CIO为每个企业的数字生命线护航，同时令员工、客户、合作伙伴和供应商能够在COVID-19大流行期间继续工作，CIO通常依赖沟通框架让每个人都了解当前的情况。

至顶网CIO与CTO频道 04月09日 编译：CIO为每个企业的数字生命线护航，同时令员工、客户、合作伙伴和供应商能够在COVID-19大流行期间继续工作，CIO通常依赖沟通框架让每个人都了解当前的情况。

制造业CEO和CIO提前预测中断

笔者过去两周里采访过许多制造业的CEO和CIO，他们中有超过95％的人早在一月初就开始建立应急和连续性计划团队，当时COVID-19开始对中国以外的供应链造成影响。他们和他们的团队对供应商无法交付的最坏情况以及这些对客户交付日期的潜在影响进行了建模。他们每个人都开始制订在家工作的计划，还指定了副总裁级别或主管级别团队成员负责员工的健康状况。其结果是，我采访过的每个制造商都至少有一个班次在运作，而生产急需医疗和外科用品的制造商则整班运转三个班次，同时还遵守了美国疾控中心准则。

我还了解到首席信息官对于这些应急和连续性计划工作的成功至关重要。他们和他们的团队要确保公司与客户、供应商、渠道合作伙伴以及员工之间的数字通信线路畅通，同时要阻止更多的网络攻击，因为黑客也在试图利用当今的混乱局面。

CIO沟通框架需要包含什么

应急团队认识到IT不确定性对于保持整个组织到正常运转是个潜在障碍，因而高度重视可靠通信框架的建立。由于要支持整个公司在家工作的员工，同时还要向生产团队提供所需的数据，CIO的沟通框架对于公司的持续运营至关重要。

一些制造商向我私下透露了他们的通信框架。信息技术研究组（Info-Tech Research Group）的框架名为“CIO构建和沟通策略：抗击CIVID-19基本指南十条”。该框架这些制造商现在使用的框架最为接近。下图是他们在大流行期间长期IT计划一览：

抗击COVID-19，CIO沟通框架需要包含什么（信息技术研究组）

以下是该框架的一些关键见解：

· 帮助客户是所有工作里的头等大事，CIO的沟通框架需要反映及强调如何做到这一点。有些制造商在大流行对美国产生影响以前就在做计划，这些制造商有更多时间进行计划和采取行动，帮助自己的客户应对最初的大流行并继续运作。高级管理层即刻开始打电话给最有价值的客户，为其提供建议和直接联系信息并了解每个客户的情况。 CIO的沟通框架还需要定义自己部门和其他部门如何消除客户在寻求帮助时面临的摩擦或障碍。Info-Tech Research Group建议首席信息官们扩展自己的呼叫中心，并将这种大流行视为提高客户服务水平的机会。一位首席执行官表示，Maersk几个月前就根据COVID-19在中国的影响提供了量身定制的物流和供应链管理产品，这对于他的公司保住本季度的利润率和利润有帮助。

· 快进网络安全项目及保护每台设备的安全，因为这些现在成了企业的安全范围。零信任安全技术现在的发展势头强劲，因为移动设备的激增迫使一众组织重新考虑企业范围内网络安全方面的做法。在这方面值得关注的公司包括Absolute Software、Centrify、Kount、MobileIron以及其他值得在2020年关注的公司。 Absolute的Absolute Resilience端点安全平台在业界颇有名气，该平台提供与设备、数据和业务应用程序的持久连接，无论在何处都可以实现完全可见性和控制。笔者最近写过关于Absolute如何在Apria Healthcare系统保护患者数据的文章。Centrify在最近的RSA大会上是唯一优先执行基于FIDO2特权管理员登录的供应商。一文解释了网络安全行业在采用FIDO2标准方面的情况。Kount的电子邮件优先查看功能可以查看电子邮件是否可信。业界存在许多用于保护移动设备安全的解决方案，MobileIron提供的威胁防御（MTD）的MobileIron UEM平台可以为组织提供检测和移动威胁（包括应用程序、设备和网络攻击，即使设备处于脱机状态）补救措施的功能。有效的CIO沟通框架必需包含定义网络安全计划和行动的核心部分。

· CIO沟通框架是业务连续性的基础。从笔者与制造业首席执行官、CIO的交谈以及从信息技术研究小组的框架能获取的最有价值收获之一是，IT必须聚焦那些快速改变业务模型、客户和供应商关系的中断事件。要预期IT如何去适应才能保持业务运营，这一点需要成为通信框架的一部分；好的框架今天就考虑到了这一因素。

· 能够很好地应对CIVID-19大流行的CIO都定然是擅长为业务模型、业务和制造运营提供IT支持并支持那些根据当前情况创建的新业务部门的CIO。例如，一家大型塑料制造商最近迅速扩充医疗连接器和设备的制造并与FDA合作获得了认证，成功转型生产医疗套件，用的时间只是平常所需时间的零头。能够将FDA急于合作的信息恰当地传送给员工可以即时鼓舞士气，也可以激励生产团队运送所需要的医疗用品。沟通框架的建立可以在许多制造商之间加速扩散难得多见的好消息，这些制造商对于解决医疗保健专业人员每天都要面对的医疗供应短缺的问题是非常重要的。