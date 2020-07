Gartner预测2020年全球公有云营收将增长6.3%

至顶网CIO与CTO频道 07月27日 北京消息:根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner最新预测,2020年全球公有云服务市场将增长6.3%,总额将达到2579亿美元,高于2019年的2427亿美元。

桌面即服务(DaaS)预计将在2020年实现最显著的增长,增幅高达95.4%,达到12亿美元。DaaS为那些支持激增的远程工作人员的企业,以及他们对能够从不同设备和不同地点安全接入企业应用程序的需求,提供了一种平价的选择。

Gartner研究副总裁Sid Nag先生表示:“在新冠疫情大流行时,最初出现了一些小问题,但云服务最终实现了预期的目标。它响应了不断增长的需求,并迎合了客户对弹性,按需付费消费模式的偏爱。”

软件即服务(SaaS)仍然是最大的细分市场,该市场预计2020年将增长至1048亿美元(参见表1)。从本地许可软件到基于订阅的SaaS模型,再加上新冠疫情期间对新软件协作工具的需求增加,这两个 因素推动了SaaS的增长。第二大市场领域是云系统基础架构服务,即基础架构即服务(IaaS),该市场预计2020年将增长13.4%,达到504亿美元。全球经济下滑所产生的影响,加剧了企业迫切要求摆脱传统基础架构运营模式的需求。

表1:全球公有云服务营收预测(单位:百万美元)

2019 2020 2021 2022 云业务流程服务 (BPaaS) 45,212 43,438 46,287 49,509 云应用基础架构服务(PaaS) 37,512 43,498 57,337 72,022 云应用服务(SaaS) 102,064 104,672 120,990 140,629 云管理和安全服务 12,836 14,663 16,089 18,387 云系统架构服务 (IaaS) 44,457 50,393 64,294 80,980 桌面即服务 (DaaS) 616 1,203 1,951 2,535 总计 242,697 257,867 306,948 364,062

BPaaS = business process as a service; IaaS = infrastructure as a service; PaaS = platform as a service; SaaS = software as a service

注:四舍五入后,数字之和可能并不完全等于总计数值

来源:Gartner(2020年7月)

公有云服务是2020年IT支出中最具前景的亮点之一。随着经济的重启以及更多常态经济活动的恢复,许多地区的云支出预计将迎来快速增长,一些地区(例如北美)甚至预计将在2022年初恢复至更高的支出水平。

Nag先生表示:“在新冠疫情期间,采用公有云服务为CIO们提供了两个明显优势:使用的成本规模,以及延期支出。CIO可以通过采用云技术来取代扩大本地数据中心容量或采购传统许可软件,从而减少前期的现金支出。”

“自新冠疫情爆发以来,有关公有云实用性的的争论都被至于一旁。在2020年余下的时间里,那些打算扩展远程工作功能的企业,将优先考虑协作软件,移动设备管理,远程学习教育解决方案和安全性,以及可扩展以支持增加容量的基础架构。”

如需进一步了解企业机构如何应对新冠疫情造成的破坏性影响的相关信息,请访问Gartner新冠病毒资源中心(Gartner coronavirus resource center)。该中心提供了一系列Gartner免费报告和在线研讨会,旨在帮助企业机构响应、管理和备战新冠疫情的快速蔓延和全球影响。

以上为初步统计结果。最终统计结果很快会向购买Gartner全球PC季报的客户开放。该季报提供了全球PC市场全面及时的信息,使产品规划、分销、营销和销售领域的企业能够及时了解关键问题,及未来在全球范围内的影响。