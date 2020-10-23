Gartner：2021年中国IT支出预计将增长7.2%，2021年全球IT支出预计将增长4%

根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的最新预测，2021年中国IT支出预计将达到3.04万亿，相比2020年增长7.2%。

根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的最新预测，2021年中国IT支出预计将达到3.04万亿，相比2020年增长7.2%。2020年中国IT支出预计将达到2.84万亿，相比2019年增长1.3%。 2021年全球IT支出预计将达到3.8万亿美元，相比2020年增长4%。2020年全球IT支出预计将达到3.6万亿美元，相比2019年下降5.4%。

Gartner杰出研究副总裁John-David Lovelock表示：“自25年前Gartner开始预测IT支出以来，从未出现过波动如此强烈的市场。尽管随着疫情的不断蔓延，所有行业都承受着各自的压力，但数字化程度更高的企业在陷入危机时表现得更好，并且将在2021年继续蓬勃发展。”

2020年所有IT支出细分市场预计都将出现下降（见表一）。为了支持远程工作队伍、提供远程学习或远程医疗等虚拟服务以及运用超级自动化满足疫情所带来的需求，企业正在加快数字化进程，因此企业软件预计将在2021年出现最强劲的反弹（7.2%）。

表一、全球IT支出预测（单位：百万美元）

来源：Gartner（2020年10月）

随着超大型企业加快全球数据中心建设以及常规企业机构恢复数据中心扩展计划并允许员工回到现场复工，数据中心系统支出将在2021年达到5.2%。该增长率在所有细分市场中排名第二。

随着企业机构向远程工作优先环境转移，云活动在2020年有所增加，但在2021年前，被归入多个类别的企业云支出将不会反映在供应商的收入中。

Lovelock先生表示：“由于今年4月至8月前后的支出增长速度放缓，再加上云服务供应商的‘先试后买’计划，云收入正在被转移到2020年之后。云在今年证明了自己在整个疫情期间的作用以及自身的扩展性与缩减性，这将加快从现在起到2022 年 的云渗透速度。

“收入的不确定性使现金的重要性更加突出，因此首席信息官现在正在优先考虑能够在最短时间内实现价值的IT项目。

“企业需要以更少的预算完成更多的IT工作，因此企业正在停止为手机和打印机更新等自己可以负担的领域‘买单’，减缓了设备和通信服务细分市场的增长。相反，首席信息官在IaaS或客户关系管理软件等将加速数字化业务的领域投入更多。”

2021年中国IT支出预计将达到3.04万亿，相比2020年增长7.2%。2020年中国IT支出预计将达到2.84万亿，相比2019年增长1.3%。（参见表二）

表二、中国IT支出预测（单位：百万人民币）

来源：Gartner（2020年10月）

展望未来，由于IT部门的使命已从实现增长变成了维持业务生存，因此疫情前的数字化转型投资理由将不再适用。

Gartner的IT支出预测方法十分依赖于数千家厂商对整个IT产品和服务范围的严谨销售分析。Gartner结合一手调研技术与二手调研资料，建立了一个完整的市场级规模数据库并以该数据库作为预测的基础。