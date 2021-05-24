驾驭技术 用友iuap助力商业创新

通过驾驭新技术赋能和有效的管理数据是企业数智化转型的重中之重，国资委发布的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》指出，要探索构建适应企业业务特点和发展需求的“数据中台”“业务中台”等新型IT架构模式。尤其大型企业，在业务驱动下的平台升级需求愈加迫切！

用友网络助理总裁罗小江认为，在数字化时代，企业需要解决三大问题，第一，如何驾驭新技术实现创新；第二，构建中台能力，让业务变得更加敏捷；第三，多云环境下需要具备良好的集成性。

现阶段，平台技术已经成为企业的投入重点，用友iuap作为YonBIP用友商业创新平台的技术底座，支撑了用友所有云服务，向下对接主流云计算基础设施，向上服务整个用友云SaaS、BaaS、DaaS及产业和伙伴生态，为企业创新提供平台支撑，为企业提供了中台化构建能力、多云环境下的混合云开放集成互联互通能力、技术普惠化下的低代码开发和数智能力自助等应用快速构建能力。

中台化构建能力

由于外部商业环境的不确定性，快速响应用户多变需求的能力逐渐成为企业的核心竞争力，企业纷纷开始寻求柔性扩展和灵活部署的能力。

基于中台化架构，可以帮助企业聚焦于把各种前台应用所需要的通用领域服务和技术封装为可复用、可扩展、可运营的共享能力的一种架构模式。很多企业通过构建数字化中台，来适应前台多样多变的场景化创新和开放、灵活扩展的要求。

用友认为，构建中台，不只是构建一个中台化架构，还包含组织的匹配能力，以及业务的融合能力。将业务与数据相结合，才能发挥出中台对企业的价值。

用友iuap基于为企业提供中台化的构建能力，包含营销、采购、制造、供应链、金融、财务、人力、协同等各种领域中台服务，以及支持各领域数智化应用的数据中台服务和智能中台服务，并推出了一套有助于企业构建自己中台的方法论，通过中台服务和方法论来赋能企业，帮助企业打造自己的数字化中台，增强企业创新力和竞争力。

比如，在医疗行业，近日，德荣医疗的“德荣医链”荣获第84界CMEF(中国国际医疗器械博览会)评选的“互联网+医疗”产品人气撑腰王奖项。“德荣医链”正是以用友iuap为底座搭建了数智中台架构，同时集SPD医用耗材精细化管理服务、医疗器械第三方物流服务、医疗产品供应临床服务为一体，构成了数智化供应链管理服务整体解决方案。

起初，德荣医疗选择基于用友iuap的中台能力去构建平台，正是因为需要敏捷应对医疗器械行业快速的外部变化，希望以数据的自动流动去消解复杂系统的不确定性，提高供应链的预测与响应能力，与外部形成良好协作，提高风控能力。德荣医疗自身开发团队规模小，力量弱，无法自建平台。通过基于用友iuap提供的中台能力，建立起数据标准、技术标准、集成标准等一系列标准体系，构建包含了场景化、服务化、生态化的产业中台，用最优成本，打造以业务驱动的，自动化、智能化、实时高效的持续运营闭环.同时提升了自身数字化开发团队的能力。

多云模式下的互联互通能力

数据被称为第五大生产要素，企业在多年的信息化建设中，积累了大量数据，包含内部数据也包含外部数据，同时存在异构系统现象。另外，在多云部署模式下，如何将内外系统及数据实现很好集成，提高互联互通能力，成为数据价值落地的重要因素。

用友iuap可以帮助企业从传统内部集成升级到产业链协同与开放式生态创新。通过连接平台，可以在公有云、混合云、私有云环境下连接任何应用、数据、设备，帮助企业设计、构建API和实现应用之间的集成，实现低成本、快速、便捷的应用连接和集成，促成业务、流程及体验的一体化；同时通过集成连接平台可轻松连接企业产、供、销等环节应用、连接产业链上的企业应用、连接社会化应用，支撑企业商业的快速创新。

比如，在数据管理方面，为企业有效的梳理数据体系，将数字资产化，为未来有效服务企业进行输出。而且随着自动化能力的引入，iuap可以实现数据自动的清洗和治理。例如企业采购的核心是成本控制，所以生产效率和周期都至关重要，尤其像疫情期间带来各种不确定性，通过接入疫情数据、天气数据就可以做到提前预测，随时优化和改变采购策略。

应用构建与创新能力

传统的IT架构已经无法满足目前企业快速变化和高性能、高并发的要求。用友iuap采用了云原生架构，包含了容器云、DevOps、低代码、服务治理、全链路监控、业务熔断/限流等先进技术与服务，为企业提供了先进的综合性技术支撑平台，从而满足企业所需的快速交付、应用微服务化、运维自动化等需求，助力企业实现数字化转型。

大部分企业并没有成熟的开发团队来支持企业持续创新的需求。技术正驱动知识普惠，低代码和无代码正在迅速崛起。Gartner预测，到2025年，70%的新应用将是由低代码、无代码技术完成开发，而且这种应用未来将会由使用者来进行组装完成。

低代码不可能完全替代程序员，企业可以利用低代码赋能“公平的开发者”，让开发者能够用企业已经做好的可以复用的组件和模块进行应用开发。罗小江表示，用友iuap的应用构建平台+低代码开发平台Yonbuilder，可以帮助业务人员快速实现低代码和无代码的开发，实现业务化和场景化的创新。通过YonBuilder，可视化开发可实现 90%左右的业务逻辑，对于剩下的10%通过低代码开发实现。

进入深水区的思考

到目前为止，用友iuap的发展主要经历了三个阶段，第一阶段，2013年到2015年，将互联网技术融入到平台中；第二阶段，2016年到2019年，实现云原生，构建生态体系；第三阶段，近两年进入云原生、中台进入深水区，重点研究服务的解耦与组合、以支撑产业互联网发展的需求。

“在进入深水区后，企业需要考虑多云融合、构建中台能力、多服务多系统的集成整合。”罗小江认为，在深水区，需要帮助客户打造最适合自己的PaaS平台，而且中台一定是随着时间演进而变化的。

“同时，在深水区，还需要进行各类解耦工作。”罗小江表示，解耦也存在一定的挑战，企业要站在全局思考问题，了解什么技术解决什么问题，最后还需要具备数据和业务的拆分能力。

越来越多的用户正选择用友iuap实现业务创新，三一集团是中国最大的工程机械制造商，同时也是世界最大的混凝土机械制造商, 其遇到了自动化采购执行不理想、前瞻性供应商管理不足等问题。通过用友iuap构建全球供应商平台后，人员成本减少35%以上，开发效率提升40%，原本开发人员大量的需要关注框架开发，现在全部由平台处理。例如处理收货单的分布锁，原本一周的工作量，现在几行代码解决。

目前用友iuap既支持本地私有化部署，也支持订阅模式，同时其还在持续的进行技术迭代和生态建设，持续为企业提供创新能力和业务价值。