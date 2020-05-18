智齿科技C轮获用友领投2.1亿战略投资 全面领跑智能客服赛道

5月18日，智齿科技举办主题为“无界.融合.共赢数智化未来”的战略合作暨融资发布会，宣布完成由用友领投、云启资本跟投的C轮2.1亿人民币融资。

至顶网CIO与CTO频道 05月18日 北京消息：5月18日，智齿科技举办主题为“无界.融合.共赢数智化未来”的战略合作暨融资发布会，宣布完成由用友领投、云启资本跟投的C轮2.1亿人民币融资。

智齿科技联合创始人兼CEO徐懿表示，本轮融资将用于进一步加大对 基础技术创新与核心产品能力升级的研发投入，挖掘智能营销、服务的全场景化应用，并深化与用友等生态合作伙伴在产品研发、营销渠道等全业务链的深度合作。

智齿科技创立于2014年，凭借业内领先的产品技术实力、扎实精细的业务运营，持续获得资本青睐，自2015年起，已累计完成5轮融资，投资机构为用友、云启资本、IDG、真格基金、华创资本、拓尔思、界石资本等知名风险投资和产业资本。

聚焦客户全生命周期价值提升，智齿科技获用友认可

投资智齿科技，是用友发力企业云服务，加速助力企业数智化转型的又一重要举措。

用友是目前中国最大的企业云服务和软件提供商，已累计服务了超过566万企业和公共组织数智化转型，在营销、制造、采购、金融、财务、人力、协同、平台服务等领域为客户提供数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信的企业云服务产品与解决方案。

智齿科技作为智能云客服领域的龙头企业，将自身的技术和产品能力和用友的产品融合、业务合作，与用友共同为企业客户提供深度融合的解决方案，有助于加速用友云服务业务发展，在未来打造全球领先云服务平台和生态。

用友网络CEO兼总裁陈强兵表示：“智齿科技是智能云客服领域的领军企业，打通了企业获客、营销、服务管理的业务闭环，产品线和场景方案比较全面，对于企业客户的服务和营销价值提升很大。和智齿达成战略合作，可以强化用友在智能客服领域的布局，完善面向客户的数智化转型解决方案，双方将从服务端、营销端到管理端全面助力企业。”

用友网络CEO兼总裁陈强兵致辞

对于与用友达成战略合作，智齿科技联合创始人兼CEO徐懿表示：“用友是企业服务领域的领军企业，具有强大的品牌和资源优势，双方合作不仅带给智齿加快发展的资金支持，更重要的是，用友可以在品牌、管理、产品、技术、渠道资源上为智齿充分赋能，保持智齿自主经营的前提下，加码我们在智能云客服领域的持续领先。”

智齿科技联合创始人兼CEO徐懿致辞

据悉，本次战略合作会后，双方将全面开启和推动在“产品融合、市场销售体系资源对接、用友自用客服产品采购”等层面的深度合作和陆续落地。

连年跨越式增长，成为智能客服赛道「领跑者」

2014~2019年，从最初的智能云客服SaaS(机器人+在线)起步，又接连杀入传统呼叫中心“领地”，智齿将人工智能及大数据技术有效整合，构建了包括呼叫中心、机器人「在线+呼入+呼出」、 人工在线客服、工单系统等产品，贯穿「售前+售中+售后」全流程，覆盖「服务+营销+协作+管理」全场景的「客户全生命周期管理」解决方案，2019年更是实现了超60%的年度业绩增长，成为智能客服行业的领跑者。

截至2020年4月，智齿科技合作应用企业超过20万+家，覆盖零售、教育、企业服务、生活消费、游戏、运营商、政府及公共事业机构等多元领域。

智齿的发展实力，也一直被众多资本方所看好。

真格基金创始人徐小平表示：「智齿是AI客服领域非常优秀的领军企业，无论在产品研发、技术深耕还是市场策略、客户反馈上，都有非常棒的实力，这也是为什么我们在这家公司成立不久，就就成为智齿科技最早的投资方之一」他还表示，「很开心继真格后，智齿又能得到机构对智能客服的认可。期待智齿能够借助这次融资，继续深化用户体验，进一步发挥自己在产品上的优势，在市场拓展、行业影响力上一个新的台阶，把整个业务带到一个新的层次，为数字经济和智能经济的转型发挥更大的价值。」

真成基金合伙人李剑威先生现场致辞

云启资本创始合伙人毛丞宇表示：「智齿科技运用人工智能和大数据技术，提供了贯穿客户体验全场景、全流程的产品和解决方案，对企业增长和用户体验提升有很好的价值，稳健的业务增长数据领跑智能云客服，是云启持续深耕的企业服务领域中的重要方向之一。智齿科技核心团队是智能客服领域难得的一流团队，行业实践丰富、技术功底扎实，具备优秀的执行力和成长性。作为智齿B+轮领投方，我们看好并持续加注支持智齿，相信在CEO徐懿带领下，智齿可以继续加速成长，进一步扩大其市场领先地位，在数字基建的发展推动下，赋能行业实现智慧共赢。」

云启资本创始合伙人毛丞宇先生现场致辞

拓尔思总裁施水才也提到，「新基建七大领域中，人工智能及场景应用的基础建设是最核心的领域，而智能客服作为商业化实际应用的核心场景之一，提升企业运营效率，为行业客户赋能。随着5G时代的到来，智能服务的价值将被会进一步放大。我们看好智齿科技团队，相信智齿在未来几年能够成为智能客服领域的独角兽。」

拓尔思总裁施水才先生现场致辞

稳健发展的背后，是技术实力和行业洞察的双重加持

谈到智齿科技稳健发展的原因，CEO徐懿表示关键有两点：

一是智能化技术优势。智齿将第四代人工监督的自学习技术应用在智能产品体系，是目前业内公认的一线技术水平，智能客服机器人独立接待率最高可达95%，常见问题抵挡率平均85%左右，并在21个大行业构建千万级别的知识图谱三元组，打造了同类型厂商中最多的客户体验语料库积累，每周交互请求量可达50~60 亿次。智齿科技也于2019年成立了“AI研究院”，发力研究用户画像、情绪识别等技术在客户全生命周期场景的深度应用。

二是行业理解优势。产品、解决方案团队聚集众多行业资深老兵，对重点行业的业务场景理解透彻，并规模化对团队内部赋能，梯度化提升服务能力，持续保持行业领先地位。

以客户为中心，打造客户全生命周期管理解决方案

客户体验是一个贯穿用户生命周期的行为，其路径涵盖了售前、售中以及售后的全过程，对于企业来说，优化某一环节的智能化体验固然重要，但是建立完满的服务闭环，并搭建服务闭环的良性循环才是通路关键。

智齿在成立之初，就具备极具前瞻的判断力，选择了“智能+融合”的技术研发和产品布局，将呼叫中心、客服机器人「在线+呼入+呼出」、 人工在线客服、工单系统全面整合到产品体系中，用智能技术打通了企业获客、营销、售前、售中、售后服务体验的完整闭环，每一款产品都能与另一款产品建立强联系，触达用户体验的每一个场景，让智能化体验无缝衔接。目前，智齿已具备完整、领先的「服务+营销+协作+管理」产品线。

智齿科技客户全生命周期管理解决方案

5G、云计算、人工智能技术的协同发展推动客服行业演变，未来的智能客户服务的关键词将不局限于单一环节，围绕客户全生命周期的服务体验提升，将成为重要方向。

智齿科技CEO徐懿表示，未来，智齿将持续沉淀行业和技术经验，围绕客户全生命周期体验提升，提供智能专业的解决方案，并进一步深化与用友这样的优秀生态伙伴合作，在产品线、研发线、解决方案等开展多场景合作，提高企业增长获客效率，降低运营管理成本，深挖客户全生命周期管理价值提升，助力企业走向成功。

签约仪式领导合影

附：

智齿过往融资情况