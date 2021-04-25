医院喊你来建平台啦，用友H+上的数智化赋能

服务三级以上医院1700家，覆盖率超过40%，用友医疗业务正在医疗市场逐步发力，加速推动医院数智化转型。

医疗行业的信息化由来已久，经历了多个发展阶段，目前的医疗行业正从数字化阶段迈向数智化阶段，尤其2020年，智慧医院、基层医疗提档升级等一系列政策的出台，进一步推动了医疗数智化。

在2021 CHINC大会上，用友医疗展出了基于 H+ 一体化数字医院平台在内的整体解决方案，能够帮助医疗机构构建高效、稳定的数智化基础平台，助力实现数据驱动下的医院业务运行与管理。

医院数智化突破三大挑战

2019年开始，国家开始推出智慧医院建设概念，构建医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统。去年新冠肺炎疫情期间，智慧医院和互联网医院建设、预约诊疗等改善了医疗服务，在应对疫情、满足人民群众就医需求等方面发挥了积极作用。同时，随着医疗机构运营意识的觉醒，除了实现“救死扶伤”的天职，开始对机构的开源节流、高效运转提出新的要求。

中国信息通信研究院发布《2020智慧医疗发展研究报告》显示，2020年，中国智慧医疗行业规模已突破千亿元大关，预计2021年规模将达1259亿元，行业将进入智能化、高效化、规模化发展的高速增长期。

2021年3月15日，国家卫生健康委医政医管局发布了《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，为医疗机构科学、规范开展智慧医院建设提供指导，提升医院管理精细化、智能化水平。

现在一家普通医院就有超过200多个信息系统，在数据接入性，连贯性等方面都存在一定的挑战。用友医疗解决方案部总经理陈洁表示，医院的数智化转型需要进行整体架构的迭代，因为医院的HIS（医院信息系统）都相对老旧，不能满足现在平台化、云化的要求，在保证医院业务稳定性的前提下，需要建设统一、开放的平台，搭好现代化的底层基础框架。

医院在建设一体化平台上也存在三大挑战：

第一、选择合适的伙伴：医院需要选择既懂业务，又懂技术的服务商将业务和技术进行融合服务医院。

第二、建设面向未来的系统：医院原有的系统相对老旧，无法满足互联网医院建设、互联互通评级、智慧管理分级评估等要求。在数智化阶段需要建设可扩展的一体化平台支撑未来业务发展。

第三、标准化：医院的标准化是相对困难的，因为各个科室都有不同的使用习惯，医院的信息化系统既需要满足国家标准，又需要通过定制满足个性化需求。

用友医疗在这三方面可以实现全面的支持，提供了覆盖智慧医疗、智慧服务与智慧管理的一体化智慧医院方案：H+。

H+平台价值的释放

用友一体化数字医院解决方案H+为医疗机构提供了一体化的解决方案，覆盖了从医疗集团、医共体到单体医院，从前台流程到后台管理，从医院临床到个人健康。

H+平台整合了HIS（医院信息系统）、HRP（医院运营管理）、HIIP（医院信息集成平台）、HC（区域医联体/医共体平台），具备前后一体化、平台开放化、集团协同化、医卫全程化的典型特征，包含了平台支撑、医疗服务、运营管理、战略管控和电子医疗等重要板块。

用友一体化数字医院解决方案H+架构

陈洁指出，H+平台构建于用友整体大平台之上，提供医疗行业临床和管理等服务，能够全面满足基层公共卫生机构、医院、卫健委等医疗机构的数智化建设需求，打通了整个医疗卫生链条。用友基于H+平台，面向不同医疗场景提供了灵活、可扩展的解决方案，用户可以全部使用H+来构建一体化平台，也可以单独部署用友HIS、用友HRP、用友HIIP产品，来实现信息化的补强。

郑州市中心医院是一家日诊量过万的市级医院、三甲医院，下属8个院区，6000张床位。经过智慧化改造后的郑州市中心医院，患者就诊效率与医院运营效益都大大提升。按照传统就医流程，完成正常一次就诊可能需要排队的次数多达15次，仅耗费在排队上的时间就需要2-5个小时。经过智慧化改造后，患者只需要7次有效排队便能够完成就诊，时间缩短了2个小时以上。

这是郑州市中心医院信息化团队与用友深入合作所达成的成果。在H+一体化数字医院解决方案的支撑下，郑州市中心医院综合运行数字化创新技术，实现临床、各个厂家接口全面统一规则，统一管理，同时基于H+平台构建多元化大集团管理体系，多机构，跨院区，不同收费，多种结算模式，集团化统一管理。最终前后台一体化，使操作更加简便合理，兼容性强，并提供精确的数据分析，为领导决策提供更有力的依据。

郑州市中心医院作为智慧医院的代表，于2020年通过国家电子病历系统功能应用五级评审。用友HIS系统为其提供了电子病历五级所要求的临床辅助决策系统CDSS、医疗数据360视图全景展示、电子病历数据质量监测体系、单点登录、CA云签名等功能，为满足电子病历五级评审要求奠定了坚实的基础。此外，用友还配合郑州市中心医院对于HIS系统进行了改造，上线了移动发药等应用，全面提升了临床业务的智慧化水平。

近年来，国务院办公厅、国家卫健委数次发文，强调在城市主要组建医疗集团，在县域主要组建医疗共同体，跨区域组建专科联盟，在医疗资源不足的边远贫困地区大力发展远程医疗协作网，明确要求按照“规划发展、分区包段、防治结合、行业监管”的原则，网格化布局管理医联体。用友医疗也在响应国家政策，拓展医疗共同体市场，H+平台支撑了某医院提出的新模式“城市紧密型医共体”，实现市、县、乡、村一体化。

“用友在管理数智化领域已经积淀了丰富的经验和技术，同时12年间还不断积累医疗行业经验打造H+平台，而且用友也是首个在医疗领域提出临床一体化理念。”陈洁说道。未来H+平台的能力还将持续完善，引入智慧化功能，在帮助医院更好的满足政策标的同时实现个性发展。