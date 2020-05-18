Gartner预测2020年IT支出将大幅下降3000亿美元

新的一周里又出现了一个新的明显迹象，表明企业首席信息官们正在因为新冠肺炎（COVID-19）的大流行大幅度削减预算。

至顶网CIO与CTO频道 05月18日 北京消息：新的一周里又出现了一个新的明显迹象，表明企业首席信息官们正在因为新冠肺炎（COVID-19）的大流行大幅度削减预算。市场研究公司Gartner在一份新的研究报告中表示，该公司根据从技术供应商和其他来源得到的消息预测在2020年全球技术支出将下降8%。该公司预计今年企业和消费者在IT产品和服务上将花费3.46万亿美元，低于2019年的3.76万亿美元。

Gartner的这份报告出炉之前，已经有不少研究公司都发布了自己的预测结果，随着新冠危机不断加剧，这些预测变得越来越悲观。上个月，定期会对IT领导者的支出意愿进行调查的Enterprise Technology Research （ETR）发布了自己的预测，预计在2020年，全球支出会下降5%左右。而在三月下旬，ETR从企业高管那里收集到的反馈表明企业支出会与去年同期持平。

虽然有一些公司彻底砍掉了一些大型IT项目，但是另一些公司仍然在继续前进，不过推迟了计划中的某些部分以节约资金。在4月份的一次财报电话会议中，Hershey公司的首席执行官Michele Buck透露，这家糖果业巨头已经暂停了新的企业资源规划（ERP）系统的一些部分。该公司计划继续推进财务和数据工作流程，但是将暂时推迟供应链和从订单到现金管理流程——这些举措将使该公司ERP系统的全面实施推迟一年左右。在这次电话会议中，Hershey公司的首席财务官表示该公司的资本支出在2020年将在4亿至4.5亿美元之间，而在一月份的时候，该公司公布的资本支出预测为5亿美元。

Gartner的首席预测员John-David Lovelock还提到了其他一些推迟的例子，例如卫生保健系统计划将创建数字化健康记录的项目推迟六个月或更长时间。这家研究公司并不认为经济会快速出现V型复苏，并且认为在一些受到疫情打击最严重的行业中，IT支出要想恢复到2019年的水平可能需要三年甚至更长的时间。

尽管Gartner预计今天所有主要类别的IT投资都将急剧下降，但是正如上面的图表所示，随着企业加快数字化转型，一些子类别仍然可能会出现剧烈增长。云计算就是一个很好的例子：Gartner预计公共云服务支出将增长19%。Lovelock表示：“企业必须比他们之前的计划更加数字化。”

企业的高管们正在努力提高效率，这可能会让自动化流程软件受益。咨询公司普华永道在5月初对全球24个国家和地区的867位财务负责人进行了一次调查，结果发现有将近一半的首席财务官预计将提高业务的自动化程度。对于Automation Anywhere和其他的流程自动化软件供应商来说，这可能意味着会有更多的业务。新冠肺炎（COVID-19）显然对企业非常不利，但是它可以极大地促进机器人的发展。