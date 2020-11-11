从“双十一”看C2M 背后还是数字化的能力

2020年每一天都在见证历史，压抑了一年的情绪，我们守候已久的“双十一”终于要来了！虽然今年的优惠券计算被大家所诟病，但是由于上半年疫情的影响，今年的“双十一”还是备受期待。

2020年每一天都在见证历史，压抑了一年的情绪，我们守候已久的“双十一”终于要来了！虽然今年的优惠券计算被大家所诟病，但是由于上半年疫情的影响，今年的“双十一”还是备受期待。

今年疫情对于各行业都造成了一定的影响，但电商行业却是其中一个受益者，保持了高速增长，而且很多传统企业也开始大规模的转向线上销售，出现一种全民触电的现象。

Gartner高级研究总监沈哲怡表示，在一些领域比如生鲜、外卖、奢侈品、B2B甚至是政府服务，疫情加速了这些领域的电商渗透率，尤其是这些领域中的传统企业和政府组织，运营模式从线下转向线上，对他们的技术、业务和流程提出更高要求，促使他们加速进行数字化转型。

电商入局的C2M

今年的“双十一”延长3天，更多是针对上半年疫情的影响，当然这不仅仅是营销模式的变化，更重要的是让企业有更多时间来估算活动带来的需求，有更充足的时间进行供应链的组织和备货。同时也让物流企业的压力分散到更长时间段，对用户体验也是一种提升。

沈哲怡表示，拉长促销时间对提升交易额也是有帮助的，在线下销售尚未完全恢复的情况下，有必要加大线上销售的力度。

预售一方面可以让厂家对于需求做出比较好的判断，另外一个方面是对市场对产品性能需求的一个判断，从而设计并制造满足个性化需求的产品。这些都属于C2M的范畴，C2M是“从消费者到生产者”（Customer-to-Manufacturer）的简称，它是平台与厂商合作组织产销的一种模式。

“类似的做法其实早就在制造业里面出现了，比如最早的红岭集团的服装定制。” 沈哲怡说道，现在因为有电商平台的加入，C2M规模更大，覆盖的消费人群更广。而且用十分低廉的价格刺激消费欲望，获得更多数据帮助企业对市场趋势做出判断，根据需求设计新的产品和功能。

在技术上，C2M将数据采集，数据分析，产品设计，智能制造以及销售和分销形成了闭环。沈哲怡表示，C2M在最理想的情况用较低成本满足客户的定制化需求，目前还不能做到高度定制化，只是一种市场数据收集的手段，使产品能满足大多数人群的需求。

C2M还是数字化的改造

C2M目前更多的价值还是体现在供应链端，很少有厂商做到真正从C端出发的产品设计。今年“双十一”的预售也只是对现成的产品进行销售，或者是新产品的一个市场测试过程，并不是完全的从C端出发的产品设计和升级。

“C2M的出现对整个上下游的产业链都有一定的影响，因为只有紧密连接并且把收集的市场数据转化成产品并且带来效益的做法才是成功的。” 沈哲怡说道，生产商对市场信息的判断、智能制造的能力、及时供货补货的能力都需要提升。

渠道一方面是信息的收集渠道，另一方面也是铺货和销售的渠道，他们需要和厂商形成紧密联系，进行数据和信息共享才能让C2M成为成功的商业模式。沈哲怡表示，一些拼购平台在供应链上对厂商进行扶植，并在电商平台上给与一定的优惠措施，让厂商打通从供应链到销售的通路。

未来产业链各个环节都需要打通，对各方面参与的企业的运营模式、人员的素质和能力、管理和治理能力都提出了更高要求。沈哲怡表示，互联网平台可以起到推动和促进的作用，但是成功的关键还是在传统企业是否能成功向数字化业务进行转型，运用智能化和数字化技术，结合流程改造，并且以开放的心态与产业链上下游合作，这恐怕是C2M成功道路上最大的挑战。