纳斯达克CIO：COVID-19下的交易测试与海外上市监管 

随着投资者对于COVID-19疫情可能带来的经济动荡感到恐慌，金融市场上的交易量开始猛增，这也给纳斯达克的系统带来巨大压力。

至顶网CIO与CTO频道 06月02日 编译：身为纳斯达克公司CTO兼CIO，Brad Peterson负责为全球超过120家金融市场提供技术基础设施支持。其中28家由纳斯达克亲自持有并经营，包括最具知名度的纳斯达克股票市场。如果不出意外，Peterson监管的系统应该能够轻松应对市场上的实际交易量。

但今年2月到3月，意外可谓层出不穷。随着投资者对于COVID-19疫情可能带来的经济动荡感到恐慌，金融市场上的交易量开始猛增，这也给纳斯达克的系统带来巨大压力。其管理下的最大市场每天需要处理超过600亿条消息，达到平时日均消息量的3倍。此外，纳斯达克的云数据仓库每天开始面对多达1000亿条订单、报价、交易与其他市场活动消息——压力空前，Peterson必须顶住。

幸运的是，纳斯达克早已为此制定了应急计划。Peterson解释道，“广泛使用云设施让我们获得了强大的基础设施扩展能力。”事实上，自从2013年转投纳斯达克麾下以来，Peterson一直在努力增强公司的技术基础设施弹性。

除了帮助纳斯达克顺利度过市场动荡期之外，Peterson和他的团队还在着手筹备更完善的远程办公体系。纳斯达克公司目前约有4500名员工，几乎所有员工都开始居家工作。部分经理最初担心这会影响企业运营，但现在看来一切顺利。Peterson表示，“我们的市场正以前所未有的方式运作，我们建立起出色的弹性与可用性。”

交易现场的安全保障

之所以纳斯达克有底气暂不催促员工们回到遍布全球的53处办公地点，一大重要原因在于他们拥有相当完善的分期分批复工计划。员工可以自由选择继续远程工作抑或是重返办公现场；无论如何选择，这两种方式都将进一步被划分为A与B两个员工小组。各组每周轮替，确保员工们始终保持安全的社交距离。

虽然效果不错，但往常频繁的差旅调度目前还找不到理想的替代方案。纳斯达克市场技术团队销售主管一直希望提高全球金融客户的服务体验，因此长期坚持要求将顶尖软件架构师与工程师派遣到客户所在城市。但疫情下的全新运营方式证明，通过电视组织视频会议同样能收到不错的效果。

纳斯达克公司CIO Brad Peterson

Peterson解释道，“这让CFO重新审视了商务差旅的实际意义，并去掉了大量不必要的差旅安排。各个业务部门的负责人开始重新划定门槛，甚至连CEO自己也对这个问题有了新的认识。”

纳斯达克公司的这位CIO也希望为他们提供服务的供应商遵循类似的调整思路。“销售人员当然希望能多见见客户公司的CIO或者CTO。但这段时间最好能减少直接会面，这对大家都更好。”

收紧IPO限制

纳斯达克最知名的业务，当数帮助初创企业上市。目前，纳斯达克打算提高准入门槛，借此收紧对于股票市场IPO活动的限制。换言之，企业将更难以成功完成上市。最近瑞幸咖啡的故事相信大家都有耳闻，财务违规给投资者造成了巨大损失，也迫使纳斯达克拿出更强硬的监管手腕。

不少人认为针对瑞幸咖啡事件收紧上市限制，有可能进一步加剧中美两大经济体之间的紧张关系。但Peterson澄清道，此次调整并非专门针对中国公司。他强调称，“新规则主要面向新兴地区的初创企业。如果他们想要在纳斯达克上市，就必须跟美国企业一样具有良好的运营水平与业务透明度。这对企业本身以及投资者都是好事。”