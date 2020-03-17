CIO大战 COVID-19：科技领导者是公司应急方案的关键

Autodesk 的Prakash Kot和其他许多首席信息官（CIO）一样都在密切关注来自政府和卫生机构的有关新型冠状病毒病COVID-19的信息。

至顶网CIO与CTO频道 03月17日 编译：Autodesk 的Prakash Kot和其他许多首席信息官（CIO）一样都在密切关注来自政府和卫生机构的有关新型冠状病毒病COVID-19的信息。价值340亿美元的设计软件巨头Autodesk已被迫关闭一些在疫情地区附近的办事处，有关员工要在家里工作。

世界卫生组织已将此次疫情列为大流行疫情，大量其他组织的活动因此也面临重大耽搁。谷歌刚刚也要求所有北美的员工在家里工作，许多其他公司都指示员工不要去办公室。大专院校改用在线课程，医疗中心则优先考虑远程医疗解决方案，目的是腾出实体医院的容量。

在各管理团队折腾各种安排时，诸如Kota的CIO成了危机应对计划的关键人物。加州大学欧文分校数字化转型中心的主任Vijay Gurbaxani表示，“首席信息官在制定应急策略时肯定要起更加重要的中心作用，原因是时下企业几乎每一个动作都是靠着科技去解决。”

CIO的首要任务是确保公司能够管理对远程工作容量的巨大需求的突然飙升，这种需求是由于办事处和其他设施关闭造成的。Kota表示，“我的团队在提供设备和网络的远程访问方式时有必要做一些调整。” Kota称，Autodesk创建了一个自服务工具包，使得许多员工可以在有必要时迅速地设置好系统开始远程工作。

废物管理（Waste Management）是个470亿美元的废物管理和环境服务业界巨头，公司首席数字官Nikolaj Sjoqvist表示，公司增加了可用于虚拟专用网络的许可证数量及扩大了相应网络的容量，目的是支持更多的远程工作。 Sjoqvist也用上了基于云的应用程序，力求快速加大支持有关服务的力度。对于那些习惯在桌面环境工作的员工，Sjoqvist的团队还利用上了虚拟桌面基础架构技术，使得这些员工可以在个人电脑上使用各种应用程序。

探索远程工作的极限

冠状病毒的传播也给了CIO一个机会去探索异地工作到底可以到什么程度。价值16亿美元的网络安全公司ForeScout的首席信息官Julie Cullivan表示，“我和有关负责公司运作的领导交谈过，我了解了是否存在一些重要服务在一段持续时间内不能远程执行。”。Cullivan还负责管该公司的人力资源职能，Cullivan称人力资源的首要任务是保障员工的健康和安全，所以需要提前仔细地计划那些仍然需要在公司里进行的任何任务。

Drex DeFord是西雅图儿童医院和斯克里普斯健康院的前任CIO，现为CI安全的一名主管。他表示，CIO在扩展远程工作的功能时对网络安全风险保持密切关注。一些诸如医院的其他场所通常不适合做太多的远程工作，这些地方需要特别注意这个方面。他称，“这种时候可能会比平时更加​​乱一些，企业可能会放松安全要求，那么就会增加全盘的风险。”

Autodesk的Kota为了帮助保护Autodesk的远程工作人员现在还增加了双因素身份认证等措施的使用。他密切关注着公司的技术供应链风险，采取了积极的措施，例如从受冠状病毒传播影响的供应商那里购入了足够的笔记本电脑存货。

就远程工作而言，云计算真的可以提供巨大的帮助，但同时也是供应链脆弱性的另一个潜在来源。市场研究公司Gartner的 Roberta Witty 表示，“现在这么多的事情在云端里完成。CIO需要就关于如何以自己的方式进行危机管理询问他们的供应商。”废物管理的Sjoqvist表示，他和他的团队想知道如果因为冠状病毒而出现关键领域经验的人员短缺时云计算公司和其他供应商是不是可以提供劳动力备份池，他们一直在搜集有关的信息。

加大虚拟连接的力度

当然如果员工不能远程连接的话，远程工作功能是没有多大用处的。许多企业已经是网络视频会议技术的大用户，例如Zoom和思科都建了自己的WebEx服务公司。一众CIO表示，作为公司应急计划的一部分，他们正在增加更多的远程会议功能的容量以及增加各种相关服务的使用，例如Slack及微软的团队服务，员工利用这两种服务能够进行在线协作。（微软、谷歌云和其他公司都在加紧开发一些类似服务的免费版帮助小型企业应对由于病毒出现耽搁的影响。）

在物理接触可能受到更大局限的世界里，科技也可以帮助员工和客户更好地互动。远程医疗就是一个很好的例子（许多医疗行业的CIO已经在远程医疗上做了开创性的工作），但其他行业也有好的例子。商业地产行业的技术领导者认为COVID-19很可能推动增强现实和虚拟现实技术的使用，令客户可以以虚拟的方式检视楼宇。而且，业界在未来几周内有可能部署更多的软件机器人回答各种客服查询，因而可以帮助受病毒影响而减少的人类团队。

其实，在许多组织里大部分用于支持应急计划的基础技术架构已经就位，这是一个好消息。我们面临的挑战是要有效地和安全地进行规模扩展。另一个挑战是要确保员工可以准确和及时地获取有关COVID-19以及企业处理相关影响计划的信息。废物管理的Sjoqvist表示，他的团队正在加速推出WM Now的智能手机应用程序，该应用程序可以令员工获取各种更新消息，包括当下针对冠状病毒的采取的响应部署步骤。CIO通过采取这些举措可以帮助公司建立抗压力和信任，公司在这种时候比任何时候都更需要抗压力和信任。