经历深入研究行业，打磨产品和解决方案。白忱讲到“我们提供的不是行业的标准产品，而是客户需要的专属方案。只有把自己变成“专家”，才能了解客户需求，为其提供好的解决方案。在诸葛智能北斗七星价值观首条就是客户第一，全员秉承这一信念，帮助客户一起构建数据驱动的业务管理能力，不断提升客户旅程体验，引领行业创新。

目前使用诸葛io 私有化部署PaaS服务和SaaS服务的客户相对平均，一些客户随着数据分析需求的深化，也会从SaaS转向使用本地版本。而且诸葛io上到管理层，下到产品、市场、运营，针对不同部门有着不同的分析模型，像用户粘性分析、事件分析、留存分析等等，实现真正全员分析。

聚焦用户行为数据，构建全域数字化运营闭环

针对用户行为数据的应用，各行业企业所面临的情况和问题都各不相同，比如品牌零售行业一直走在营销前沿的行业，对消费者的精细化运营需求强烈，这类型企业面临问题是构建用户数据管理平台，以诸葛智能服务的客户安利集团就是典型代表。

安利集团是全球最大的直销集团，诸葛智能帮助安利集团搭建了安利(中国)Databank数据管理平台。接入诸葛io后，安利借助诸葛io平台面采集能力，接入微信/官网/App/小程序等营销数据，以及不同产品线不同平台的用户数据。同时通过诸葛io轻松对接搜狗输入法、微吼视频等第三方业务系统，让数据可以在同一个平台进行统一管理，构建全域用户数字化运营闭环。

诸葛io帮助安利(中国)跨业务、跨平台对用户进行全域分析方便企业进行业务的智能决策，为安利集团数字化转型奠定了数据基础。最终实现线上业务从最开始0活跃提升至月活400万，7种个性化提醒推送，用户转化率从40%提升到100%。

数字经济崛起，品牌零售行业企业是最积极应变，运用大数据、人工智能和云计算等前沿技术，打造企业多层触点数字化交互能力，诸葛智能伴随客户一起成长，帮助客户构建数据驱动的业务管理能力，实现企业数据化、智能化转型升级。白忱表示，未来诸葛智能将在服务层持续提供深入行业的专业服务，输出产品的同时输出方法论；在供给层，除标准化产品外，提供定制化服务；在连接层，始终将用户行为分析这件事做到极致，做好企业数字化转型的基建者角色，帮客户不断积累用户数据，并利用数据驱动增长。