2020年Gartner新兴技术成熟度曲线新变化

在未来两年或者更短的时间内,健康护照具有超越其他所有技术的潜力,而中国(健康码)和印度(Aarogya Setu)这两个早期采用者推动了这种趋势。

由于大量的媒体报道和客户咨询,社交疏离技术首次进入了过高预期高峰(Peak of Inflated Expectations)的成熟度曲线(Hype Cycle)。

在今年的“成熟度曲线”(Hype Cycle)榜单中,Gartner继续扩大了对人工智能潜力的覆盖范围,今年又增加了几类,包括复合人工智能、生成式人工智能、负责任的人工智能、人工智能增强开发嵌入式人工智能和增强型人工智能设计。

这些和其他许多的新观点都来自于《Gartner2020年新兴技术成熟度曲线》(Gartner Hype Cycle For Emerging Technologies, 2020),该榜单是今年早些时候发布的,Gartner近期在官方博客上对其进行了总结——《推动Gartner2020年新兴技术成熟度曲线榜单的五大趋势》(5 Trends Drive the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020)。

Gartner每年都要在自己的“成熟度曲线(Hype Cycles)”榜单上列举很多种新技术,值得注意的是,该公司评估了超过1,700种新兴技术,筛选出一组(大约30种)在未来五到十年内最具变革性的技术,并进行了简明的介绍。下图中列举了首次出现在这份榜单上的人工智能技术。下面是Gartner定义的2020年新兴技术成熟度曲线榜单:

2020年Gartner新兴技术“成熟度曲线(Hype Cycle)”榜单上关于人工智能技术的新内容