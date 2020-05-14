保利威副总裁周鑫：三大直播场景直指千亿级市场，企业直播将成企业运营新标配

一场突如其来的疫情，对我们原有的生活和工作方式带来了不小的变革。随着视频平台、直播平台流量激增，企业级直播也在大量需求背后迅速成长为企业运营新标配。

至顶网CIO与CTO频道 05月14日 北京消息：一场突如其来的疫情，对我们原有的生活和工作方式带来了不小的变革。随着视频平台、直播平台流量激增，企业级直播也在大量需求背后迅速成长为企业运营新标配。随着直播交互方式在生活、工作和学习上的应用与普及，企业纷纷利用直播或视频开展营销与服务，并在网络性能、内容质量、交互体验以及连接效率上加大投入，希望给予用户更好的体验。

作为国内云视频行业的领导品牌，保利威面向企业提供视频服务和多场景直播解决方案。为了更直观地阐述企业直播领域的发展速度，保利威副总裁周鑫展示了一张公司近期的运营数据图。图片显示，从1月底开始，保利威的开播量和注册数均出现了爆发式增长，平台整体开播量增长了20多倍。





企业直播正式成为后疫情时代的新风口，对各行业不断渗透并衍生出越来越多的创新需求和使用场景。利用直播这一连接手段，企业不但可以完善服务体系，同时也获取了新的运营增长工具，让营销变得更加多样化，在未来市场中赢得更大的核心竞争优势。

直播需求激增，企业直播正创造亿级市场

2005年被称为中国在线视频行业的元年，各大视频网站纷纷进入大众的视野，在经历了视频平台、短视频、直播等一系列发展，视频行业更多还是聚焦在互联网娱乐行业，但是随着企业线上营销的增长以及远程办公需求的激增，直播逐渐深入到各行业企业端， 形成了多元素跨场景的“直播+”生态。

保利威副总裁周鑫

从互联网发展经历来看，企业端在应用和需求上明显滞后于消费端。周鑫讲到，企业端直播需求最多的是教育行业。众所周知，2014年是视频平台最火热的时候，而那时教育行业主要以视频点播为服务方式；2016年则是娱乐直播平台最火热的时候，到了2018年， 教育行业开始推出大班课、小班课等直播课程和短视频课程。他们的这种授课模式、教学方式，在发展上相对消费端滞后1年。而其他传统行业则滞后将近2-3年，像一些国有银行、证券机构等企业在2019年才开始有意识借助直播技术，做培训及发展相关线上业务。

随着疫情的到来，在线教育、在线办公、直播电商等需求的大量爆发加速缩短了企业端滞后的时间差。据艾瑞报道，企业直播2019年突破十亿大关，市场收入规模达到14.8亿元人民币。2020受年春节期间疫情影响，企业直播行业客户量同比增长8-10倍，保守预计疫情期间新增客户留存25%左右，2020年有望达到35亿以上的市场规模。

当然，消费端和企业端对直播互动的要求也有一定差异，消费端更加注重体验和感受，企业端更加注重效率和结果。企业对于直播的稳定性和连通性，以及管控手段有更高的要求，尤其像教育、金融行业。

技术加持，四大行业迎来直播发展高速期

疫情前企业直播就已呈现出大幅上涨态势，疫情则让其提前得到爆发。在此背景下，企业直播趋势也朝着细分化、垂直化方向发展，应用场景逐步丰富，涵盖众多领域。周鑫指出，企业端主要需求来自应用、直播和录播，作为业内领先的技术服务商，保利威认为教育、金融、医疗、汽车四大行业正迎来企业直播的高速增长期。

教育：视频是在线教育行业的重要生产资料，企业无论对于内容质量、播放效果还是费用投入都有着严格的标准和更加专业的要求。数据显示，疫情期间，停课不停学倒逼教育直播行业快速发展，公立学校、教培机构大力开展线上直播，纷纷培育讲师新授课能力，不断加速OMO模式深化。预计，2020年我国互联网教育市场交易将达到7000亿元。

金融：金融行业是一个特殊行业，拥有传统基因及现代信息化能力相结合的二元属性，愿意尝试新技术并具备一定的研发基础。但因其受政策及法规监管，必须通过合规手段和强大的数据分析能力进行运营把控，存在一定技术门槛。

医疗：医疗行业的信息化应用落地较早，远程医疗、视频会议是长期的业务需求。此外，作为需要终身学习的职业，在线视频可以很好地帮助医生群体完成继续教育课程及积分，疫情期间发挥了巨大作用。目前，医疗行业已经完成了早期教育，人员接受程度较高。据了解，北京某医疗机构去年通过直播完成了2000多场线上会议，内容涉及专家授课、临床讲解、手术直播等。

汽车：保利威所界定的汽车行业是与汽车息息相关的产业，不仅仅是经销，还包括制造、驾驶培训等。通过服务特斯拉、蔚来汽车、华晨宝马等大客户，保利威指出产品发布会、汽车相关业务培训是目前行业内使用最多的两大应用场景。《2020汽车行业直播研究报告》表述，疫情期间汽车直播的开播数和观众数量都迎来了爆发式增长，从2020年3月某两家直播平台上汽车经销商直播看播人次计算，分别是1月的45倍和196倍之多。

在四大行业直播需求爆发之际，周鑫特意举列举了一个保险行业的例子。保险是一个销售驱动的行业，所以内部的培训如新人入职、产品更新、层级轮训、订单续费等非常频繁，一家保险企业在疫情期间将各种培训完全转为在线直播的方式进行。旗下35家分公司、251家中级机构、567家次级机构全部在线参与直播培训，为他们有序开展线上业务进行了持续输出。2月累计观看人次超过57万次，同时在线高达15万人，在这个过程中企业可以了解到整体参训率、活跃度、观看热力图、完课率等一系列的数据。

聚焦两大应用场景，企业直播带来质变效应

直播在企业中有着多种应用场景，主要可以分为三大类，包括：培训类、营销类、会议类。其中，企业培训、营销转化是最典型的两个场景，同时也是保利威最擅长的领域及市场份额最大的业务方向。

营销直播，是在线教育行业应用较多的场景。因为大部分教培机构或者企业，在最开始接触直播的时候，都是为了两个字：获客。利用直播进行招生、推广、运营等。当然，今年也衍生出了一种更加专业的方向，电商直播。

而企业视频会议和培训直播在具体使用场景上有一定差异。其一，视频会议人数一般控制在300人以内，当然部分产品可以支撑更大的参与量；其二，其通信机制决定了视频会议需要安装客户端才能进入使用；其三，会议产品更多用于沟通，既不适合营销场景，也难以满足真正以教学为目的的用户需求。相比之下，培训直播则可实现快速组织、互动教学、安全管控，以及后续效果追踪。

对比视频会议，培训直播产品有三大先天优势。第一，支持人数无上限；第二，发起和接入方式更简单，能够直接在微信、web等方式进行观看；第三，可满足互动交流、数据分析及营销运营等多元化需求。培训更专注效率和过程，并不是单方面的内容传输，而是在过程中产生了怎样的交互，还有一些公司会将培训内容直播给外网用户同时观看。

周鑫认为，未来直播和视频会议技术会逐渐进行融合。从客户需求上，既要满足低延时的即时沟通，还应实现低门槛接入各种终端，同时支持几十万流量的同时在线观看。相信随着实时通信（RTC）技术的发展与应用，这一进程也将进一步加速。

进入发展快车道，产品精细化差异决定企业能跑多远

在直播的发起方式上通常有两种：移动端发起和网页端发起。保利威的大部分客户群体会通过网页进行直播发起，某些行业对客户端的安装会需要特殊审批，例如金融行业。而教育行业在针对付费学员和内部发起直播时，则主要选择通过移动端APP进行推送，以便更好地进行管控。就推广效果而言，网页直播能够高效连接公域流量，进一步开展营销，并沉淀私域流量。

随着企业私域流量运营需求的提升和用户教育的完成，未来，企业直播有望成为企业运营服务新标配。周鑫看到，企业在营销直播上的链路设计越发完善，例如会邀请专家学者进行直播演讲，最后引导用户到企业公众号或是官方APP开展进一步的交互和营销，目的是吸引公域流量回流沉淀成为私域流量。保利威也在帮助企业将流量分发到各大C端平台，如抖音、快手、B站、爱奇艺等，通过打赏、抽奖、发劵等方式打通流量从公域到私域的链路。当然，企业利用直播进行营销变现的玩法还有很多。

由于线上直播不受空间限制，一分钟即可发起，并支持多种终端观看，既节省了大量时间、人力成本，还可运用技术手段有力提升组织、学习、评估、管理效率，因此企业纷纷开展直播业务。保利威为读者提供了培训直播宝典，通过完整的直播流程设计+自动化数据引擎，帮助企业培训组织事半功倍。

首先，直播前需进行培训、宣传、权限、提醒+签到事项的准备，如直播设置、各渠道平台的推广、权限控制登录、签到时间和方式等内容。直播效果会受用户入口、PV/UV，新增影响力、签到人数、参培人数所影响。其次，直播中则强调互动地重要性，讲师可多使用暖场、现场答疑、投票问答、抽奖活动等形式有效提升直播间活跃度，尽可能吸引并存留学员。直播结束后可设置回放、发奖环节，通过问卷考评和资料下载了解观看人数，以及完课率等数据，实时收集本次直播的反馈意见。

当然，想要设计一场有趣、有效、有口碑的直播培训，要记住两个关键因素：一方面是内容设计，老师可以通过一些激励机制来增强互动，例如抽奖、红包等刺激学员抢答；亦可通过点赞送花来确认学员有没有兴趣，进行高频次的短时互动；另一方面是工具的使用，保利威提供音视频连麦功能，在场景设计上类似于教育行业的大班课，可以与学员实时语音视频互动，多位领导讲话，多师讲一课。

攻克技术壁垒，迎接市场未来机遇

巨大的市场前景,必将会吸引越来越多的企业转型企业直播。随着赛道玩家竞争的加剧和基础技术的同质化，塑造差异化定位和品牌特色成为企业直播服务商构建竞争壁垒的关键。

周鑫表示，在企业直播领域，用户的口碑和预期管理是关键，跑赢客户的预期比跑赢市场规模更重要，一定要为客户交付稳定优质的产品。为了赢得更高的行业占有率及业务增长，去年开始，保利威就已提前布局5G超高清落地解决方案与RTC（实时通信）技术的研发，坚持‘技术驱动、生态联合、行业深化’的战略，加大在大数据、AI等前沿技术的投入，持续巩固在视频技术领域的优势地位，完善企业级SaaS应用中的视频运营服务，努力帮助更多企业提升内外沟通效率及运营管理能力。

截至目前，保利威已累计服务了15万+企业，支撑客户开展330万场直播服务。疫情发生以来，保利威响应50000+家企业需求为超过 12000 所学校提供“空中课堂”教学直播服务，帮助8000万学子实现线上教学，直播客户数及客户直播频度双双增长，单月业绩业绩同比增长数倍。

相信，随着企业直播普及率持续提高，需求的后移，商业价值不断被挖掘，未来企业直播市场将出现更多的机遇与挑战。