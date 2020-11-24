Gartner预测：2021年全球公有云最终用户支出将增长18％

据Gartner预测，到2021年全球最终用户在公有云服务上的支出将增长18.4%，达到3049亿美元，高于2020年的2575亿美元。

据Gartner预测，到2021年全球最终用户在公有云服务上的支出将增长18.4%，达到3049亿美元，高于2020年的2575亿美元。

Gartner研究副总裁Sid Nag表示：“疫情证实了云的价值。按需使用、可扩展的云模型以实现成本效率和业务连续性，为企业组织快速推动数字业务转型计划提供了动力。公有云服务的不断普及，让云计算成为当前的‘新常态’，且比以往任何时候都更加重要。”

在新冠疫情爆发之后，云转型的IT支出比例不断加速增长，预计到2024年，云将占全球企业IT总支出的14.2%，高于2020年的9.1%。

软件即服务(SaaS)仍然是最大的细分市场，预计到2021年将增长到1177亿美元，同时应用基础设施即服务(PaaS)预计将以26.6%的较高幅度增长(见表1)，而这主要是由于用户需要利用高性能、内容丰富且可扩展的基础设施进行远程办公，而这已经成为现代化云原生应用的一大体现形式。

表一、全球公有云服务最终用户支出预测(单位：百万美元)

BPaaS =业务流程即服务;IaaS = 基础设施即服务;PaaS = 平台即服务;SaaS = 软件即服务

注：数据可能因四舍五入与总数不符。

来源：Gartner(2020年11月)

Nag表示：“COVID-19大流行迫使企业组织必须立即关注三个优先事项：保留预算、优化IT成本、支持和保护远程办公的员工并确保弹性。投资云计算成为满足所有这三个需求的一个便捷方式。”实际上最近的Gartner调查数据表明，疫情导致当前在使用云服务的企业组织中，有近70%的企业组织计划增加云方面的支出。

随着企业加大了对移动性、协作和其他远程办公技术和基础设施的投入，Gartner预计到2024年之前公有云将持续增长。云服务提供商与电信公司合作的趋势也越来越明显，目的是将业务范围扩展到边缘和支持混合办公模式，这也会进一步推动市场的增长。

Nag说：“CIO们对于如何为实现增长奠定基础进行更具战略性的思考，很明显，向数字化及相关服务的转型，将在未来为企业组织发挥重要作用。因此，采用云是在专注于敏捷性和数字化的后疫情时代保持领先的一个重要途径。”