新冠病毒导致IT预算缩减，CIO们做好这5方面准备了吗？

对于CIO来说，在全世界被新冠病毒（COVID-19）颠覆的当下，管理IT支出就像是夜间开车大灯突然变暗一样：突然之间，你几乎看不到前方的路，而且，一切都被完全黑暗掩盖了。

至顶网CIO与CTO频道 03月30日 编译：对于CIO来说，在全世界被新冠病毒（COVID-19）颠覆的当下，管理IT支出就像是夜间开车大灯突然变暗一样：突然之间，你几乎看不到前方的路，而且，一切都被完全黑暗掩盖了。

经济预测使人们感到恐慌。高盛预测，今年前三个月美国国内生产总值将比上一季度下滑6％，第二季度将下降24％，这是前所未有的。此前，高盛曾预测第二季度将下降5％。其他分析机构的预测也纷纷看跌。

为了应对这一情况，技术领导者开始控制支出。Enterprise Technology Research (ETR)定期对CIO和其他高级技术主管进行民意调查，以了解他们的支出意图。根据ETR最近的一项调查结果显示，新冠病毒给经济带来的持续影响很可能是负面的，但今年全球IT支出目前看是持平的状态。

ETR对来自美国、欧洲和一些亚洲国家的1000多位CIO和其他技术负责人进行的调查研究表明，2020年高管们预测全球支出将增长4％，这意味着在期望值上的巨大转变。ETR研究总监Sagar Kadakia说：“数据表明，企业正在朝着‘保持全速运转’的方向发展。”他指出，CIO对未来前景的展望可能会在短短几天内变得更为悲观，因为调查结果受到了有关新冠病毒流行状况恶化的影响（见图表）。

也有其他一些研究机构提高了今年IT支出可能缩减的可能性。Forrester最近公布了一项预测，称全球IT支出今年仍可能增长2％以上，但同时警告：如果发生严重的经济衰退，同比下滑2%甚至更高的可能性达到50％。Forrester分析师Andrew Bartels表示：“从CIO的角度来看，他们最关注的就是股价。如果股价跌幅很大，他们会说，‘我必须尽一切可能维持利润率’。”

以下是技术领导者需要注意的一些事项：

某些行业将削减当前和长期的IT预算

ETR的结果表明，有不到10%的CIO已经决定永久削减2020年预算，这意味着，如果下行趋势持续时间不长，支出可能会再次增加。然而，航空、酒店和制造等行业的技术领导者反馈，收入将大幅下滑，这意味着2020年的预算最终将远远低于2019年，无论接下来几个月会发生什么。

增加远程办公的技术支出

新冠病毒的大流星正在推动某些领域的支出增加，这可能意味着一些CIO在2020年的花费将超过预期水平，因为他们要为大量在家办公的员工提供支持，从虚拟专用网络和桌面基础结构，到用于保护远程办公员工的硬件和安全软件，所有这些方面的投资都在飞速增加。一些企业甚至开始囤积个人电脑，以防供应链受到新冠病毒的冲击。

在这个过渡期间，这方面的支出可能会短暂活跃起来，但如果经济衰退严重，持久耐用的个人电脑和其他硬件（例如数据中心网络设备）很可能会成为率先受到IT预算紧缩冲击的产品。IDC分析师Stephen Minton 通过电子邮件向《福布斯》表示：“从历史来看，企业倾向于[在经济衰退时期]最大程度地削减资本支出。”他指出，IT业界刚刚经历了Windows重大升级周期，因此短期削减预算可能就不那么令人痛苦了。

取消不必要的技术项目和人员招聘

作为数字化转型策略的一部分，许多CIO一直在与初创公司及其他企业开展探索性项目，后者提供的新功能也许很不错，但并不是必不可少的，因此这些项目和与之相关项目要么被推迟，要么被取消。ETR调查显示，有近五分之一的受访者表示，他们已经冻结了IT部署和新项目。Kadakia说，结果表明，非必要项目将被推迟三至六个月，因为企业会把重点放在立即采取行动应对新冠病毒带来的影响上。

削减软件和IT服务的预算

尽管用于支持远程办公以提高生产力的软件支出正在增加，但根据此前衰退的模式来看，如果长期下滑，那么IT总体支出也会随之下滑。Minton表示，软件投资通常会跟随硬件支出下降1/4到2/4，部分原因是一定比例的支出是与年度合同捆绑在一起的，而这些合同可能需要一些时间才能取消或者重新谈判。

像埃森哲和IBM这样帮助企业解决解决大型技术项目的服务厂商，也将从短期合同承诺中获得一些短期保护，但CIO也一定会在这方面寻找节省成本的方法。Forrester分析师Bartels指出，这些花费中有很多都是和新IT部署和项目有关的，如果这些项目被推迟或者搁置，那也就不再需要这些服务了。

向云计算程的转型将变得更加坎坷

有企业表示，他们正在加快完成云项目的最后一部分，以便能够灵活快速地应对新冠病毒带来的经济影响。Minton认为，这次全球危机将会给云计算和云管理服务注入一剂强心剂，就像世纪之交的互联网泡沫破裂导致企业向IT外包转型一样。但他也提醒说，有些企业可能会选择推迟大型云实施或者内部系统花费，以节约资金。在接下来的几个月，似乎可以肯定的一件事是，CIO和那些向CIO推销产品的企业，将不得不面对很多不确定性。