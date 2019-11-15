Gartner预测2020年全球公有云收入将增长17%

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，全球公有云服务市场将在2020年达到2664亿美元，相比2019年的2278亿美元增长17%。

至顶网CIO与CTO频道 11月15日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，全球公有云服务市场将在2020年达到2664亿美元，相比2019年的2278亿美元增长17%。

Gartner研究副总裁Sid Nag表示：“目前，云技术已成为主流。人们也因此对与云投资相关的结果抱有更高的期望。下一代解决方案几乎都是‘云增强’解决方案。也就是说这些解决方案将基于云平台的优势提供数字化业务功能。”

软件即服务（SaaS）仍将是最大的细分市场。凭借订阅型软件的可扩展性，该市场预计明年将增长至1160亿美元（参见表一）。第二大细分市场是云系统基础架构服务或基础架构即服务（IaaS）。该市场在2020年将达到500亿美元，预计同比增长24%，该增长率为所有细分市场中最高。出现这一增长的原因是市场对现代应用和工作负载的需求，而传统数据中心无法满足现代应用和工作负载对基础架构的需求。

表一、全球公有云服务收入预测（单位：十亿美元）

BPaaS = 业务处理即服务；IaaS = 基础架构即服务；PaaS = 平台即服务；SaaS = 软件即服务

注：数据可能因四舍五入而与总数不符。

来源：Gartner（2019年11月）

Gartner预测，全球大部分首席信息官明年将增加投资的三大领域之一是各种形式的云计算。随着企业机构对云技术的依赖性不断增加，IT团队正忙于采用云生成的应用并迁移现有的数字资产。Nag先生表示：“今后几年，云战略的构建、实施和成熟仍将是头等大事。”

Nag先生还表示：“云托管服务格局的复杂度和竞争正在不断增加。到2022年，多达60%的企业机构将使用外部服务提供商的云托管服务产品，这一比例是2018年的两倍。云原生功能、应用服务、多云和混合云组成了一个多元化的云生态，这将成为技术产品经理的重要差异化因素。企业机构对战略性云服务结果的需求表明它们正在将注意力转向数字化业务结果。”