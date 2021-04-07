Gartner：2021年政府应关注的十大技术趋势

疫情迫使政府机构重新评估其数字战略并进行转型。由于资源稀缺，各国政府的优先事项发生了变化。疫情的影响加快了向远程工作模式转变的速度，同时对政府工作人员比例较大的城市产生了负面影响。

疫情迫使政府机构重新评估其数字战略并进行转型。由于资源稀缺，各国政府的优先事项发生了变化。疫情的影响加快了向远程工作模式转变的速度，同时对政府工作人员比例较大的城市产生了负面影响。这场疫情迫使政府加快实施数字化服务；但绝大部分增量部分的数字成熟度依然欠缺。

Gartner基于疫情所带来的挑战明确了2021年政府技术趋势。政府首席信息官可根据这些技术趋势设计能够支持大范围变革的灵活运营和组织模型。此外，在Gartner 2019年至2020年技术趋势的基础上，我们也重点研究了这些趋势如何优化或改变公共服务。

这十大技术趋势直接关系到政府领导人进入2023年必须解决的公共管理和政策问题。我们把这些问题称为“业务”趋势。根据这些业务趋势，我们确定了10个将影响政府的技术趋势（见图一）。

图一、2021年政府十大技术趋势

1、可组合的政府企业（Composable Government Enterprise）

可组合的政府企业指任何采用可组合设计原则的政府机构。它使可组合的设计成为企业架构（EA）设计原则的核心。一个成为可组合的政府企业的组织能够扩大能力的复用性并不断适应持续变化的监管、法律和公众期望。

企业架构计划必须升级至业务支持功能，而不仅仅是技术功能，以便能够专注于重新构建服务的设计和交付方式。首席企业架构师（CEA）的角色必须是人才、数据、技术和运营预测者。

数字领导力是政府机构实现可组合性所需的能力中必不可少的一项能力。如要重塑公共服务以最有效地创造价值并获得公民的信任，就必须有明确的愿景、从企业角度看待公民并保持适应不断变化的环境所必需的治理。

2、自适应安全（Adaptive Security）

自适应安全模式指网络安全系统如同自主生物免疫系统一样运行。自适应安全架构的特点是用于预测、预防、检测和响应的组件。自适应模型放弃了传统的边界概念并假设没有安全和不安全的边界，这一概念转变对于向云服务迁移是必不可少的。

自适应安全有两个最重要的含义——持续的资金和人才。一个稳健的网络安全计划可能成本高昂。建立或重振安全计划的工具和外部服务或顾问的成本可能非常高。此外，如果将更多的预算用于网络安全，就可能会牺牲业务部门领导人想要和期望的功能与服务。在从信息团队获得支持较少的业务部门领导人眼中，网络安全投资可能等同于一份多余的保险。是否具备区分自适应安全措施与传统文件型合规的能力也会限制必要预算资源支持的获得。

政府机构对网络安全专业知识的需求量非常大。政府机构在与私营企业争夺具有必要技能的员工方面可能会面临挑战。由于需要更多地依赖于外包劳动力，因此可能会加剧预算问题。网络安全技能短缺这一问题已被媒体广泛报道。面对预算和人员配置方面的挑战，需要通过首席信息官的领导力和创造力才能满足实施自适应安全的运营需要和可能的合规要求。

3、公民数字身份（Citizen Digital Identity）

公民数字身份的定义正随着用例而不断变化。回顾过去，公民数字身份的定义多指网上政务中的电子身份（eID）、身份验证和电子签名。当代公民数字身份的定义已经拓展更多用例，包括验证年龄的同时保护隐私、通过数字钱包共享身份数据、作为父母或公司的委托人等。在未来的定义中，物理和虚拟身份将日益融合。当数字身份数据在个人、组织和对象之间无缝流动时，关于数字身份数据主权的决定充其量只是政治上的争议。

政府首席信息官必须将数字身份与典型的用例相联系。过去，政府在推出数字身份计划时，从未向目标用户确认目标用途。但数字身份需要探索商业案例，并逐步扩展用例并验证用例的假设。

在疫情压力下，许多政府被迫迅速作出反应，但他们仍需要重视长期目标。远程登录和身份认证技术经受住这场危机的考验并且可以快速部署。而更大的挑战是将这种快速解决方案引导至期望的方向，从而建立长期信任和韧性，例如强制遵守NIST或eIDAS等既定标准。

各国政府应更积极地应对不断变化的数字身份生态系统。在数字时代，政府不再是唯一的身份授权机构，但政府应承担促进者、监管者或联合者这一特殊角色。政府必须采取积极主动的措施，确保数字身份的发展支持而非摒弃个人隐私、国家安全、通用服务接入或数字主权等政策优先事项。

4、多渠道公民参与（Multichannel Citizen Engagement）

多渠道公民参与指与公民进行跨组织边界的无缝、双向接触，同时运用首选和最有效的渠道向公民提供个性化的体验。多渠道公民参与运用数据积极监测参与工作的有效性，并根据需要对其进行修正，从而实现更满意的公民互动。实施多渠道公民参与的政府必须遵守有关个人数据使用的法规和用户偏好。

对多渠道通信平台进行投资，以便能够通过首选渠道与公民接触，这对于改进参与力度至关重要。

各国政府应投资于多种参与工具、方法和途径，制定采取面对面、远程、同步和异步互动方式的综合参与计划。否则将会造成部分人群的权重失衡。

5、一切即服务（Anything as a Service）

一切即服务（XaaS）是一项基于云的采购策略，包含以订阅方式获取全方位的业务和IT服务。

与传统的本地实施相比，XaaS技术可以在更短时间实现价值交付，同时还可以缓解有限的IT资源和能力，并将IT投资和升级成本作为常规项目列入运营费用（Opex）预算制定实践中。

随着领导层对云交付模式的满意度日益增加，同时克服了对安全和数据所有权的担忧，政府采用XaaS的步伐正在加快。

政府首席信息官必须重新考虑技术和信息（I&T）运营模式的所有要素，从战略层面管理IT应用和基础设施向XaaS模式的转变。XaaS改变了技术和信息的财务状况和工具，因此需要新的工作方式和绩效管理方式。

6、传统系统现代化升级加速（Accelerated Legacy Modernization）

各国政府已经亲眼目睹了数十年来传统的基础设施和核心系统所带来的局限性和风险。为了更好地应对下一次变革，政府首席信息官正在加快系统迁移并采用现代化的模块架构。公有云、API管理和软件定义网络等技术被用于创建平台，并基于此构建敏捷性和响应能力。为了实现传统系统现代化升级，各机构还必须解决许多记录系统中历来数据质量差这一问题。

为了完成这项紧迫的工作，政府首席信息官将与优先级别更高的事项竟争投资资金。在以减少对公民和企业的影响为政治优先事项的环境下，商业案例将受到严格审查。首席信息官必须平衡两个方面：一是从所面对和已缓解的风险中获得的动力和教训，二是对降低成本和取得快速进展的需求。

许多政府日益信任超大规模的云供应商。过度依赖这些供应商的情况正在一些社区引发紧张和担忧。欧洲正在努力建设底层基础设施来实现更加开放的竞争并增加数据共享和使用的便利性。

7、案例管理即服务（Case Management as a Service）

案例管理即服务（CMaaS）是一种模块化的互操作方法，用于设计和开发作为数字产品的云案例管理解决方案。CMaaS产品根据模块化、自治、编排和探索这四个可组合的业务设计原则开发。

用于案例管理现代化升级的可组合方法，即通过API提取、封装和显示应用的能力，能够提高组织的弹性并加快创新。这些API封装应用模块组成的PBC平台能够以多种模式快速组合和扩展，从而为新的应用提供快速支持。

CMaaS还将需要通过组建具有开发、测试自动化、集成、DevOps和API、数据分析以及用户体验（UX）技能的案例管理产品团队来实现新的工作方式。

随着政府机构采纳可组合的业务架构概念，业务技术专家（即“公民开发者”）将提高他们的企业低代码应用平台使用熟练度。

8、超连接政务服务（Hyperconnected Public Services）

超连接政务服务指整个政府使用多种技术、工具或平台，尽可能实现业务和信息技术流程的自动化。

超连接政务服务是一种由业务驱动的流程转型方法，其原理是 “一切可以和应该被自动化的环节都将被自动化”。

超自动化之旅是持续不断的迭代过程，涉及整个政府生态系统中的诸多业务驱动计划，并且将运用多种技术。

超连接政务服务需要投资于新能力来管理端到端服务过程以及员工体验的一致性。

9、分析业务化（Operationalized Analytics）

政府中的分析业务化是指在政府活动的每个阶段战略性、系统性地采用数据驱动型技术，如人工智能/机器学习和高级分析等。这使政府机构从滞后指标的仪表盘报告转向预测性决策支持，这将帮助从一线人员到高管等决策者根据情景实时做出更好的运营决策。分析业务化能够产生运用人工智能/机器学习和高级分析来提高公民体验质量的主动业务流程。

为了让政府扩大并获得数字化转型的优势，首席信息官必须将人工智能以及数据和分析能力与服务交付和运营流程相结合，同时确保治理范围涵盖数据使用和质量。面向公民的应用、生态系统合作伙伴、物联网（IoT）和后台系统所产生的数据需要一个灵活的分析架构来辅助实时分析和AI决策支持。首席信息官必须采取行动，将不同的信息管理和安全政策整合到一个有凝聚力的框架中，从而培养数据素养文化。

政府首席信息官和首席数据官或同等角色必须联合执行“无处不在的分析”战略，稳步推进实时分析能力的影响并扩大使用范围。这包括采用实用、恰到好处的方法来实现自适应治理、数据架构、标准以及培养员工能力，从而逐渐产生更高的业务价值。

10、数据共享项目化（Data Sharing as a Program）

数据共享往往是临时性的，并且是由儿童保护事件或性别暴力等引人注目的用例所驱动，但这些用力很难轻易推广。数据共享项目化使数据共享成为一项可扩展的服务，具有多种可复用的能力并推动政府服务交付向更多可组合的方式发展。

共享意味着妥协并且需要满足以下要求：所有参与方接受以增加其先前控制数据的风险和暴露数据不足为代价，换取对任务交付或节省预算的贡献；政治意愿和财务风险之间的平衡；以及能够持续提供价值并不断改进的项目。项目不需要即刻解决全部问题，而是其所创造的价值应与工作量成比例。

随着组织意识到使用数据的价值日益增加，首席信息官将需要为数据共享制定相关政策和指南，以支持小型和大型计划，并且能够持续升级、解决问题和从挑战中汲取教训。。这需要平衡控制与激励，并且随着计划的发展，让参与机构也分担一定程度的动态风险。