数字化触点平台 地产行业看得见的效率提升

现在数据应用的理念已经不需要一个职位来框定，而是渗透到企业流程的各个环节中，尤其是数字化触点平台在行业中的应用普及也将带来看得见的效率提升。

CDO（首席数据官）的职责应该是什么？在企业中是否应该设立CDO一职？和诸葛io CEO孔淼最开始的交谈是由他的一个问题开始。CDO被提出其实已经有些年头，我们看到在过去的几十年里，以技术为中心产生的职位主要有首席信息官(CIO)和首席技术官(CTO)，之后也有首席营销官（CMO）等职位出现，他们的职责或有交叉，也或有不同。

CDO主要围绕的是企业在数据上的使用，其实数据的概念并不新，随着数据价值被进一步挖掘，现如今我们也将大数据认定为现代经济中最有价值的资源。但在大数据被肯定的当下，其实CDO并没有被再次翻红，因为现在数据应用的理念已经不需要一个职位来框定，而是渗透到企业流程的各个环节中。尤其是数字化触点平台在行业中的应用普及也将带来看得见的效率提升。

数据不仅仅是展示，还要流动起来

从信息化建设的角度看，市场化程度较高的行业在信息化的发展上都相对快速，信息技术在地产行业也在快速普及，现阶段地产行业的信息化也取得了卓有成效的成果，但相对于其他行业，整体水平仍然较低。

在信息化相对没有那么完善的情况下，对于数据的需求也就没有那么高，最早的数据需求是统计、BI（商业智能）等，但随着内外部各种因素的作用也让数字化转型被逐渐提上日程。

孔淼认为，地产企业到了统计和BI之后的第三阶段，数据就不仅仅是展示的作用，而是跨度业务、跨业态、架构复杂的多层级数据战略，需要从“点”到“面”与业务场景相结合。以搭建数据基础设施建设开始，运用数据找到客户，包括营销策略、产品设计等等有着不同的应用场景。

诸葛io CEO孔淼

近期，监管部门也对房地产融资出台了新规，要求控制房地产企业有息债务增长，并设置了“三道红线”。对于地产企业从新房开发走向存量后，地产行业步入新的产业周期，市场环境、业务压力，急需变革与转型。

地产企业在多年经营中积累了大量数据，但缺乏系统化数据管理和深入业务场景的数据应用，面对越来越严重的市场挑战和业务压力，需要激发数据的价值，克服挑战，创造增长，同时让数据在企业内部流动起来形成闭环。

数字化触点平台数字化转型的关键一环

在疫情期间，所有线下推广的停止对于地产行业的打击可以说是前所未有，我们也常说疫情进一步推动了数字化转型，在地产行业就可以看到明显的变化，数字化触点正在被广泛使用。

实现对投资、资金、成本、计划运营、销售、客户服务等业务的优化迭代，最终提升产品质量、优化成本管理、提升管理运营效率，地产业务场景+数字化触点解决方案将成为的核心竞争力。

我们常说的数字化触点可以分为线上和线下，线上包括APP、小程序、微信公众号、ERP、线上商城、SCRM、直播等，线下包括智慧工地、智慧楼宇、智慧家居、地铁广告、电梯广告、宣传单、地铁高铁公交站广告商业等。

“数字化触点”可以实现企业与内部各方与外部各端实现有效链接，并洞察客户需求决策的旅程。孔淼表示，现在的交互模式都是以人为中心，我们需要一个包容、实时在线的平台，用数据管理内部经营、外部协作，以及客户关系。

针对地产企业的数字转型和数据应用需求，诸葛io近期发布了《地产行业触点平台白皮书》，提供从数据接入、治理、整合到智能应用的解决方案，帮助地产企业快速实现触点数字化，夯实行业数字化转型关键一环。

数字化触点平台可以全面采集广告数据、官网、App、小程序等营销数据，以及客户档案、客户细分、行为轨迹相关的客户数据，同时可以集成销售、订单类型的交易数据和AIoT相关的智能家居、智慧楼宇数据。同时可以洞察客户全生命周期，统一用户ID体系，实现用户从匿名到实名的关联，行为数据和业务数据有效打通。

抽象的能力，敏捷定制化的服务

数字化触点平台到底有何能力？孔淼用了一个例子很好的进行了诠释，之前地产商做一个桌子需要专门的人来制作，从设计到生产，效率并不高，而且也不够灵活。现在通过把所有人、物品变成细颗粒度的数字抽象出来，不管需要什么样高度、形状的桌子都可以用一个类似乐高的模块来实现，通过将数据的采集、治理、分析全部模块化，可以快速适应不用的新型营销模式。

诸葛io数字化触点平台底层基于PaaS架构，是一个开放的平台，通过统一的技术框架及数字化运营服务，帮助地产行业客户根据自身实际需求，灵活选择不同的PaaS基础微服务并任意组合，实现敏捷定制化，并非传统意义的项目制定制开发。孔淼表示，我们通过模块化抽象出数据流、数据架构，但落实到企业层面还需要进行个性化灵活定制，针对企业的架构、场景、需求进行对接，保证客户无需关注过程直接拿到结果。

我们也看到市面上不乏一些大数据服务提供商，一部分是做数据中台，一部分是解决局部问题，各有侧重。诸葛io的数字化触点平台在每个环节都有接口能力，既可以和其他产品和解决方案融合使用，同时也可以作为独立的实施方案。

诸葛io最早的产品规划其实也是数据中台，但是在接触了地产行业的业务场景和需求后，就立刻转变了思路，将能力进行抽象设计数字化触点平台，建设一个面向数据智能的基础架构。孔淼也认为，企业的数据应用还是要按部就班，先把数据流程连接起来，在利用自动化、智能化技术不断提升效率。

地产行业的范畴很广，像开发、建造、商业地产等等，未来诸葛io还将进一步与合作伙伴一同合作，通过定制化将各个业务环节细化。同时在金融、医疗、零售等行业数字化触点平台快速推广和普及。

孔淼表示，我们相信，只要坚持对的方向一直奔跑，就不会辜负未来，在小步快跑中，我们实现了一次次的突破。从关注互联网用户行为到帮助客户效能提升转向关注业务创新，再到数据基础设施建设，提高行业企业数字化转型，加速迈入一个全新的地产数字化时代。每一次的前进、每一次的收获，都凝聚着每一个诸葛io人的心血和汗水。我们有信心在时代的车轮中，继续领跑行业，继续向未来出发。