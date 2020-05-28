Gartner：受新冠疫情影响，2020年中国IT支出将下降2.3%，全球IT支出将下降8%

至顶网CIO与CTO频道 05月28日 北京消息：根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner最新预测，2020年中国IT支出总额预计预计将达到2.77万亿人民币，比2019年下降2.3%。2020年全球IT支出总额预计将达到3.4万亿美元，比2019年下降8%。新冠疫情的大流行以及全球经济衰退的影响，促使首席信息官（CIO）们优先考虑技术与服务方面的支出，同时这些领域也被视作以增长和转型为目标的计划中的“关键任务”。

Gartner杰出研究副总裁John-David Lovelock先生表示：“首席信息官们（CIO）已着手开展紧急成本优化，这意味着各种投资将最小化并按照是否属于维持业务运转的运营项目进行优先级排序，这些举措将成为2020年大多数组织机构的头等大事。业务复苏将不会遵循以往的模式，因为随着公共卫生、社交以及商业领域的各种限制开始减少，这场衰退背后的力量将同时给供应与需求双方带来冲击。”

2020年IT支出的所有领域都将出现下滑，其中设备与数据中心系统的支出降幅最大（参见表1）。但是由于新冠疫情持续促进远程办公领域发展，因此公有云服务（分为若干类别）等细分领域预计将成为亮点，在2020年将增长19%。基于云的电话以及短信、基于云的线上会议也将呈现高水平的支出增长，分别为8.9%和24.3%。

Lovelock先生表示：“2020年，一些基于云的长期转型项目可能会搁置，但Gartner先前预测的2023和2024年总体云支出水平，将最早于2022年出现。”

表1. 全球IT支出预测（单位：百万美元）

Lovelock先生表示：“2020年IT支出恢复将是缓慢的，而诸如娱乐、航空运输以及重工业等遭受最严重打击的行业将花费三年多时间才能恢复到2019年IT支出水平。推进复苏将要求大多数企业组织进行观念上的改变。没有反弹，而须进行重新定位以专注于前行发展。”

表2.中国IT支出预测（单位：百万人民币）

更多关于该项IT支出预测的相关内容与分析，请点击Gartner在线研讨会回放视频：“IT Spending Forecast, 1Q20 Update – View From the Peak.” 欲了解更多如何通过业务产出对成本计划进行优先级排序，请点击访问Gartner Cost Optimization Framework

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Gartner的IT支出预测方法十分依赖于数千家厂商对整个IT产品和服务范围的严谨销售分析。Gartner结合一手调研技术与二手调研资料，建立了一个完整的市场级规模数据库并以该数据库作为预测的基础。

Gartner每季度发布的IT支出预测报告提供了针对软硬件、IT服务与电信等细分市场内IT支出的独特视角。这些报告有助于Gartner客户深入了解市场商机与挑战。如需了解最新的IT支出预测研究，请参见“Gartner Market Databook, April 2020 Update.”。该季度IT支出预测页面包含了最新IT支出报告、网络研讨会、博客文章以及新闻稿链接。