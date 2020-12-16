PLM并不过时 Windchill 12 四大亮点赋能产品全生命周期数字化

PTC能做的是赋能产品全生命周期数字化，包括产品的研发、制造、销售、服务、运营、管理等，构建基于模型的数字化企业。

当下制造业面临着各种各样的挑战，智能互联产品正在重新定义行业边界，制造流程在变得越来越复杂，竞争的边界也在变化。在这样快速变化的过程中，业务对于IT的需求也是非线性的增长，数字化转型迫在眉睫。

各行各业其实一直都在不断推进数字化转型，新冠疫情的到来可以说进一步加速了数字化转型的步伐。对于制造业我们要做的是利用数字化技术提升核心竞争力，而不是把自己变成一个互联网公司。

PTC能做的是赋能产品全生命周期数字化，包括产品的研发、制造、销售、服务、运营、管理等，构建基于模型的数字化企业。“PLM是制造企业数字化的核心，PLM已经越来越成为企业战略性的软件。”PTC中国售前技术高级总监秦成表示，PLM的概念并没有变老，而是越来越重要，成为数字化转型的基石。

今年PTC发布了Windchill 12，提供了新的协作工具、提高产品质量的功能和增强的部署选项。Windchill 12包括了四大亮点：

一、轻松、安全地访问产品数据

PLM是非常复杂的，基于Windchill网页式的用户界面和高度可配置的开箱即用应用程序，Windchill 12能使企业访问范围更广的产品数据，改善整个企业内部协作。在疫情期间，Windchill就可以实现居家办公的全球员工、供应商在一起协作工作。同时将访问PLM信息的方式变成场景化，角色化，不同职位的人看到的APP都是不同的，实现重构用户体验。

二、质量融入到每个项目和流程中

Windchill 12将工程、制造、供应链和现场服务连接起来，为企业提供了更强的端到端功能，更早的发现设计问题，并对不良事件做出更快的反应。Windchill 12可以将质量管理形成闭环，融入到每一个项目、每一个活动、每一个流程、每一个数据。

三、并行制造

通过在设计与工厂车间的信息之间保持数字主线的连续性，Windchill 12帮助客户采用更灵活的方式生产产品。Windchill 12引入了强大的物料清单（BOM）转换工具，使制造工程师能够快速查看上游的变化，并在上游与下游制造和特定工厂BOM之间进行协调。

四、体系结构与部署

Windchill是全球第一个B/S架构的产品，只需要浏览器就可以进行访问。在Windchill 12中继续致力于开放性和基于标准的集成，推出了基于ODATA标准的新增强功能，以实现多系统协调以及与PTC和非PTC应用程序的兼容性，而且升级也更加简化。

其中亮点一和四是中国客户最看重的更新，秦成指出，Windchill 12中同时发布了ThingWorx Navigate 9.0，其是基于ThingWorx平台开发的一套APP系统，实现随时随地访问产品信息、批准任务、提交变更等操作，尤其在疫情期间使用，企业可以更加敏捷、高效。同时开放的体系模式更加适合中国企业的模式，让客户可以以更低成本、更高速度来完成“最后一公里”的构建。

Windchill会按照每年一个大版本，每年三个小版本的速度进行迭代，将于2021年Q2发布的Windchill 12.0.2版是Windchill 12维护最长、最稳定的版本。PTC在中国将把重点放在帮助客户进行Windchill升级，更快速的使用这些新的能力。

未来PTC也将在Windchill中结合IoT、AR、数字主线、数字孪生等新型解决方案，帮助客户持续成长。而且PTC认为产品生命周期管理之后的阶段是数字孪生和数字主线，数字主线是数字孪生的基石，因为有了血液的双胞胎才有生命力。利用数字孪生可以优化产品全生命周期管理，包括优化产品、优化客户需求响应、优化销售和客户体验等等。