世界经济论坛发布“数据流”项目，计划建立全球信息交换体系

世界经济论坛就此提出数据流项目（Data Flows Project），即使算不上严格意义上的数据交易所，它也至少在努力为全球各地流通的数据流提供新的标准化往来范式。

至顶网CIO与CTO频道 06月19日 编译：世界各国都拥有自己的证券交易所、商品市场以及不同类型的交易系统，借此实现企业股票、证券、商品及服务的正常交易、定价与交换。虽然传统商品市场仍将长久存在，但如今的我们正站在数字发展路径中的全新历史节点之上，意味着数据本身正在成为新的可销售产品、可交易实体以及有价值资产。

那么，我们是否需要新的数据交易系统与这种趋势相匹配？

世界经济论坛就此提出数据流项目（Data Flows Project），即使算不上严格意义上的数据交易所，它也至少在努力为全球各地流通的数据流提供新的标准化往来范式。

根据2020年6月世界经济论坛发布的博文及白皮书，“数据流项目旨在推动各国政策框架与跨境治理协议的持续发展，借此解决与区域数据治理相关的问题、实现社会效益，并将数据流通可能带来的不利风险降至最低水平。这项工作需要各参与方之间建立信任，因此框架当中也包含有信任保障机制，例如数据隐私与安全支持。”

可互操作式受信数据的兴起

世界经济论坛实现建立起一套以社区为中心的系统，保证系统之内在构建可互操作及受信数据策略方面享有共通的设计与实践思路。该组织建议首先建立试点性技术方案，而后进行推广与规模化调整。此外，世界经济论坛还建议并倡导以负责任的方式使用数据资源。

技术分析师们谈到，从2018年到2022年，全球数据总量预计将增加一倍，而2022年到2025年期间数据量可能将再次翻倍。但与迅猛增长的数据总量相对应，世界经济论坛指出目前全球跨境与跨设备间数据流通的本地化监管环境仍然相当零散，缺少统一的组织与标准。基础的缺失，显然会阻碍这股庞大数据流的正常往来。

在该组织发布的《塑造技术治理的未来：数据策略平台》倡议书中，世界经济论坛提到“目前全球共有超过120项数据隐私法，这也带来了前所未有的不确定性。考虑到大部分数据来自各类公共与私人资源这一客观现实，监管、商业以及社会层面的风险因素正在给通过数据共享实现社会整体利益带来阻碍。”

数据探索浪潮中的先锋们

为此次数据流项目贡献商业建议的组织之一，正是法国Dawex公司。Dawex向来以其数据市场平台闻名，可帮助不同企业之间实现数据集交易，并帮助企业客户通过分析数据流的形式、特征乃至实际价值获取收益。Dawex亦是世界经济论坛管理机构评出的技术先锋之一。

Dawex公司联席CEO Laurent Lafaye表示，“我们对此深感荣幸——这证明数据交易在当今全球经济中正发挥着核心作用。受邀加入世界经济论坛数据政策工作组，是对Dawex重要使命的认可，我们希望促进企业与各类组织之间的数据交换、为数据经济的平衡发展创造有利条件。”

在这一为工作服两年计划当中，各世界经济论坛技术先锋将共同参与新技术与创新方案的设计、开发与部署。Dawex公司将与其他决策者及私营组织领导者一道，协助确定关乎核心数据问题的全球议程。在此之前，Airbnb、谷歌、Kickstarter、Mozilla、Spotify、Twitter以及Wikimedia都获准进入技术先锋名单。

数据无国界

此轮工作的重点，是在保证适当的治理控制之下，更轻松地跨越国家/地区边界实现数据移动。世界经济论坛方面认为，如果没有这样的支持，人工智能等数据密集型技术方案将永远不可能真正普及。该组织认为，以往关于数据的争论与摩擦往往源自概念性误解，例如认为数据在某些区域内能够得到更好的保护、或者只有坚持数据本地化才能为当地人群带来最大价值等。

根据世界经济论坛的介绍，“各国之间的监管差异永远无法彻底消除，这种差异本身也是适当且必要的。为了解决问题，必须建立起一套可互操作式框架，保证既跨越边界反映需求、又切实减少监管层面的工作负担。”

数据流模型能否找到新的出路？

数据流项目包含一系列具体工作流程，其中一项重点是开发出基于特定区域、且在法律层面具有互操作性的数据流模型。目前，欧盟与亚太经济合作组织都拥有自己的数据流管理模型。

第二种模型则不再以地理区域进行划分与区别，而是基于特定的垂直主题与关注点（例如可以包含某一特定行业或者某种特定专业服务类型，探讨内部存在的数据流汇集趋势）。这两种模式都将为世界范围内的广大发展中地区建立新的方法，帮助这些投资相对有限的区域找到适合自己的数据交换通道。

世界经济论坛指出，“虽然整体互操作性是我们的最终发展目标，但在项目推进初期需要先确定出一个有针对性的方向，例如对罕见病的研究，并据此建立起具备明确收益的数据共享框架及用例。这方面用例可以包括跨边界的人道主义数据使用方法，以及在医疗保健行业中如何推动数据共享。”

总体来看，数据流项目最核心的诉求有两点：1）为全球数据流建立新的“航道”，保证其能够顺畅流通至全球范围；2）以Dawex为代表的各技术先锋企业着力建立虚拟数据市场，帮助其他企业机构以不同的可见度级别购买正规且成体系的数据产品。

美味佳肴的成功秘方往往在于配料的质量，而现代商业的成功秘方也离不开质量上乘的数据……期待这一全新市场的发展成熟，毕竟众多迫切需要大量数据资源的企业“老饕”早已饥渴难奈。