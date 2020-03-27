Gartner：在新冠疫情下，提升商业模式韧性的5步法

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner公司认为，在新冠疫情期间，确保企业持续稳定运行的关键是提升其当前的商业模式韧性，这需要企业采取五个关键步骤。

至顶网CIO与CTO频道 03月27日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner公司认为，在新冠疫情期间，确保企业持续稳定运行的关键是提升其当前的商业模式韧性，这需要企业采取五个关键步骤。

Gartner研究副总裁孙志勇（Daniel Sun）表示：“许多公司倾向于制定比较传统的业务连续性策略。这些策略主要聚焦于资源和流程的连续性，但却忽略了商业模式本身。不合适商业模式很有可能成为在新冠疫情中‘压倒骆驼的最后一根稻草’。”

为了保证企业持续稳定的运行，企业需要有针对性地提高当前的商业模式韧性，在这个过程中，首席信息官可以发挥至关重要的作用，因为数字化科技与能力可以被用来影响并改变商业模式方方面面。

第一步——梳理商业模式：面对新冠疫情的爆发，公司首先应关注对其持续稳定运行至关重要的核心客户，然后针对这群客户，分析其关键需求，现有客户关系，为他们提供的产品与服务，渠道，提供服务过程中所需的生态伙伴，技术能力，业务流程以及员工技能等，当然还要梳理服务这群客户的收入与成本模式，这就是梳理当前商业模式的流程。

尽管一般情况下，首席信息官不负责设计商业模式，但他们应该与业务高管主动沟通与交流，理清当前的商业模式。这是首席信息官积极参与商业模式调优的基础。

第二步——发现商业模式中的潜在威胁：该步骤既可采用“优势、劣势、机会和威胁”（SWOT）分析，也可开展集体讨论。鉴于不确定因素和威胁的范围很广，在实施这一步时可以成立一个多元化的团队，成员来自于不同的业务部门，当然也必须包括IT。

孙志勇表示：“首席信息官应主动参与甚至组织这些会议和讨论，积极发现并了解新冠疫情对商业模式各个方面产生的潜在威胁和影响。同时向业务部门传递IT所会面临的挑战，包括IT基础设施、应用程序和软件系统开发等。”

第三步——评估这些威胁所带来的影响：应组建一个多学科的项目团队来评估、甚至量化这些对商业模式的威胁和影响。首席信息官可以从IT角度分析并预估相对应的挑战。

第四步——设计变革计划：这个阶段的重点是制定试验性的策略，而不是估计策略的可行性。下一步应选择并执行变更。首席信息官和IT部门应利用数字化技术和能力来支持整个变革设计的过程。

第五步——执行变革：变更决策主要由高管团队负责。在第四步中定义的变更策略可以为这一决策过程提供必要的信息。高管团队应选择他们认为最有说服力的策略付诸实施，这一选择往往以经济核算和直觉为基础。

孙志勇总结指出：“在高管团队选择业务和IT变更的方案后，首席信息官应采取敏捷的方式执行变更方案。例如他们可以组建一支由多学科成员组成的敏捷（开发）团队，实现业务与IT目标和计划的一致性，保证交付的速度和质量。在新冠病毒疫情这样的危机事件中，灵活性、速度和质量对于确保企业持续稳定运行至关重要。”