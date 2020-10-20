Gartner发布2021年重要战略科技趋势

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner于今日发布企业机构在2021年需要深挖的重要战略科技趋势。分析师们在本周举行的Gartner IT Symposium/Xpo大会美洲站虚拟会议上展示了自己的发现。

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner于今日发布企业机构在2021年需要深挖的重要战略科技趋势。分析师们在本周举行的Gartner IT Symposium/Xpo大会美洲站虚拟会议上展示了自己的发现。

Gartner研究副总裁Brian Burke表示：“各企业职能部门对运营韧性的需求从未像现在这样强烈。首席信息官们正在努力适应不断变化的情况，设计未来的业务。这就需要企业机构具有不断重组与改革的可塑性。Gartner 2021年重要战略科技趋势可实现这种可塑性。

“企业机构正在从应对新冠疫情转向推动增长，因此它们必须关注形成今年主流趋势的三个主要领域：以人为本、位置独立性和韧性交付。这些趋势在组合后的整体影响大于它们各自的独立影响，并且专注于满足全球各地的社会与个人需求来实现最佳交付。”

2021年重要战略科技趋势具体如下：

行为互联网（Internet of Behaviors）

行为互联网（IoB）不断涌现，许多技术都在捕获并使用人们日常生活中的“数字尘埃”。IoB汇集了面部识别、位置跟踪和大数据等当前直接关注个人的技术，并将结果数据与现金购买或设备使用等相关的行为事件相关联。

企业机构使用该数据来影响人的行为。例如为了在疫情期间监控对健康规定的遵守情况，企业机构可以通过使用IoB计算机视觉来查看员工是否戴着口罩或通过热成像来识别发热者。

Gartner预测，到2025年末，全球一半以上的人口将至少参加一项商业或政府的IoB计划。虽然IoB在技术上可成为可能，但社会各界将对各种影响行为的方法展开广泛的伦理和社会学讨论。

全面体验（Total Experience）

Burke表示：“去年，Gartner将多重体验定义为一种重要的战略科技趋势。而在今年，这一趋势又进一步发展成为全面体验（TX），将多重体验与客户、员工和用户体验相联系。Gartner预计在未来三年中，提供TX的企业机构在关键满意度指标方面的表现将超越竞争对手。”

由于新冠疫情，移动、虚拟和分布式互动日益盛行，因此企业机构需要有TX策略。TX将改善体验的各个组成部分，实现业务成果的转型。这些相互交织的体验是企业运用创新革命性体验实现差异化，从而从疫情中恢复的关键驱动力。

隐私增强计算（Privacy-Enhancing Computation）

随着全球数据保护法规的成熟，各地区首席信息官所面临的隐私和违规风险超过了以往任何时候。不同于常见的静态数据安全控制，隐私增强计算可在确保保密性或隐私的同时，保护正在使用的数据。

Gartner认为，到2025年将有一半的大型企业机构使用隐私增强计算在不受信任的环境和多方数据分析用例中处理数据。企业机构应在开始确认隐私增强计算候选对象时，评估要求个人数据转移、数据货币化、欺诈分析和其他高度敏感数据用例的数据处理活动。

分布式云（Distributed Cloud）

分布式云将公有云分布到不同的物理位置，但服务的运营、治理和发展依然由公有云提供商负责。它为具有低延迟、降低数据成本需求和数据驻留要求的企业机构方案提供了一个灵活的环境，同时还使客户的云计算资源能够更靠近发生数据和业务活动的物理位置。

到2025年，大多数云服务平台至少都能提供一些可以根据需要执行的分布式云服务。Burke先生认为：“分布式云可以取代私有云，并为云计算提供边缘云和其他新用例。它代表了云计算的未来。”

随处运营（Anywhere Operations）

随处运营是一种为全球各地客户提供支持、赋能全球各地员工并管理各类分布式基础设施业务服务部署的IT运营模式。它所涵盖的不仅仅是在家工作或与客户进行虚拟互动，还能提供所有五个核心领域的独特增值体验，分别是：协作和生产力、安全远程访问、云和边缘基础设施、数字化体验量化以及远程运营自动化支持。

到2023年末，40%的企业机构将通过随处运营提供经过优化与混合的虚拟/物理客户与员工体验。

网络安全网格（Cybersecurity Mesh）

网络安全网格使任何人都可以安全地访问任何数字资产，无论资产或人员位于何处。它通过云交付模型解除策略执行与策略决策之间的关联，并使身份验证成为新的安全边界。到2025年，网络安全网格将支持超过一半的数字访问控制请求。

Burke先生认为：“新冠疫情加快了耗时数十年的数字化企业变革过程。我们已经越过了一个转折点，大多数企业机构的网络资产现在都已超出传统的物理和逻辑安全边界。随着随处运营的不断发展，网络安全网状组网将成为从非受控设备安全访问和使用云端应用与分布式数据的最实用方法。”

组装式智能企业（Intelligent Composable Business）

Burke先生表示：“为了提高效率而建立的静态业务流程非常脆弱，因此在疫情的冲击下变得支离破碎。首席信息官和IT领导者正在努力收拾残局，他们开始了解适应业务变化速度的业务能力有多么重要。”

智能组合型业务通过获取更好的信息并对此做出更敏锐的响应来彻底改变决策。依靠丰富的数据和洞见，未来的机器将具有更强大的决策能力。智能组合型业务将为重新设计数字化业务时刻、新业务模式、自主运营和新产品、各类服务及渠道铺平道路。

人工智能工程化（AI Engineering）

Gartner的研究表明，只有53%的项目能够从人工智能（AI）原型转化为生产。首席信息官和IT领导者发现，由于缺乏创建和管理生产级人工智能管道的工具，人工智能项目的扩展难度很大。为了将人工智能转化为生产力，就必须转向人工智能工程化这门专注于各种人工智能操作化和决策模型（例如机器学习或知识图）治理与生命周期管理的学科。

人工智能工程化立足于三大核心支柱：数据运维、模型运维和开发运维。强大的人工智能工程化策略将促进人工智能模型的性能、可扩展性、可解释性和可靠性，完全实现人工智能投资的价值。

超级自动化（Hyperautomation）

业务驱动型超级自动化是一项可用于快速识别、审查和自动执行大量获准业务和IT流程的严格方法。在过去几年中，超级自动化一直在持续不断地发展。而因为疫情，一切事物都被突然要求首先实现数字化，这大大增加了市场的需求。业务利益相关者所积压的需求已促使70%以上的商业机构实施了数十种超级自动化计划。

Burke先生表示：“超级自动化是一股不可避免且不可逆转的趋势。一切可以而且应该被自动化的事物都将被自动化。”