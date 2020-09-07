2020年Gartner新兴技术成熟度曲线新变化

在未来两年或者更短的时间内，健康护照具有超越其他所有技术的潜力，而中国（健康码）和印度（Aarogya Setu）这两个早期采用者推动了这种趋势。

由于大量的媒体报道和客户咨询，社交疏离技术首次进入了过高预期高峰（Peak of Inflated Expectations）的成熟度曲线（Hype Cycle）。

在今年的“成熟度曲线”（Hype Cycle）榜单中，Gartner继续扩大了对人工智能潜力的覆盖范围，今年又增加了几类，包括复合人工智能、生成式人工智能、负责任的人工智能、人工智能增强开发嵌入式人工智能和增强型人工智能设计。

这些和其他许多的新观点都来自于《Gartner2020年新兴技术成熟度曲线》（Gartner Hype Cycle For Emerging Technologies, 2020），该榜单是今年早些时候发布的，Gartner近期在官方博客上对其进行了总结——《推动Gartner2020年新兴技术成熟度曲线榜单的五大趋势》（5 Trends Drive the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020）。

Gartner每年都要在自己的“成熟度曲线（Hype Cycles）”榜单上列举很多种新技术，值得注意的是，该公司评估了超过1,700种新兴技术，筛选出一组（大约30种）在未来五到十年内最具变革性的技术，并进行了简明的介绍。下图中列举了首次出现在这份榜单上的人工智能技术。下面是Gartner定义的2020年新兴技术成熟度曲线榜单：

2020年Gartner新兴技术“成熟度曲线（Hype Cycle）”榜单上关于人工智能技术的新内容